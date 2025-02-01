"Ser médico no es un chollo, llego a 2.000 euros al mes a base de guardias"

"Mi sueldo de residente es de 1.300 euros, y llego a los 2.000 mensuales a base de guardias de 24 horas. Claro, si trabajas muchísimas más horas, lo normal es ganar más a final de mes. Pero no te lo están regalando" Penélope, médica, quien ha lamentado que la gente "solo vea" que ganan "más dinero que la mayoría", pero no se dan cuenta de que trabajan "el doble y el triple" de horas que ellos.