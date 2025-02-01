"Ser médico no es un chollo, llego a 2.000 euros al mes a base de guardias"

"Mi sueldo de residente es de 1.300 euros, y llego a los 2.000 mensuales a base de guardias de 24 horas. Claro, si trabajas muchísimas más horas, lo normal es ganar más a final de mes. Pero no te lo están regalando" Penélope, médica, quien ha lamentado que la gente "solo vea" que ganan "más dinero que la mayoría", pero no se dan cuenta de que trabajan "el doble y el triple" de horas que ellos.
Sus compañeros con la especialidad terminada y veteranía cobrarán mejor. Pero para llegar ahí han de pasar muchos años.
Las demas profesiones, pues según cual, es muy genérico.
Y el mir son las prácticas, tiempo todavía de formación.
Por qué queréis exagerar la realidad?
El MIR (Médico Interno Residente) es un programa de formación especializado para médicos en España que permite a los graduados en medicina adquirir una formación práctica en hospitales, mientras trabajan bajo la supervisión de médicos especialistas.
Comparación de MIR y Prácticas Laborales
Aspecto MIR Prácticas Laborales
Objetivo Formar especialistas en medicina. Adquirir experiencia en un entorno laboral específico.
Duración Generalmente de 4 a 5 años.
Dijiste media verdad? diran que mientes dos veces, si dices la otra mitad.
Está en un puesto en formacion, ganando lo que ganará cualquier otro en su puesto definitivo.
tienen estudios superiores y deberían cobrar como cualquier trabajador con estudios superiores de la administración, no crees?
Por poner en situación: El salario base bruto de un profesor de secundaria son unos 1280 euros.
Es como si digo que un juez o un abogado del estado gana poco porque en formación gana 1.300 al mes.
Podemos discutir si el.mir dura mucho, si debería haber un complemento adicional en los años 2-4 y cuanto seria, pero decir que en españa.un medico cobra 1.300 porque es lo que se cobra de mir es casi mentira.
Que haya muchísimos sueldos por debajo, no quiere decir que 60.000 pavos sea un sueldazo y compense el esfuerzo y trabajo que hacen.
Lo de que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey, es una forma buenísima de conseguir que todos sean mediocres
¿A alguien más le asusta pensar que la persona que va a tomar decisiones médicas sobre cosas urgentes pueda llevar 24h sin descansar?
¿Un conductor de autobús no puede hacer turnos de 24h pero un médico sí? Me parece increíble.
Y claro, las harán para ganarse un poco mejor la vida. Porque el exiguo sueldo que tienen no da para compensar el esfuerzo que requiere aprender a curar personas. Pagar un dineral para ir a un concierto sí, pero el que te tiene que curar problemas de salud que lo haga baratito o gratis...
En cuanto a lo que dices de su sueldo, se puede decir de cualquier otra profesión. No se trabaja por cacahuetes
Llega un punto en el que el límite de lo que pueden ganar lo marcan sus capacidades físicas y sus condicionamientos morales.
Otra cosa que sí sería lo que solucionaría es la temporalidad, que no estén encadenando contratos durante décadas. Además esta medida es "gratis".
