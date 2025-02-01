edición general
"Ser médico no es un chollo, llego a 2.000 euros al mes a base de guardias"

"Mi sueldo de residente es de 1.300 euros, y llego a los 2.000 mensuales a base de guardias de 24 horas. Claro, si trabajas muchísimas más horas, lo normal es ganar más a final de mes. Pero no te lo están regalando" Penélope, médica, quien ha lamentado que la gente "solo vea" que ganan "más dinero que la mayoría", pero no se dan cuenta de que trabajan "el doble y el triple" de horas que ellos.

#1 Kuruñes3.0
Miente. Siguiente.
#5 Vindicta
#1 No miente. Es médico residente.

Sus compañeros con la especialidad terminada y veteranía cobrarán mejor. Pero para llegar ahí han de pasar muchos años.
calde #6 calde
#5 cuántos? las demás profesiones empiezan cobrando lo mismo?
#9 Vindicta *
#6 6 de estudio de carrera, lo que le cueste pasar el MIR y luego 4 o 5 en la situación como la que protagoniza este artículo.

Las demas profesiones, pues según cual, es muy genérico.
calde #13 calde *
#9 El tiempo de la carrera nunca jamás en la vida ha contado como experiencia laboral en ninguna profesión, así que por favor, dejar de inflar los datos.

Y el mir son las prácticas, tiempo todavía de formación.

Por qué queréis exagerar la realidad?
#14 VFR
#13 el mir no son la prácticas, muchísimos médicos ejercen sin el mir. Podrías compararlo con un master de 4-5 años
strike5000 #32 strike5000 *
#14 A mí me parecen prácticas.

El MIR (Médico Interno Residente) es un programa de formación especializado para médicos en España que permite a los graduados en medicina adquirir una formación práctica en hospitales, mientras trabajan bajo la supervisión de médicos especialistas.

Comparación de MIR y Prácticas Laborales
Aspecto MIR  Prácticas Laborales
Objetivo Formar especialistas en medicina.  Adquirir experiencia en un entorno laboral específico.
Duración Generalmente de 4 a 5 años. …   » ver todo el comentario
yoma #19 yoma *
#2 Un MIR no es un becario, es un médico que quiere hacer la Residencia para poder trabajar en la sanidad pública. Si ese mismo, al terminar la carrera, fuera contratado en la sanidad privada estaría ejerciendo como médico desde el primer día sin necesidad de hacer el MIR.

cc #13
#18 Kuruñes3.0 *
#5 #11

Dijiste media verdad? diran que mientes dos veces, si dices la otra mitad.
Está en un puesto en formacion, ganando lo que ganará cualquier otro en su puesto definitivo.
#22 VFR
#18 que importa que esté en formación, se le contrata como médico. Las empresas son quienes siempre deben pagar la formación de sus trabajadores sin que afecte a su salario. debe ser este caso diferente? debe asumir el coste de la formación el trabajador?
tienen estudios superiores y deberían cobrar como cualquier trabajador con estudios superiores de la administración, no crees?
#26 Kuruñes3.0
#22 Hombre, pues faltaba más que importa. Por esa regla de tres también podríamos decir que a un MIR no hay que contratarlo como médico, puesto que aún no lo es... en su puesto. Porque mientras está ahí ejerce de una especialidad que aún no tiene, y se entiende bajo supervision de otro y con limitaciones en cuanto a responsabilidad. Pero es que además yo ni me meto en que cobre mucho o poco, ni si es chollo o no es chollo ser médico (más cuando la facultad de medicina pública está ahí para el…   » ver todo el comentario
#31 Vindicta
#18 No es media verdad. Un médico residente es un médico titulado por derecho propio. Cuando pasen los años de MIR y obtenga un puesto especializado, ya será un especialista.
#27 chavi
#11 No tienen otros complementos?

Por poner en situación: El salario base bruto de un profesor de secundaria son unos 1280 euros.
#4 srskiner
Podemos discutir lo que gana un MIR pero decir que eso es el sueldo de un médico es falaz.
Es como si digo que un juez o un abogado del estado gana poco porque en formación gana 1.300 al mes.
#15 VFR *
#4 si un juez trabajando de juez gana 1300 durante 5 años puedes decir que gana poco
#25 srskiner
#15 un juez gana 1.300 en periodo de formacion, que es lo que es un mir y por eso ganan los dos ese importe ya que es el que ganan en formación todos los grupos A1 de la administración.

Podemos discutir si el.mir dura mucho, si debería haber un complemento adicional en los años 2-4 y cuanto seria, pero decir que en españa.un medico cobra 1.300 porque es lo que se cobra de mir es casi mentira.
pitercio #2 pitercio
Es MIR, es decir, becaria de momento.
#7 VFR
#2 es médico desde hace como mínimo más de un año
meroespectador #3 meroespectador
Tengo algún amigo médico, senior, que se ha levantado de media durante varios años hasta 80.000 euros a año, con bastantes guardias.
Tertuliano_equidistante #21 Tertuliano_equidistante
#3 Si le quitas las guardias se queda un sueldo muy mediocre para la formación que requiere. Las guardias se pagan con sangre.
meroespectador #24 meroespectador
#21 Se ha quitado de hacer guardias, se ha quedado en 60.000 euros año. ¿Eso te parece mediocre?.
taSanás #30 taSanás *
#24 60.000 euros es un sueldo “decente” tal como está la vida.

Que haya muchísimos sueldos por debajo, no quiere decir que 60.000 pavos sea un sueldazo y compense el esfuerzo y trabajo que hacen.

Lo de que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey, es una forma buenísima de conseguir que todos sean mediocres
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
Tambien se saco la carrera por "4 duros".
hakcer_dislexico #16 hakcer_dislexico
#10 Ella, que a los demas nos ha costado una pasta en impuestos (Y cojonuda y gustosamente pagados).
DrEvil #20 DrEvil
Guardias de 24h... se entiende que es porque alguien tiene que quedarse a atender cosas urgentes que no pueden esperar al día siguiente, y por eso se quedan de guardia.
¿A alguien más le asusta pensar que la persona que va a tomar decisiones médicas sobre cosas urgentes pueda llevar 24h sin descansar?
¿Un conductor de autobús no puede hacer turnos de 24h pero un médico sí? Me parece increíble.

Y claro, las harán para ganarse un poco mejor la vida. Porque el exiguo sueldo que tienen no da para compensar el esfuerzo que requiere aprender a curar personas. Pagar un dineral para ir a un concierto sí, pero el que te tiene que curar problemas de salud que lo haga baratito o gratis...
#23 Druhftgckgtki
#20 depende cómo pase esas 24h, si las pasa durmiendo ninguna pena, si las pasa despierta que no haga guardias.
En cuanto a lo que dices de su sueldo, se puede decir de cualquier otra profesión. No se trabaja por cacahuetes
meroespectador #28 meroespectador
#20 Las primeras 12 horas trabajarán bien, las segundas será más complicado, si han conseguido dormir algún tramo estarán mejor. Que es duro, sin duda, que están bien pagado, yo creo que si. No se puede comparar con otra profesión cómo un conductor ya que este requiere atención constante y permanente para no salirse de la carretera. Al médico en guardias tendrá momentos de descanso y otros que requieran alta concentración y atención para averiguar, diagnosticar y tratar, con momentos más…   » ver todo el comentario
#29 Kuruñes3.0
#20 Lo de las guardias un disparate que habría que arreglar. Pero ni conviene a la admin ni las quieren soltar ellos.
#33 Tecar *
Los médicos son maquinarias de conseguir dinero.
Llega un punto en el que el límite de lo que pueden ganar lo marcan sus capacidades físicas y sus condicionamientos morales.
#8 encurtido
Que ganen menos que otros países más ricos, pues lleva razón. Pero si nos comparamos con Alemania, ocurre lo mismo en cualquier trabajo. Medicina no es una profesión especialmente mal pagada en España, más bien al contrario.

Otra cosa que sí sería lo que solucionaría es la temporalidad, que no estén encadenando contratos durante décadas. Además esta medida es "gratis".

www.consalud.es/formacion/mir/mir-2025-cuanto-cobran-r1-cada-comunidad

Con…   » ver todo el comentario
#12 yokitolakaka
Pues que lo deje y le de paso al siguiente...

Yo le cambio el puesto
#17 VFR
#12 ese es uno de los motivos por los que faltan médicos en españa #12
