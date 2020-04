¿Qué se sabe de la posible vacuna? (no hemos conseguido NUNCA una vacuna frente a los coronavirus)

Interesante entrevista a Antoni Trilla, jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona (gacetamedica.com/investigacion/nunca-hemos-conseguido-vacuna-contra-lo). Una de las respuestas llama mucho la atención:

"¿Qué se sabe de la posible vacuna?

En Barcelona hay un centro de investigación animal que trabaja en colaboración con una universidad holandesa en una vacuna frente al coronavirus del MERS para los camellos. ¿Qué significa esto? Mucha gente esta convencida de que tiene un compuesto que podría servir como vacuna pero se tiene que desarrollar en un ensayo clínico, comprobar su eficacia y su seguridad. Si la vacuna demuestra ser eficaz y segura se puede empezar a utilizar como ha ocurrido con la vacuna experimental del ébola en la República Democrática del Congo.

Pero esto no es un proceso rápido. En el mejor de los casos estamos a un año vista de la vacuna. Sin embargo, los antecedentes que tenemos son malos puesto que no hemos conseguido NUNCA una vacuna frente a los coronavirus que producen los resfriados, tampoco se consiguió una vacuna frente al SARS y la única vacuna adelantada contra el MERS es para camellos. Hay que perseguirla, claro, pero el proceso es lento y no se pueden saltar las barreras de seguridad."

En resumen: NUNCA hasta la fecha hemos conseguido una vacuna en humanos para un virus de la familia del coronavirus, estando lo más cerca de ello una vacuna en estudio para el MERS en camellos (y recordemos que el MERS continua contagiando a personas activamente desde hace 6 años mayormente en oriente medio, lo único que su tasa de contagio R0 es mucho más baja que la del COVID19).