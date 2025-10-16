edición general
23 meneos
46 clics
El Sabadell triunfa sobre el BBVA: la opa decae tras quedarse en el 25,47% de aceptación

El Sabadell triunfa sobre el BBVA: la opa decae tras quedarse en el 25,47% de aceptación

El Sabadell vence contra todo pronóstico al BBVA en la oferta de compra (opa) más polémica de los últimos años. El grado de aceptación de la operación entre los accionistas de la entidad catalana se ha quedado en el 25,47%, con lo que la transacción decae, según confirman fuentes del mercado a EL PERIÓDICO.

| etiquetas: opa , sabadell , bbva
21 2 1 K 231 actualidad
10 comentarios
21 2 1 K 231 actualidad
Comentarios destacados:      
Fotoperfecta #5 Fotoperfecta
Lo del BBVA en Catalunya es escandaloso. Se ha quedado grandes entidades a precio de saldo. Se quedó con Unnim (Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu). Solo las dos primeras en patrimonio inmobiliario, tanto en Sabadell como en Terrassa, es incalculable. Entre oficinas, edificios históricos, parcelas, solares, terreno rústico, etc, etc.
Y ahora que tiene el monopolio casi prácticamente ha cerrado cientos de oficinas ignorando a sus clientes. Hay gente mayor que no tiene oficinas cerca…   » ver todo el comentario
4 K 65
Catacroc #7 Catacroc
#5 Ayer lo hablaba con mis padres que se quejaban del trato que recibian en la oficina y es que ahora mismo en la oficina son comerciales para intentar venderte algo, no quieren que les hagas perder el tiempo con papeleos, hazlo todo en el cajero o por internet a ellos no vayas a molestarles si no es para contratar algo. Pero no BBVA, todos absolutamente. El perder el mercado de cajas de ahorros que teniamos en España fue un desastre que pagaremos mucho tiempo.
1 K 23
Robus #1 Robus *
No tengo acción alguna, pero me alegro!

Pesaditos con los anuncios.

Los otros también, pero no empezaron ellos.

Ahora, espero que no les autoricen una segunda OPA… porfa! :-S
4 K 56
#2 estreñido
#1 No puede hacerla, al no llegar al 30% no tiene ni esa posibilidad. Es un fracaso en toda regla. Mañana veremos que pasa con la cotización.
3 K 53
obmultimedia #6 obmultimedia
Para el BBVA es un exito, se ha llevado el 25% de accionistas del Sabadell
1 K 21
asola33 #9 asola33
#6 No hay opa, no se vende ninguna acción.
0 K 11
vicvic #10 vicvic
#6 No, al fracasar la OPA no se hace el canje de acciones, sigues siendo accionista del BS, y si quieres deshacerte de ellas tienes que venderlas al mercado normal.
0 K 11
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Opá, que se joda tu corrá....
1 K 17
#4 Frank39
Lo único k han conseguido es que se les tenga asco, mierda anuncios!!!!
0 K 9
#8 torrrquemada *
Se quedó el Sabadell o_o
0 K 7

menéame