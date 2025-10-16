El Sabadell triunfa sobre el BBVA: la opa decae tras quedarse en el 25,47% de aceptación

El Sabadell vence contra todo pronóstico al BBVA en la oferta de compra (opa) más polémica de los últimos años. El grado de aceptación de la operación entre los accionistas de la entidad catalana se ha quedado en el 25,47%, con lo que la transacción decae, según confirman fuentes del mercado a EL PERIÓDICO.
