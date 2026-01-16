El Kremlin calificó el viernes de "positiva" la voluntad de algunos países europeos de restablecer el diálogo con Rusia, interrumpido tras el inicio de la ofensiva contra Ucrania en 2022. "Si esto refleja realmente la visión estratégica de los europeos, es una evolución positiva en su postura", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "En París, en Roma e incluso en Berlín afirmaron que es necesario hablar con los rusos para garantizar la estabilidad en Europa. Eso encaja plenamente con nuestra visión",
| etiquetas: rusia , europa , ucrania , diplomacia , macron , mera , putin
Europa, Rusia y China están condenadas a entenderse y a establecer lazos sinceros basados en la colaboración y en la confianza, basicamente por compartir continente y compartir muchos más valores
de los que nos dejan pensarlos que pensamos.
Ojala abran los ojos y se den cuenta que la UE se acerca a China y Rusia EEUU se quedan en la nada, pero es dificil que eso ocurra cuando en Bruselas hay mas traidores que ratas, y hay muchas
Lo mejor es que hay gente lo suficientemente retrasada para comprarle el discurso estando fuera de Rusia.
"Ofensiva contra Ucrania" es un oxímoron que Netanyahu también usa para lo suyo. Has invadido un país matando ucranianos por decenas de miles, hijo de la gran Rusia.