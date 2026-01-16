Rusia considera "positiva" la apertura de algunos países europeos a reanudar el diálogo

El Kremlin calificó el viernes de "positiva" la voluntad de algunos países europeos de restablecer el diálogo con Rusia, interrumpido tras el inicio de la ofensiva contra Ucrania en 2022. "Si esto refleja realmente la visión estratégica de los europeos, es una evolución positiva en su postura", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "En París, en Roma e incluso en Berlín afirmaron que es necesario hablar con los rusos para garantizar la estabilidad en Europa. Eso encaja plenamente con nuestra visión",