Rusia considera "positiva" la apertura de algunos países europeos a reanudar el diálogo

Rusia considera "positiva" la apertura de algunos países europeos a reanudar el diálogo

El Kremlin calificó el viernes de "positiva" la voluntad de algunos países europeos de restablecer el diálogo con Rusia, interrumpido tras el inicio de la ofensiva contra Ucrania en 2022. "Si esto refleja realmente la visión estratégica de los europeos, es una evolución positiva en su postura", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "En París, en Roma e incluso en Berlín afirmaron que es necesario hablar con los rusos para garantizar la estabilidad en Europa. Eso encaja plenamente con nuestra visión",

Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Algo están cambiando las cosas en Europa hasta ahora no había espacio para el diálogo, para la diplomacia ni para llegar a acuerdos.
Veelicus #3 Veelicus
#2 Lo que ha cambiado es que algunos en la UE se estan empezando a enterar como funciona el mundo, van tarde y mal, pero ojala abran todos los ojos y dejen de hacer el canelo
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
#3 Lo que ha cambiado a Europa es la amenaza de EE.UU. de apropiarse de Groenlandia.
Veelicus #5 Veelicus
#4 Pues eso, que se han enterado como funciona el mundo, que no hay amigos, que todo son intereses
frankiegth #8 frankiegth *
#5. Pues yo sí que creo en la idea de países amigos reales, como también se está demostrando la existencia de falsos países que se hicieron pasar por amigos.

Europa, Rusia y China están condenadas a entenderse y a establecer lazos sinceros basados en la colaboración y en la confianza, basicamente por compartir continente y compartir muchos más valores de los que nos dejan pensar los que pensamos.
Veelicus #13 Veelicus
#8 El futuro de la UE siempre ha estado en Rusia, pero son tan estupidos que se han dejado engañar por los EEUU.
Ojala abran los ojos y se den cuenta que la UE se acerca a China y Rusia EEUU se quedan en la nada, pero es dificil que eso ocurra cuando en Bruselas hay mas traidores que ratas, y hay muchas
IkkiFenix #10 IkkiFenix
#5 Pues son penosos.
salteado3 #14 salteado3
#5 Intereses, secuestradores y agitadores de avisperos.
nosomosnaiderl #6 nosomosnaiderl
#3 La ley del más fuerte (o del que tiene los mayores recursos, ejércitos o armas nucleares).
Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
#6 Eso también hace que los países de la UE empiecen a ser más realistas de sus capacidades.
Mauro_Nacho #11 Mauro_Nacho *
Llevamos 17 días de 2026 y han pasado demasiadas cosas, el tiempo se ha acelerado. Pero la única manera de hacer frente a Trump es que la UE tenga el contrapeso de Rusia. También nos hace falta China.
pip #9 pip
Bueno. Están en "nuestro hemisferio".
#12 Pivorexico
A los de VOX les va a dar una embolia pasaron de la polla de Putin a la de Trump , y ahora tendrán que comer a dos carrillos .
#15 Adam22
Si, el problema era que no había suficiente dialogo desde la UE. xD

Lo mejor es que hay gente lo suficientemente retrasada para comprarle el discurso estando fuera de Rusia.
Pertinax #1 Pertinax *
Espera al menos dos semanas, Vladimir. Si dejas de invadir y asesinar antes, abreviamos.

"Ofensiva contra Ucrania" es un oxímoron que Netanyahu también usa para lo suyo. Has invadido un país matando ucranianos por decenas de miles, hijo de la gran Rusia.
