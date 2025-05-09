Se rompe el embrague de su MG "kilómetro 0" y el taller oficial le dice que "espere sentado" el recambio

El verdadero gran problema de los automóviles chinos (eléctricos y térmicos): Si se averían, los repuestos vienen en barco. Si la avería en sí ya es preocupante, lo que realmente complica la vida a los dueños del MG ZS es la disponibilidad de repuestos. En España, los almacenes oficiales de MG prácticamente no cuentan con stock. ¿La consecuencia? Las piezas deben ser importadas desde China, con esperas que pueden llegar a seis meses.