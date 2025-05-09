edición general
Se rompe el embrague de su MG "kilómetro 0" y el taller oficial le dice que "espere sentado" el recambio

El verdadero gran problema de los automóviles chinos (eléctricos y térmicos): Si se averían, los repuestos vienen en barco. Si la avería en sí ya es preocupante, lo que realmente complica la vida a los dueños del MG ZS es la disponibilidad de repuestos. En España, los almacenes oficiales de MG prácticamente no cuentan con stock. ¿La consecuencia? Las piezas deben ser importadas desde China, con esperas que pueden llegar a seis meses.

beltzak #4
MG inaugura un almacen de recambios en España y establece un compromiso de entrega de 24 horas

09-05-2025

news.mgmotor.eu/es/press/mg-almacen-recambios/
11 K 120
calde #6
#2 Pues toma, para que vayas practicando :troll:

youtu.be/q3l1kRC5aKs?si=JldtaUfmTEth5qW2

Ah, y mira #4
2 K 26
TripleXXX #8
#6 En mi época era, al menos entre los moteros era algo básico.
Si no tienes embrague, con un poco de habilidad sabías cómo sincronizar las revoluciones con el cambio, los mas habilidosos sabían o sabíamos pasar del embrague.
0 K 8
#10 Pozitronico
#6 Me recuerda un taxi que cogí en El Cairo (un Peugeot, allí todos los taxis eran Peugeot), que no le funcionaba el cambio de marchas. El taxista pisaba el embrague, intentaba cambiar de marcha pero no le entraba más que la tercera. Pues bien, salió de parado en tercera y me hizo todo el recorrido en tercera (y por la larguísima autopista que rodea la ciudad, digamos su M30 o su Ronda de Dalt, con un tráfico infernal y sin líneas visibles delimitando los carriles, lo mismo iba a 20 Km/h que a 90 Km/h, todo ello en tercera).

Creo que fue ahí donde empezó a ponérseme el pelo blanco.

Creo que fue ahí donde empezó a ponérseme el pelo blanco.
1 K 21
calde #14
#10 a ese también le hacía falta el vídeo
0 K 10
pedrobotero #7
Todos sabemos que con una avería grave de un coche europeo te lo dan mañana reparado!
2 K 28
TripleXXX #9
#7 Si, garantizado :troll:
0 K 8
gelatti #2
No me jodas , q es mi coche :-/
1 K 26
HartzBaltz #11
#2 Tranquilo que esa revista es de un cierto mecánico follonero. Al principio sí tenían problemas con los recambios. Yo desde luego estoy viendo MG, Omoda, Jaecoo, BYD, etc. a patadas. Hasta Ebros he visto.
0 K 10
#12 Pozitronico
#11 Los Ebro creo que se están fabricando en Barcelona, en la antigua factoría de Nissan, así que supongo que con esos no habrá problemas para los repuestos.
0 K 12
Narmer #13
#11 Debe estar subvencionada por la industria europea del motor. Como no pueden competir con la relación calidad/precio que dan las marcas chinas, tienen esparcir bulos para asustar a los potenciales compradores y que vuelvan al redil.
0 K 9
Jointhouse_Blues #3
que lo pida en aliexpress
0 K 12
#5 endy
No todo podía ser de color de rosa.
0 K 7
#1 xavigo
Es que la pieza viene de Alemania China
0 K 6

