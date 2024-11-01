Reino Unido prohíbe la venta de toallitas húmedas para frenar la contaminación de ríos y mares

El Reino Unido dio un paso clave en la lucha contra la contaminación ambiental al prohibir la venta de toallitas húmedas que contengan plástico, un producto de uso cotidiano que se convirtió en una de las principales amenazas para ríos, mares y sistemas de saneamiento. La medida fue anunciada por el gobierno británico en noviembre de 2025 y comenzará a aplicarse de forma definitiva tras un período de transición de 18 meses. La decisión llega en un contexto global marcado por el crecimiento sostenido del consumo de toallitas húmedas.