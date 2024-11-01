edición general
8 meneos
61 clics
Reino Unido: pensionista pierde su casa en una desastrosa disputa con su vecina por la forma en que aparcaba su Ford Focus [EN]

Reino Unido: pensionista pierde su casa en una desastrosa disputa con su vecina por la forma en que aparcaba su Ford Focus [EN]

La relación entre las dos mujeres se tornó desastrosa cuando una disputa sobre el Ford Focus de la Sra. Potter, que bloqueaba el acceso al garaje de su vecina a través de la entrada compartida, acabó en los tribunales. La pensionista fue condenada al pago de las costas e indemnización a su vecina. La deuda se cargó a su vivienda, que entonces valía 575.000 libras esterlinas. Al dictar sentencia, el juez dijo: "este es otro ejemplo de las consecuencias financieras de las disputas vecinales para quienes no cuentan con grandes recursos económicos"

| etiquetas: reino unido , disputa vecinal , tribunales , casa
7 1 0 K 159 REINO_UNIDO
3 comentarios
7 1 0 K 159 REINO_UNIDO
#1 Pixmac
Por ser mayor no siempre se tiene la razón. En este caso, por ser tan intransigente ha terminado perdiendo la casa. Es difícil pensar que por aparcar mal se llegue a juicio y perder la casa pero hay personas que son así.
1 K 33
MIrahigos #2 MIrahigos
Os ahorro un click, le echo la maldición sectumsempra a la vecina y el juez le condenó a pagar los gastos médicos.
0 K 11
Cantro #3 Cantro
Gente tóxica que prefiere arruinarse la vida antes que comportarse debidamente. FAFO de manual
0 K 11

menéame