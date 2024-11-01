Reino Unido: pensionista pierde su casa en una desastrosa disputa con su vecina por la forma en que aparcaba su Ford Focus [EN]

La relación entre las dos mujeres se tornó desastrosa cuando una disputa sobre el Ford Focus de la Sra. Potter, que bloqueaba el acceso al garaje de su vecina a través de la entrada compartida, acabó en los tribunales. La pensionista fue condenada al pago de las costas e indemnización a su vecina. La deuda se cargó a su vivienda, que entonces valía 575.000 libras esterlinas. Al dictar sentencia, el juez dijo: "este es otro ejemplo de las consecuencias financieras de las disputas vecinales para quienes no cuentan con grandes recursos económicos"