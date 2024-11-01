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Trump dice que quiere “quedarse con el petróleo de Irán” como hizo en Venezuela [ENG]

Trump dice que quiere “quedarse con el petróleo de Irán” como hizo en Venezuela [ENG]

Trump dijo al Financial Times el 29 de marzo que “su preferencia sería quedarse con el petróleo”. Comparó este esfuerzo con la operación en Venezuela en enero, cuando Estados Unidos capturó al líder del país sudamericano, Nicolás Maduro, y planea controlar su industria petrolera. El crudo Brent cotizó por encima de los 115 dólares por barril, cerca de su nivel más alto desde que comenzó la guerra. Estados Unidos e Israel llevan cuatro semanas bombardeando Irán, e Irán ha respondido en Israel, contra objetivos militares estadounidenses.

| etiquetas: trump , petróleo , venezuela , irán
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3 comentarios
3 1 0 K 48 actualidad
#2 surco *
Si toma la isla de Kharg , Irán va a tirar contra todo y vamos a tener una recesión de cojones. Y si eso pasa va a perder las midterms y los republicanos van a palmar las siguientes elecciones. No creo que lo haga. Personalmente creo que es un farol para salir lo más airoso posible en las negociaciones.
1 K 31
Sr.No #1 Sr.No
Por ahora lo que sacó fue oro.

Ya veremos si pueden extraer, y/o procesar, el petróleo venezolano (proyecto a años vista).
0 K 13
#3 DatosOMientes
Nadie lo sospechaba.
Mañana saldrá diciendo que los Reyes Magos son los padres, como si fuera otra revelación increíble.
0 K 11

menéame