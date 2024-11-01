Trump dice que quiere “quedarse con el petróleo de Irán” como hizo en Venezuela [ENG]

Trump dijo al Financial Times el 29 de marzo que “su preferencia sería quedarse con el petróleo”. Comparó este esfuerzo con la operación en Venezuela en enero, cuando Estados Unidos capturó al líder del país sudamericano, Nicolás Maduro, y planea controlar su industria petrolera. El crudo Brent cotizó por encima de los 115 dólares por barril, cerca de su nivel más alto desde que comenzó la guerra. Estados Unidos e Israel llevan cuatro semanas bombardeando Irán, e Irán ha respondido en Israel, contra objetivos militares estadounidenses.