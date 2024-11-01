edición general
Trump cumple con su gran deseo y ya vende petróleo de Venezuela por valor de 370 millones de euros

Los detalles: Tras mencionar la palabra 'petróleo' decenas de veces después de bombardear Caracas y capturar a Maduro, EEUU ha vendido crudo a un comprador desconocido. El dinero, a una cuenta del país norteamericano en Qatar

vicus. #2 vicus. *
Todo muy burdo y mega descarado, por la puta cara de dios. Todo el petróleo pa mí, yo me lo guiso y yo me lo como, como Juan palomo. Nunca los negocios fueron tan fáciles, sobretodo cuando te ponen de presi del país con el mayor ejercito y la l más potente del mundo, hago y deshago a mi antojo, y nadie se atreve ni a toser...
#3 LaMinaEnMiPuerta
#2 Es el famoso liberalismo que tan bien resultado da en los negocios de los que tienen los huevos más gordos.
vicus. #4 vicus.
#3 Pablo Escobar al lado del Trumpeta era un santo.
io1976 #7 io1976
#2 El orden internacional basado en reglas pero ya sin máscaras.
#10 Garminger2.0
#2 Hombre, no pesarías que los 11 portaviones de EEUU eran para proteger su país y sus fronteras, ¿no?. En cuántas guerras ha estado EEUU en los ultimos cien años, y cuántos ataques han tenido dentro de su territorio?.

El ejército yankee no es más que otra herramienta económica
#11 vGeeSiz
#2 xD xD

No como antes, que el petróleo y sus beneficios estaban siendo disfrutados por todos los venezolanos, como una Dubai de américa latina xD
#5 Alcalino
Dicho claramente.

Trump le ha robado 370 millones de dólares a los venezolanos.
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#5 de momento
...
#13 vGeeSiz
#5 A mi personalmente me parece mal

Pero hay que ver como interesa ahora el petróleo venezolano y antes no xD
Chinchorro #8 Chinchorro
¡Pero y lo libres que son los venezolanos! ¡Eh! ¡Son libres para que los usanos les roben!
Lamantua #9 Lamantua *
Primero lo roba y ahora lo vende. Así se hace rico cualquiera.
P. D. Mientras, en Europa y en España con la boquita cerrada, solo la abren para lamer el culito naranja.
mmpulido #12 mmpulido
No me cansaré de citar a Brad Pitt en una peli: "Estados Unidos no es un país, es un negocio".
EvilPreacher #1 EvilPreacher
Lo ideal sería vender una parte de ese petróleo a los venezolanos.
