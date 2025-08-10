edición general
Los ‘refugiados’ de Trump se instalan en España: “No vamos a volver a Estados Unidos”

España se ha convertido en un refugio para los norteamericanos que escapan de la deriva autoritaria de Donald Trump. Familias que, sin mirar atrás, han aterrizado con la intención de quedarse. Por ahora no son demasiadas. No se trata de un éxodo ni de una crisis migratoria. Pero los estadounidenses con los que ha conversado EL PAÍS se ven, en parte, como refugiados políticos. En un viaje inverso al que hace cuatro siglos emprendieron los primeros colonos, cruzan el Atlántico para sentirse más seguros y libres, lejos de un país donde el imperio

security_incident #4 security_incident *
Tasa especial en la compra o alquiler de vivienda en zonas tensionadas. Que se vayan al campo que está despoblado.
4 K 73
Barney_77 #13 Barney_77
#4 ¿Discriminación por origen?¿Eres votante de VOX?
0 K 10
security_incident #17 security_incident *
#13 No. Defiendo esa medida para todo el mundo. El que se mude a una zona tensionada que pase por caja. Hay demasiada gente.

Además defiendo que haya limitaciones a las compras de viviendas por parte de extranjeros.
0 K 17
#19 Tronchador.
#13 ¿Sesgando y tergiversando información? Tú sí que debes de ser de VOX.
1 K 18
Atusateelpelo #20 Atusateelpelo
#4 Anda, casi igual que en el pais del que "huyen".
0 K 16
security_incident #21 security_incident
#20 Hubieran votado mejor y no "huirían". Mientras disfrutaban de las bonanzas que traía el imperio de sus colonias no "huían". Tampoco huían mientras les mandaban armas a un Genocida por ejemplo.

Pero vaya. Que bienvenidos. Necesitamos gente emprendedora en el campo o gente que pague tasas si se muda a zonas tensionadas con las cuales el Estado que les acoge pueda construir vivienda social.
0 K 17
Atusateelpelo #22 Atusateelpelo *
#21 75M de useños no votaron a Trump.

Supongo que cuando gane el PP con Vox de la mano seras de los que deberia haber votado mejor, no huiras porque no podras (o quizas si, quien sabe) y no lo hiciste antes porque disfrutabas de las bonanzas del "imperio español".

Tienes exactamente el mismo pestazo a rancio que los de Vox pero en vez de hacerlo contra "moritos" lo haces contra "useños".
1 K -1
security_incident #26 security_incident *
#22 Yo ya he huido. Y donde estoy no se me permite comprar casa y lo veo lógico y normal. Igual que veo normal que cuando vaya al extranjero a visitar un museo me cobren 50 dólares mientras que el local paga 3 o nada. Por ejemplo en Petra o en otros muchos lugares. Y me parece bien.

Te vendría bien salir del arcoiris casa para ver cómo funciona el mundo.
0 K 17
Antipalancas21 #24 Antipalancas21
#20 Y en el que no tienen sanidad.
0 K 20
Atusateelpelo #25 Atusateelpelo
#24 Como los migrantes que llegan cruzando el estrecho en pateras. ¿Les miramos el DNI antes de darles Sanidad como pregonan los voxemitas? ¿o esa xenofobia solo la aplicamos a los useños porque es xenofobia buena?
0 K 16
#10 Feliberto
Volverán tan pronto les echen de sus trabajos remotos de 10.000$ al mes y se nieguen a trabajar de camareros por 800€ al mes xD
2 K 40
pepel #1 pepel
Vienen con carnet de VOX o del PP.
2 K 33
Aokromes #2 Aokromes
#1 tardaran mucho en poder votar por suerte
1 K 30
smilo #6 smilo
#1 pues permíteme que lo dude, en cuanto los usanos prueban el socialismo con cálidad de vida con asistencia sanitaria sin arruinarte, lo mismo se les enciende la bombilla y comprenden que han vivido toda la vida en una mentira. Me salen muchos videos en tiktok de inmigrantes usanos y casi todos resaltan lo mismo. Espero que si un día llegan a votar no lo hagan por la derecha.
1 K 21
plutanasio #7 plutanasio
#1 no has leído la noticia. La mayoría de las personas de la entrevista son racilizadas o no binarias. No son el target de PP y vox. Pero como primer comentario para recaudar karma te ha quedado de puta madre.
0 K 11
#18 Tronchador.
#7 xD Endongo Mondongo. ¿Mentiroso o ignorante?
0 K 7
Arzak_ #8 Arzak_
Y llegan criticándolo todo, que les disgusta el olor a sobaco, que no hay ventas callejeras de cachapas, que aquí no saben bailar, que el desayuno español es una mierda, que nadie mejor que ellos saben que todas las paguitas y eso del paro va a llevar a que España se vuelva como Venezuela y otras perlas similares. 8-D
2 K 32
ElBeaver #14 ElBeaver
#8 Criticar es positivo, y escuchar a quien critica también lo es, ya que puede aportar ideas valiosas.
0 K 7
ElBeaver #3 ElBeaver
Son muy pocos, no os preocupéis. Además, en cuanto el demente naranja se vaya, volverán allí.
2 K 23
vviccio #5 vviccio
#3 No volverán en cuanto vean los servicios públicos que hay aquí y que pueden ir andando a cualquier sitio del barrio para ocio o para compras.
0 K 10
Aokromes #9 Aokromes
#5 o que los tiroteos son una cosa muy rara.
1 K 20
Antipalancas21 #23 Antipalancas21
#9 Si van a la Costa del Sol cuidado
0 K 20
ElBeaver #11 ElBeaver
#5 Estadísticamente, la mayoría de los estadounidenses permanecen en España alrededor de tres años. Los veo más en Canadá que aquí.
0 K 7
frg #16 frg
Son pocos porque hay que tener dos cosas para huir, el conocimiento de algo más fuera de tu país, y el dinero necesario.

Desde que ganó Trump me he encontrado con algunos Gringos mirando establecerse por estos lares, todos con pasta y conocimientos del mundo, siendo, en muchos casos, parejas del mismo sexo.

No veo al grueso de la población emigrando en masa, porque culturalmente creen están en el mejor sitio.
0 K 12
#12 Borgiano
No C B.
0 K 8
#15 Tronchador.
Para que luego digáis que no hay que vigilar quien entra al país.
0 K 7

