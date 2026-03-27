El reactor de agua pesada de Khondab en Irán es atacado por EEUU e Israel

La instalación del reactor de investigación de agua pesada en Khondab, en el centro de Irán, fue impactada hoy viernes por ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, informó la agencia semioficial de noticias iraní Fars.
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Apuesto a que la respuesta iraní va a ser destruir la central nuclear de Dimona, haciendo inhabitable gran parte de Israel.
Para eso tienen al lado EEUUsrael, que no deja de ser un estado/base militar americana.
Y que además son partidarios de bombardear infraestructuras,colegios, instalaciones nucleares, civiles, hospitales..e imagino que siendo tan partidarios no se quejarán si les devuelven la misma moneda.
Valga la redundancia.