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El reactor de agua pesada de Khondab en Irán es atacado por EEUU e Israel

El reactor de agua pesada de Khondab en Irán es atacado por EEUU e Israel

La instalación del reactor de investigación de agua pesada en Khondab, en el centro de Irán, fue impactada hoy viernes por ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, informó la agencia semioficial de noticias iraní Fars.

| etiquetas: nuclear , irán , eeuu , sionismo , israel
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8 comentarios
22 4 0 K 288 actualidad
sotillo #7 sotillo
Ha atacado Israel pero mete en el saco a EEUU para implicarle más y que invada Irán antes de que el sistema israelí se hunda
1 K 30
alehopio #8 alehopio
Han destruido los sistemas de refrigeración, luego va a explotar en unas horas liberando grandes cantidades de contaminación nuclear. Algo parecido al reactor 4 de Fukushima. Así que tendrán que evacuar toda la población en un radio de unos 50 km. En un radio de 50 km alrededor de la ciudad de Arak y su complejo nuclear, se estima que vive una población cercana a 1 millón de personas.

Apuesto a que la respuesta iraní va a ser destruir la central nuclear de Dimona, haciendo inhabitable gran parte de Israel.
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XtrMnIO #2 XtrMnIO
Lo justo sería que los ataques de Irán llegasen a territorio gringo, es el país que más ha llevado la guerra a otros países, sin que alguno haya atacado el suyo nunca.
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Alfon_Dc #3 Alfon_Dc
#2
Para eso tienen al lado EEUUsrael, que no deja de ser un estado/base militar americana.
Y que además son partidarios de bombardear infraestructuras,colegios, instalaciones nucleares, civiles, hospitales..e imagino que siendo tan partidarios no se quejarán si les devuelven la misma moneda.
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#6 txelin
#3 y que seguro que tienen algún reactor nuclear, por ejemplo en Dimona, ahí lo dejo
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Cuñado #4 Cuñado
es atacado por EEUU e Israel

Valga la redundancia.
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ur_quan_master #5 ur_quan_master *
#4 la pxta y su chulo.
1 K 32

menéame