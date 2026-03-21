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¿Quién quiere viajar con tu hijo? Los profesores se rebelan contra las excursiones escolares

¿Quién quiere viajar con tu hijo? Los profesores se rebelan contra las excursiones escolares

Los viajes escolares llevan décadas instaurados en la sociedad española como actividades muy populares entre los estudiantes, y el Ministerio de Educación dictaminó en 1984 que los alumnos fuesen acompañados por profesores durante esos viajes. El problema radica en que más de 40 años después no todos los profesores quieren viajar y al menos desde 1992 otra normativa estatal dejó de obligarlos a asistir.

| etiquetas: viajes escolares , profesores , rechazo
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
muy entendible, ya es a parte de que les llamen puta que encima tengan que poner la cama
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woody_alien #7 woody_alien
#0 Corrijo "os viajes escolares" y añado la L
1 K 28
#8 DatosOMientes
#7 ¿Lo has corregido tú mismo? ¿Cuánto karma hace falta para eso? Lo digo porque estamos cerca en karma y yo nunca he hecho eso, así que no sé si tengo la opción.
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Battlestar #9 Battlestar
#8 Con 15 o más recibes el estatus de "especial" que te permite hacer esas cosas. Pero creo que también se te puede otorgar el estatus a dedo aun sin ese karma.
1 K 23
#11 DatosOMientes
#10 #9 Supongo que es el caso de #7 entonces. Gracias a todos.
1 K 27
Feindesland #10 Feindesland
#8 como 16, creo recordar... 17 quizás...
1 K 27
woody_alien #14 woody_alien
#8 Creo que es por la opción Meneame Premium de pago, pero no me hagas mucho caso.
0 K 12
#2 DatosOMientes
#0 Corrige si puedes la etiqueta "viajes escolres".
1 K 27
Feindesland #6 Feindesland
#2 hecho. Gracias
1 K 27
azathothruna #1 azathothruna
Para excursiones educativas, una sesion grupal de palworld.
O directamente de helldivers.
Para educacion nivel doctorado, eve online
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sotillo #4 sotillo
#1 Se pueden hacer pero que los padres se ocupen y el profesor se limite a ser uno más de la excursión
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Robus #13 Robus
Los padres deberían entender que es un rollo tener que responsabilizarse de 30 niños en un entorno desconocido incluso para el profesor, donde no hay la seguridad que hay en una escuela y donde los niños más “exploradores” van a querer experimentar.

Eso implica: caidas, moretones, rasguños, pantalones rotos, camisetas desgarradas… con niños llorando que deben ser atendidos, lavados, limpiados y llevados a cambiarse de ropa mientras los otros 29 siguen saltando como locos, mientras otra maestra…   » ver todo el comentario
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fofito #5 fofito
Nadie,no quieres viajar con ellos tú va querer el profesor...
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#12 oscarcr80 *
Los más chungos de la clase al final del autobús y cantando el Carrasclas.

Modo 80 on.
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menéame