¿Quién quiere viajar con tu hijo? Los profesores se rebelan contra las excursiones escolares

Los viajes escolares llevan décadas instaurados en la sociedad española como actividades muy populares entre los estudiantes, y el Ministerio de Educación dictaminó en 1984 que los alumnos fuesen acompañados por profesores durante esos viajes. El problema radica en que más de 40 años después no todos los profesores quieren viajar y al menos desde 1992 otra normativa estatal dejó de obligarlos a asistir.