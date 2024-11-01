edición general
73 meneos
716 clics
¿Puede Trump prohibir unas elecciones? Opinión

¿Puede Trump prohibir unas elecciones? Opinión

Os doy la respuesta rápida y en pocas palabras: no. El presidente de los Estados Unidos no puede impedir que se celebren unas elecciones. Explicar por qué este es el caso es un poquito más complicado, sin embargo... y el hecho que se vayan a celebrar elecciones no quiere decir que estas sean necesariamente justas en todo el país. Veamos.

| etiquetas: opinión , estados unidos , autoritarismo , elecciones
43 30 1 K 386 politica
23 comentarios
43 30 1 K 386 politica
Comentarios destacados:      
HeilHynkel #3 HeilHynkel
La Constitucion de EEUU habla de que los cargos deben ser electos ... pero no de como. La palabra democracia o sufragio no aparece por ninguna parte.

Yo no descartaría que la idea de los fundadores fuera que esos cargos fuera electos por la élite económica que eran los mismos fundadores. Y de hecho, al partido de Jefferson (un señor con muchas luces y un número parecido de sombras) era conocido peyorativamente como "Demócrata" por querer el voto de la gente. Y el voto no se generalizó (ejem, ejem .. mientras no fueras negro, mujer, nativo, .....) hasta Andrew Jackson.
10 K 114
RamonMercader #9 RamonMercader
#3 Se fundó como una republica, no como una democracia
2 K 35
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#9

Como una república de las élites para las élites. Menudo pájaro el Hamilton. Y luego le hacen hasta un musical.

Por cierto, es interesante esta enmienda

es.wikipedia.org/wiki/Decimoséptima_Enmienda_a_la_Constitución_de_lo

El Senado de los Estados Unidos se compondrá de dos senadores por cada Estado, elegidos por los habitantes del mismo por seis años, y cada senador dispondrá de un voto. Los electores de cada Estado deberán poseer las condiciones requeridas para los electores de la rama más numerosa de la legislatura local.

Hasta 1913 los senadores los elegían a dedo en los estados ... nada de votos ni mierdas de esas democráticas.
0 K 19
diophantus #23 diophantus
#10 ¿No funciona así en España? Los diputados eligen a dedo al presidente.
0 K 10
#2 aletmp
puede prohibirlas? no
puede manipularlas? si
va a manipularlas? por supuesto
9 K 82
themarquesito #4 themarquesito
Obviamente no puede prohibirlas o cancelarlas, y de hecho en EE.UU hubo elecciones incluso durante la Rebelión de los Negreros. Otra cosa es lo que dice Roger que puede ocurrir, que sería ver a ICE, CBP, y demás subseres patrullando los centros de votación para intimidar a votantes demócratas.
Habrá elecciones, pero no tengo nada claro que vayan a ser libres.
3 K 62
Pablosky #14 Pablosky
#4 además, gracias al gerrymanding solo serán importantes unos pocos puntos de voto que se van a saber por adelantado. Es perfectamente posible que concentre allí al ICE.
0 K 12
LostWords #16 LostWords
#4 Yo creo que mas que intimidar, los va a animar a ir a votar. Si te quedas en casa o votas al partido en el poder, tendrás mas de esto. ¿Qué vas a hacer?
0 K 6
themarquesito #22 themarquesito
#16 Si te ven un tonto de piel un tanto oscuro o un acento peculiar, te trincan con violencia y te llevan a un campo de concentración de ICE, del que con suerte podrás salir al día siguiente.
0 K 20
capitan__nemo #5 capitan__nemo
Para que prohibirlas si las puede comprar y manipular como hizo en las anteriores y está haciendo en todas las elecciones de todos los paises que le interesa.
www.meneame.net/story/stephen-king-burla-cara-trump-x/c02#c-2
2 K 33
perroloco #18 perroloco *
No os preocupeis. Si se cancelan las elecciones los de la NRA defenderan al pueblo del malvado gobierno con sus armas. Llevan diciendo taitantos años que ese era el motivo de tener armas, asique esta es su oportunidad. El pueblo estadounidense esta a salvo del gobierno opresor.... O NO.
1 K 18
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Ya va lo dijo él, el tirano no cumple leyes, sólo su voluntad.
0 K 12
ACEC #12 ACEC
Excelente artículo que no solo habla de las elecciones.
0 K 12
ipanies #1 ipanies
Que pregunta más absurda... Solo la duda ya ofende!!!
0 K 12
Mountains #7 Mountains *
#1 Fuck Trump, Fuck Musk, Fuck Nazis

Boicot USA.. Tesla, Apple, McDonnals, Cocacola, Apple, Amazon, Starlink, Twitter (X)..
1 K 32
Niessuh #21 Niessuh
#1 Trump esto, Trump lo otro... la mayoria de noticias en portada son de Trump.

Creo que le esto es lo que naranjito quiere, que no se hable de otra cosa que de lo que el quiere, attention whore, doctrina del shock y tal.

Quizás no deberiamos hacerle tanto casito en la enesima chorrada del dia y centrarnos en lo que realmente hace...
0 K 10
Dene #6 Dene
En breves, veremos a Donald I pronunciar esas manidas palabras que hemos oido en 1000 pelis
"El árbol de la libertad debe ser regado cada cierto tiempo con la sangre de los patriotas ....."
...
pero no será la suya...
0 K 12
sivious #13 sivious
#6 Ni la de su hijo.
0 K 7
Catacroc #19 Catacroc
Trump puede hacer lo que le cante el ojete, es gobernante plenipotenciario y cada dia mas. Le van dejando, dejando y para cuando quieran llevarle la contraria igual es tarde.
0 K 10
vviccio #17 vviccio
Si puede dar inmunidad a los asesinos del ICE cualquier cosa es posible si además no hay oposición.
0 K 10
nando58 #15 nando58
Me estoy imaginando a Trump leyendo eso (si es que sabe leer) y diciendo sujetame el cubata
0 K 10
#11 paco_camps_2011 *
Claro que puede, los dictadores hacen lo que les sale de los cojones.
0 K 10
#20 cosko
Me parece muy optimista decir que no puede prohibirlas.
Lo tiene muy difícil y no creo que logre hacerlo, pero, ya para saltarse otros poderes ha utilizado tácticas que bordean la ley. ¿Puede el presidente del gobierno poner aranceles? La respuesta es no, pero ha declarado un estado de emergencia económico para hacerlo. ¿Puede el presidente hacer algo como lo que está haciendo con el el ICE? La respuesta es no, pero cuando lleguen los tribunales, la acción estará consumada.
¿Puede el presidente…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame