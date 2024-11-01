¿Puede Trump prohibir unas elecciones? Opinión

Os doy la respuesta rápida y en pocas palabras: no. El presidente de los Estados Unidos no puede impedir que se celebren unas elecciones. Explicar por qué este es el caso es un poquito más complicado, sin embargo... y el hecho que se vayan a celebrar elecciones no quiere decir que estas sean necesariamente justas en todo el país. Veamos.
Yo no descartaría que la idea de los fundadores fuera que esos cargos fuera electos por la élite económica que eran los mismos fundadores. Y de hecho, al partido de Jefferson (un señor con muchas luces y un número parecido de sombras) era conocido peyorativamente como "Demócrata" por querer el voto de la gente. Y el voto no se generalizó (ejem, ejem .. mientras no fueras negro, mujer, nativo, .....) hasta Andrew Jackson.
Como una república de las élites para las élites. Menudo pájaro el Hamilton. Y luego le hacen hasta un musical.
Por cierto, es interesante esta enmienda
El Senado de los Estados Unidos se compondrá de dos senadores por cada Estado, elegidos por los habitantes del mismo por seis años, y cada senador dispondrá de un voto. Los electores de cada Estado deberán poseer las condiciones requeridas para los electores de la rama más numerosa de la legislatura local.
Hasta 1913 los senadores los elegían a dedo en los estados ... nada de votos ni mierdas de esas democráticas.
puede manipularlas? si
va a manipularlas? por supuesto
Habrá elecciones, pero no tengo nada claro que vayan a ser libres.
Boicot USA.. Tesla, Apple, McDonnals, Cocacola, Apple, Amazon, Starlink, Twitter (X)..
Creo que le esto es lo que naranjito quiere, que no se hable de otra cosa que de lo que el quiere, attention whore, doctrina del shock y tal.
Quizás no deberiamos hacerle tanto casito en la enesima chorrada del dia y centrarnos en lo que realmente hace...
"El árbol de la libertad debe ser regado cada cierto tiempo con la sangre de los patriotas ....."
...
pero no será la suya...
Lo tiene muy difícil y no creo que logre hacerlo, pero, ya para saltarse otros poderes ha utilizado tácticas que bordean la ley. ¿Puede el presidente del gobierno poner aranceles? La respuesta es no, pero ha declarado un estado de emergencia económico para hacerlo. ¿Puede el presidente hacer algo como lo que está haciendo con el el ICE? La respuesta es no, pero cuando lleguen los tribunales, la acción estará consumada.
