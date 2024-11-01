edición general
Publicación de datos fiscales de Finlandia [ENG]

Publicación de datos fiscales de Finlandia

Cada noviembre, los finlandeses se reúnen frente a sus pantallas para una tradición nacional inusual: el día de los impuestos. En Finlandia, los registros fiscales se consideran datos públicos y, cada noviembre, las autoridades fiscales publican en los medios de comunicación un conjunto de datos que contiene los ingresos obtenidos y los impuestos pagados por los más ricos de Finlandia. En el primer puesto este año estuvo Mikko ”Miki” Kuusi, ... , cuyos ingresos fueron de €80,6 millones, de los cuales pagó €39,7 millones en impuestos

Ramen #1 Ramen
Subo esto para que se vea que el bulo ese de que los impuestos altos obligan a los ricos a emigrar no es cierto
pedrario #2 pedrario
#1 Que haya algunos ricos en el país no desmiente que los altos impuestos hacen que los ricos se vayan a otros países a pagar menos. En Finlandia mismamente hay estudios de los ricos que abandonan el país para pagar menos

>yle.fi/a/74-20075521
>www.is.fi/kotimaa/art-2000011536386.html
silvano.jorge #6 silvano.jorge
#2 Si no están dispuestos a mejorar la sociedad igual su dinero se dedicaba a empeorarla.
pedrario #7 pedrario
#6 Claro, porque en Finlandia te dan un formulario para que pongas con una X a qué exactamente se van a dedicar tus impuestos.
Andreham #16 Andreham
#7 Cocretamente, se llama "programa electoral" que es aplicado por un "partido político".

El problema es que aceptamos que el "programa electoral" es papel mojado y pueden hacer lo que les de la gana cuando les de la gana.
ehizabai #9 ehizabai *
#2 Conviene leer lo que mandas, y no mandar al tuntún pensando que nadie se tomará la molestia de leer en finés... Del segundo link tuyo, traducido por google translate del finés al inglés:
"A total of just over 8,500 people earning over 50,000 euros moved out of Finland in 2019–2024.
However, in the income category, migration to Finland is greater than the flow out. According to statistics, almost 2,000 more people earning over 50,000 euros move to Finland each year than they move out."
Cc #1
pedrario #10 pedrario
#9 Ahora falta el dato de la cantidad de dineros que representan. Con que se vaya un Amancio Ortega, estas en pérdidas.
ehizabai #11 ehizabai
#10 Son tus fuentes, leelas, a ver si te dan el dato. Yo me limito a señalar que tus fuentes no refrendan tus afirmaciones.
Ahora falta el dato de disculparte por decir falsedades y citar en falso.
pedrario #12 pedrario
#11 Mi dato es que una simple cifra no permite extrapolar conclusiones como las que se hace.

El argumento al final es que subiendo impuestos para recaudar más, puedes acabar recaudando menos porque se te van los más ricos. Para eso necesitas sacar el dato de lo que pierdes con esas idas.

Que además, el dato de 50K, en Finlandia, es bastante poco relevante ciertamente, para el dato de millonarios habría que quedarse con el de millones sí.
ehizabai #15 ehizabai
#12 Son los datos que tú has traido al debate. Ahora pretendes decir que son irrelevantes. Si lo son, ¿Por qué los has traido?
Me respondo: pensabas que nadie tomaría la molestia de leerlos en finés. Es decir, para mentir.
(Según se lee en tus propios enlaces, Finlandia no tiene tramos mayores al de 50.000 para impuestos).
Autarca #3 Autarca
#1 El Rubius y otros ilustres andorranos no opinan lo mismo
Herumel #4 Herumel *
#1 No solo con los impuestos altos, si no con la publicación de los mismos..
Importese.
Aperitx #13 Aperitx
#4 En Noruega puedes consultar cualquier dato de cualquiera pero tienes que identificarte y te te avisan de quien ha consultado tus datos.
#14 SHC_1987
#1 El problema no son los impuestos altos, el problema es que sean impuestos altos y a cambio los servicios sean una puta mierda... :roll:
Andreham #5 Andreham
Los ricos fomentan las naciones, te dicen que hay que ser patriota, tienen ideologías en las que "la patria" y "tu cultura" y "tu país" son los más importantes pilares, te dicen que hay que ir a guerras a defender tu país (y sus acciones en empresas de armas).

Pero luego cuando defiendes que, si tanto tanto aman el país donde nacieron de chiripa y sin elegir, paguen impuestos en el mismo, entonces ya no les mola tanto y se piran. Y los fachapobres que defienden estas ideas de patria y nación dicen que es lo normal.

Pues no sé, a lo mejor es la superioridad moral de la izquierda, pero yo veo una pequeña laguna en todo el asunto.
calamarbravo #8 calamarbravo
Lo mismito que aqui, el que entra en politica en 5 o 6 años multiplica su patrimonio x10 y nadie le pregunta como lo ha conseguido.
A ti currito, no se te ocurra olvidarte algun dato en la declaración de la renta, que a ti si que hacienda te va a pedir explicaciones y su correspodiente multa.
