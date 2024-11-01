Publicación de datos fiscales de Finlandia [ENG]

Cada noviembre, los finlandeses se reúnen frente a sus pantallas para una tradición nacional inusual: el día de los impuestos. En Finlandia, los registros fiscales se consideran datos públicos y, cada noviembre, las autoridades fiscales publican en los medios de comunicación un conjunto de datos que contiene los ingresos obtenidos y los impuestos pagados por los más ricos de Finlandia. En el primer puesto este año estuvo Mikko ”Miki” Kuusi, ... , cuyos ingresos fueron de €80,6 millones, de los cuales pagó €39,7 millones en impuestos