Publicación de datos fiscales de Finlandia [ENG]

Cada noviembre, los finlandeses se reúnen frente a sus pantallas para una tradición nacional inusual: el día de los impuestos. En Finlandia, los registros fiscales se consideran datos públicos y, cada noviembre, las autoridades fiscales publican en los medios de comunicación un conjunto de datos que contiene los ingresos obtenidos y los impuestos pagados por los más ricos de Finlandia. En el primer puesto este año estuvo Mikko ”Miki” Kuusi, ... , cuyos ingresos fueron de €80,6 millones, de los cuales pagó €39,7 millones en impuestos
| etiquetas: impuestos , ricos , datos públicos
>yle.fi/a/74-20075521
>www.is.fi/kotimaa/art-2000011536386.html
El problema es que aceptamos que el "programa electoral" es papel mojado y pueden hacer lo que les de la gana cuando les de la gana.
"A total of just over 8,500 people earning over 50,000 euros moved out of Finland in 2019–2024.
However, in the income category, migration to Finland is greater than the flow out. According to statistics, almost 2,000 more people earning over 50,000 euros move to Finland each year than they move out."
Cc #1
Ahora falta el dato de disculparte por decir falsedades y citar en falso.
El argumento al final es que subiendo impuestos para recaudar más, puedes acabar recaudando menos porque se te van los más ricos. Para eso necesitas sacar el dato de lo que pierdes con esas idas.
Que además, el dato de 50K, en Finlandia, es bastante poco relevante ciertamente, para el dato de millonarios habría que quedarse con el de millones sí.
Me respondo: pensabas que nadie tomaría la molestia de leerlos en finés. Es decir, para mentir.
(Según se lee en tus propios enlaces, Finlandia no tiene tramos mayores al de 50.000 para impuestos).
Importese.
Pero luego cuando defiendes que, si tanto tanto aman el país donde nacieron de chiripa y sin elegir, paguen impuestos en el mismo, entonces ya no les mola tanto y se piran. Y los fachapobres que defienden estas ideas de patria y nación dicen que es lo normal.
Pues no sé, a lo mejor es la superioridad moral de la izquierda, pero yo veo una pequeña laguna en todo el asunto.
A ti currito, no se te ocurra olvidarte algun dato en la declaración de la renta, que a ti si que hacienda te va a pedir explicaciones y su correspodiente multa.