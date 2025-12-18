edición general
Programa de RTVE Malas Lenguas 19/12/2025

Programa de RTVE Malas Lenguas 19/12/2025  

Jesús Cintora, José Miguel Villarroya, Pablo Iglesias, Chema Garrido, Manta Monforte, Fátima Iglesias, Hugo Pereira, Ernesto Ekaizer, Laura Ballester, Manuel Rico, Joaquin Bosch, David Fernández, Patricia Suárez, José Trigueros, Rocío Esteban, Mercedes Bermejo y Gloria Marcos Novedades y más reacciones al robo con votos incluido en Extremadura y el caso de acoso a un menor del exjefe de Redes Vox.

#1 WifredoIII_ElGayu
Ostia!!! El estudio de televisión puede acabar más inclinado que la torre de pisa!!!

Que asco de pluralidad con dinero público
