Un primer ministro europeo rompe el tabú: Bélgica plantea normalizar relaciones con Rusia para abaratar la energía

El primer ministro belga, Bart De Wever, ha reabierto un debate incómodo dentro de la Unión Europea al afirmar que el bloque debería “normalizar relaciones con Rusia” con el objetivo de recuperar el acceso a energía barata. Sus declaraciones, realizadas en una entrevista con el diario belga L’Echo, cuestionan indirectamente la estrategia que la UE ha mantenido desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.
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BTW: Me maravilla ver gente de extrema izquierda alabar las propuestas de un político de extrema derecha
BTW: Me maravilla ver gente de extrema izquierda alabar las propuestas de un político de extrema derecha
Bravo a los responsables de tamaño éxito durante estos más de 4 años.
Perro secunda la moción.
Si quieren energía barata, que inviertan en renovables.