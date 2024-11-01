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Un primer ministro europeo rompe el tabú: Bélgica plantea normalizar relaciones con Rusia para abaratar la energía

El primer ministro belga, Bart De Wever, ha reabierto un debate incómodo dentro de la Unión Europea al afirmar que el bloque debería “normalizar relaciones con Rusia” con el objetivo de recuperar el acceso a energía barata. Sus declaraciones, realizadas en una entrevista con el diario belga L’Echo, cuestionan indirectamente la estrategia que la UE ha mantenido desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

| etiquetas: bart de wever , bélgica , rusia , energía , unión europea
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
#7 Duplicada www.meneame.net/story/belgica-quiere-ue-normalice-relacion-rusia-tener


BTW: Me maravilla ver gente de extrema izquierda alabar las propuestas de un político de extrema derecha
cosmonauta #7 cosmonauta *
Duplicada www.meneame.net/story/belgica-quiere-ue-normalice-relacion-rusia-tener


BTW: Me maravilla ver gente de extrema izquierda alabar las propuestas de un político de extrema derecha
4 K 56
Anfiarao #10 Anfiarao *
#7 a lo mejor es porque tu concepto y definición de extrema izquierda y extrema derecha no son muy acertados
0 K 15
cosmonauta #13 cosmonauta *
#10 Más bien diría que los extremos se tocan. A los dos les va la fiesta
1 K 27
#16 chavi
#7 Eso es todo lo que puedes argumentar sobre esto ?
0 K 11
#3 Grahml
La guerra proxy de EEUU en Europa dejó de tener prioridad.

Bravo a los responsables de tamaño éxito durante estos más de 4 años.


:clap:
1 K 38
makinavaja #4 makinavaja
Ese es el camino... tenemos mucho más en común con Rusia, que es otro país Europeo, al menos parcialmente, que con EEUU....
1 K 22
a69 #9 a69
#4 Si.. la liga cerrará internet al igual que en Rusia. Tenemos mucho en común, los oligarcas nos dominan.
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DDJ #11 DDJ *
#4 Somos del club de "Invadidos por Napoleón"
0 K 10
#15 Perrota
#4 No tenemos nada en común con Rusia. Yo espero que nunca se restaure las relaciones y que Rusia mire para el otro lado del mundo para hacer negocios o invadir países.
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#1 Barriales
Con dos cojones.
Perro secunda la moción.
1 K 17
#14 Perrota
#1 Ningún político con dos dedos de frente normalizará nada con Rusia mientras siga bombardeando objetivos civiles en Ucrania.

Si quieren energía barata, que inviertan en renovables.
1 K 22
#2 Suleiman
A ver si es verdad...
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La_patata_española #12 La_patata_española *
Lo que tendrían que hacer ya es montar una buena diplomacia independiente y de verdad para que termine la puñetera guerra y dejen de morir chavales de un lado y de otro. Tíos, que además de pasta se pierden vidas. Con los caprichos de mierda de viejos podridos de dinero...
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#6 DotorMaster
Europa debería ser libre para elegir quién le da por culo.
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oceanon3d #8 oceanon3d
Ya estan tardando ...
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taSanás #5 taSanás
Por fin! A importar lavadoras de Rusia!
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menéame