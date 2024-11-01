Un primer ministro europeo rompe el tabú: Bélgica plantea normalizar relaciones con Rusia para abaratar la energía

El primer ministro belga, Bart De Wever, ha reabierto un debate incómodo dentro de la Unión Europea al afirmar que el bloque debería “normalizar relaciones con Rusia” con el objetivo de recuperar el acceso a energía barata. Sus declaraciones, realizadas en una entrevista con el diario belga L’Echo, cuestionan indirectamente la estrategia que la UE ha mantenido desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.