Bélgica quiere que la UE normalice relación con Rusia para tener energía barata

El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, quiere que la Unión Europea (UE) «normalice las relaciones con Rusia» para tener acceso a una energía más barata, en contraste con la postura comunitaria de ejercer la máxima presión posible contra Moscú mientras se ofrece ayuda a Kiev. «Como no somos capaces de suponer una amenaza para (Vladímir) Putin enviando armas a Ucrania, y no podemos asfixiar económicamente a Moscú sin el apoyo de Estados Unidos, sólo queda un método: alcanzar un acuerdo», dijo el mandatario belga en una entrevista.