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Bélgica quiere que la UE normalice relación con Rusia para tener energía barata

Bélgica quiere que la UE normalice relación con Rusia para tener energía barata

El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, quiere que la Unión Europea (UE) «normalice las relaciones con Rusia» para tener acceso a una energía más barata, en contraste con la postura comunitaria de ejercer la máxima presión posible contra Moscú mientras se ofrece ayuda a Kiev. «Como no somos capaces de suponer una amenaza para (Vladímir) Putin enviando armas a Ucrania, y no podemos asfixiar económicamente a Moscú sin el apoyo de Estados Unidos, sólo queda un método: alcanzar un acuerdo», dijo el mandatario belga en una entrevista.

| etiquetas: belgica , ue , rusia , gas , petgroleo
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
#2 bibubibu *
Joder que cosas, la coherencia en un puto político. Más claro no puede ser la cosa "Como no somos capaces de suponer una amenaza para (Vladímir) Putin enviando armas a Ucrania, y no podemos asfixiar económicamente a Moscú sin el apoyo de Estados Unidos, sólo queda un método: alcanzar un acuerdo".

Y no hay nada más que añadir, salvo que ha tardado en darse cuenta el menda.
10 K 132
LázaroCodesal #19 LázaroCodesal
#2 Se llama pragmatismo o real política....quien ha perdido la guerra no puede pretender sancionar al vencedor..
0 K 7
#5 txelin *
Si no hay problema en comerciar con asesinos cómo USA o Israel, no debería haberlos para hacerlo con Rusia.
Putin es como ArabiaSaudi pero sin turbante y tampoco tenemos problema en hacerlo con ellos
5 K 82
CheliO_oS #4 CheliO_oS
¿Y qué le hace pensar a Bélgica que después de todo lo que hemos hecho a Rusia y seguimos haciéndoles van a querer vendernos barato?
2 K 40
azathothruna #9 azathothruna
#4 O siquiera vender de plano?
China y Rusia estan construyendo oleoductos y gaseoductos en el este.
Cuando esten completos, se acabo para europa.
Putin tendra dinero como antes de 2014
Los chinos puede que incluso vendan petroleo al por mayor
1 K 27
#7 tierramar
Y salirse de la guerra de Ucrania, que en realidad es otra guerra más de EEUU.
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#15 Dav3n
#7 Anglosionista, ahí están todos metidos.
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#16 Dav3n
#1 Tranquilo, unos días más y las necesidades harán que muchos se replanteen muchas cosas xD

Por cierto, esos NAFOs, que vayan desfilando a dejar sus lágrimas :-D
1 K 33
Mauro_Nacho #11 Mauro_Nacho
Al final volveremos al punto de partida comprando petróleo de Rusia, pero habrá que dialogar con Rusia y buscar un final a la guerra de Ucrania.
1 K 31
suppiluliuma #17 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: Zazis de MNM haciendo todo lo posible para que no nos demos cuenta de que, pra ellos, "el final de la guerra de Ucrania" significa "la rendición de Ucrania". :troll:
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azathothruna #3 azathothruna
Y por eso Los piratas se equivocaron en "defender" ese terruño raro lleno de franceses en el siglo XX :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
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tul #8 tul
#3 defender? lo que hacian era evitar que lo tuviera francia, los belgas les dan asquete y asi lo reflejan en su literatura de los ultimos siglos
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Mauro_Nacho #12 Mauro_Nacho
Al final volveremos al punto de partida comprando petróleo de Rusia, pero habrá que dialogar con Rusia y buscar un final a la guerra de Ucrania. Además hay que decir que Bélgica no está sola, Rumanía y Bulgaria han seguido comprando gas Ruso.
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cosmonauta #18 cosmonauta
Decidme que sois de izquierdas mientras adoráis las palabras de un político de ultraderecha :-D
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#20 pascuaI
#18 ¿A los de izquierda que apoyan al gobierno de Ucrania, cuyo partido gobernante es de derecha radical, también les dices eso mismo, o sólo vale en un sentido? :-D

Ah, y no nos olvidemos tampoco de las Von Der Leyen, Kaja Kallas, Metsola y demás ralea... todas comunistas furibundas.
1 K 28
#14 El_dinero_no_es_de_nadie *
Llevan toda la vida diciendo que el gas es una energía cara y ahora de pronto pasa a ser barata.

Emos sio engañao :troll:
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Spirito #13 Spirito
Bueno, es que es lo lógico.

Las cabecitas yanquinejas atocinadas, valga la redundancia no lo entienden, pero es porque no les riega. xD
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ExLibris #10 ExLibris
Pragmatismo y sentido común.
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menéame