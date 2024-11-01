Bélgica quiere que la UE normalice relación con Rusia para tener energía barata

El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, quiere que la Unión Europea (UE) «normalice las relaciones con Rusia» para tener acceso a una energía más barata, en contraste con la postura comunitaria de ejercer la máxima presión posible contra Moscú mientras se ofrece ayuda a Kiev. «Como no somos capaces de suponer una amenaza para (Vladímir) Putin enviando armas a Ucrania, y no podemos asfixiar económicamente a Moscú sin el apoyo de Estados Unidos, sólo queda un método: alcanzar un acuerdo», dijo el mandatario belga en una entrevista.
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Y no hay nada más que añadir, salvo que ha tardado en darse cuenta el menda.
Putin es como ArabiaSaudi pero sin turbante y tampoco tenemos problema en hacerlo con ellos
China y Rusia estan construyendo oleoductos y gaseoductos en el este.
Cuando esten completos, se acabo para europa.
Putin tendra dinero como antes de 2014
Los chinos puede que incluso vendan petroleo al por mayor
valenciaplaza.com/valenciaplaza/bolsas/bruselas-rechaza-reanudar-las-c
es-us.noticias.yahoo.com/ministro-belga-wever-apuesta-acuerdo-14353679
Por cierto, esos NAFOs, que vayan desfilando a dejar sus lágrimas
Ah, y no nos olvidemos tampoco de las Von Der Leyen, Kaja Kallas, Metsola y demás ralea... todas comunistas furibundas.
Emos sio engañao
Las cabecitas yanquinejas atocinadas, valga la redundancia no lo entienden, pero es porque no les riega.