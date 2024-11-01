edición general
Preguntan a un hombre que vivió el franquismo qué le hubiera gustado hacer en su juventud y da una lección a los que piensan que aquellos años fueron 'muy buenos'

Preguntan a un hombre que vivió el franquismo qué le hubiera gustado hacer en su juventud y da una lección a los que piensan que aquellos años fueron 'muy buenos'  

El hombre ha recordado que vivió "30 años de dictadura y nos prohibían, de todo, mucha represión". Además, también le hubiera gustado estudiar con beca, ya que, según cuenta, por entonces solo estudiaban "los hijos del alcalde y del secretario, los demás teníamos que trabajar". "Tuve una infancia bastante dura, pero toda mi generación de gente trabajadora, he sabido reconducir mi vida y me he sacrificado mucho, incluso he trabajado en una multinacional después de 30 años, he sabido buscar mi camino, pero con muy poquitas ayudas"

Gry #6 Gry
Mi padre perdió la beca para estudiar en la universidad porque le identificaron en una manifestación.

También tuvo que hacer la mili inmediatamente porque le denegaron la prórroga por estudios y además tuvo que hacerla como soldado raso cuando hubiera tenido derecho a hacerla como oficial ¿alférez o algo por el estilo? por ser universitario.
4 K 72
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Sin embargo, apud acta, la ministra de gracia y justicia actuando como ministra de gracia y justicia, y por lo tanto notaría mayor del reino certificó que su excelencia tenía el culo perfectamente blanco, la cual evidencia bastó para dar de la identidad de los restos mortales. Y bueno, también que era ciclán como Clemente.
1 K 20
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Me va a decir este comunista que no fue un periodo de extraordinaria placidez??
0 K 8
BlackDog #5 BlackDog
He sabido reconducir mi vida y me he sacrificado mucho, como todo el mundo que hubiera nacido en la postguerra...
0 K 7
#4 burgerconqueso
que raro, si segun dicen muchos jovenes hoy en dia, a las generaciones pasadas se les „regalaba“ todo…. y ademas tienen la culpa de todos sus males
0 K 6
BlackDog #8 BlackDog *
#4 Un albañil en 1960 cobraba el equivalente a 3.500€ al mes de hoy en día, eso sin contar que antes se pagaban muchísimos menos impuestos, por ejemplo hasta 1986 no se pagaba el IVA.

Una persona trabajando, podía mantener a su mujer y sus 3 hijos y tener la casa pagada en 15 años...

Hazme el cálculo de cuanto necesitas ganar para mantener a 3 personas y pagarte un piso en 15 años hoy en día...
0 K 7
Escafurciao #9 Escafurciao
#8 ¿de donde has sacado esa relación, porque si es a cuenta propia es poco y si es a cuenta ajena mucho, o hablas de oídas del oído derecho?
0 K 8
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Ok boomer
1 K 4
Veelicus #7 Veelicus
#3 Ok imbecil, no va por ti claro esta.
0 K 14

