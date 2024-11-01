Preguntan a un hombre que vivió el franquismo qué le hubiera gustado hacer en su juventud y da una lección a los que piensan que aquellos años fueron 'muy buenos'  

El hombre ha recordado que vivió "30 años de dictadura y nos prohibían, de todo, mucha represión". Además, también le hubiera gustado estudiar con beca, ya que, según cuenta, por entonces solo estudiaban "los hijos del alcalde y del secretario, los demás teníamos que trabajar". "Tuve una infancia bastante dura, pero toda mi generación de gente trabajadora, he sabido reconducir mi vida y me he sacrificado mucho, incluso he trabajado en una multinacional después de 30 años, he sabido buscar mi camino, pero con muy poquitas ayudas"
También tuvo que hacer la mili inmediatamente porque le denegaron la prórroga por estudios y además tuvo que hacerla como soldado raso cuando hubiera tenido derecho a hacerla como oficial ¿alférez o algo por el estilo? por ser universitario.
Una persona trabajando, podía mantener a su mujer y sus 3 hijos y tener la casa pagada en 15 años...
Hazme el cálculo de cuanto necesitas ganar para mantener a 3 personas y pagarte un piso en 15 años hoy en día...