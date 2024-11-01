Preguntan a un hombre que vivió el franquismo qué le hubiera gustado hacer en su juventud y da una lección a los que piensan que aquellos años fueron 'muy buenos'  

El hombre ha recordado que vivió "30 años de dictadura y nos prohibían, de todo, mucha represión". Además, también le hubiera gustado estudiar con beca, ya que, según cuenta, por entonces solo estudiaban "los hijos del alcalde y del secretario, los demás teníamos que trabajar". "Tuve una infancia bastante dura, pero toda mi generación de gente trabajadora, he sabido reconducir mi vida y me he sacrificado mucho, incluso he trabajado en una multinacional después de 30 años, he sabido buscar mi camino, pero con muy poquitas ayudas"