Un portaaviones estadounidense enfrenta problemas más amplios tras un incendio, según revela un informe del Pentágono (EN)

El USS Gerald R. Ford, que abandonó sus operaciones en Medio Oriente luego de un incendio en el área de lavandería, enfrenta preocupaciones de confiabilidad más profundas, según una evaluación del Pentágono.
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No me digas más. La salida de humos de la cocina??
Pero esto muestra que ya es GG EZ WP para los gringos
Equipos antiaéreos, portaaviones, o aviones de última generación que son un pepino de dara a la galería para dar impresión de poderío militar, pero que luego son un blufff.
Soy de la opinión que la privatización de la industria militar americana le resta un 70% a su capacidad bélica.