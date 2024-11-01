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Un portaaviones estadounidense enfrenta problemas más amplios tras un incendio, según revela un informe del Pentágono (EN)

Un portaaviones estadounidense enfrenta problemas más amplios tras un incendio, según revela un informe del Pentágono (EN)

El USS Gerald R. Ford, que abandonó sus operaciones en Medio Oriente luego de un incendio en el área de lavandería, enfrenta preocupaciones de confiabilidad más profundas, según una evaluación del Pentágono.

| etiquetas: ford , sionismo , israel , eeuu , portaaviones , irán
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
Tkachenko #1 Tkachenko
xD xD xD xD
No me digas más. La salida de humos de la cocina??
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sotillo #3 sotillo
#1 El suavizante, que es del Mercacoma
2 K 34
Bombástico #4 Bombástico
#1 Una de dos, o bien ha sido a causa del ataque iraní o bien ha sido un sabotaje interno más serio del que pensaban.
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#9 DenisseJoel
#4 O que el sabotaje continúa en el tiempo.
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mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#1 Yo apuesto más a que el capitán se quedo dormido en el sofá con un cigarro en la mano mientras veía una serie.
3 K 50
Lord_Cromwell #8 Lord_Cromwell
#1 Un atranque de toallitas seguramente.
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#15 capitan.meneito
#8 la única solución  media
1 K 31
#13 Assoka
#1 ¿A quién leches se le ocurrió comprar una lavadora rusa para la lavandería del portaviones? Son letales una vez les prendes la mecha
1 K 29
#2 candonga1
Que vergüenza... que pidan los chips de las lavadoras a los rusos... esos son los buenos.

:troll:
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javibaz #6 javibaz
Los agujeros de velocidad que les hicieron los iranís no funcionan.
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JackNorte #7 JackNorte
Que casualidad que todos los portaviones desplegados acaben teniendo problemas , incendios y tal xD La realidad tiende a ser muy puñetera y persistente por mucha propaganda que disperses.
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azathothruna #11 azathothruna
#7 No se si seran todos.
Pero esto muestra que ya es GG EZ WP para los gringos
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Paltus #10 Paltus
Recuerda a la historia de ka estrategia rusa de desfilar con misiles balísticos nucleares cuando eran inservibles.
Equipos antiaéreos, portaaviones, o aviones de última generación que son un pepino de dara a la galería para dar impresión de poderío militar, pero que luego son un blufff.
Soy de la opinión que la privatización de la industria militar americana le resta un 70% a su capacidad bélica.
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Format_C #14 Format_C
Derrotado por una lavanderia
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#12 Albarkas
Eso les pasa por no tener un amigo en Balay...
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menéame