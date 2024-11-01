·
76
meneos
796
clics
Un policía provoca la caída de Javi Romo al ir a detener a un manifestante propalestino
El corredor de Movistar salió corriendo detrás del hombre que protestaba por la presencia del equipo Israel en carrera
|
etiquetas
:
vuelta ciclista a españa
,
policía
,
caída
,
romo
,
manifestante pro pales
54
22
0
K
544
actualidad
32 comentarios
#1
efectogamonal
*
Por una vez en la vida La Razón ha hecho alarde de periodismo de rigor, mañana se les pasa
18
K
179
#4
Veelicus
#1
yo estoy haciendo F5 a ver cuanto tardan en cambiar el titular, igual el censor esta viendo el futbol y se le ha pasado...
5
K
66
#12
DDJ
#1
Yo he leído la noticia sin fijarme y cuando he llegado al final pone esto:
"eran numerosos los manifestantes propalestinos que protestaban con ruido, canciones y banderas palestinas contra el genocidio que está sufriendo Gaza y contra la presencia de Israel en la Vuelta"
Y me he dicho amimimmo "Qué correcto, chapó, ¿quién publica esto? .... ¡HOSTIA es la razón! "
5
K
54
#11
Veelicus
#5
o un arma atomica...
que no, que no te puedes cruzar delante del peloton, ni un policia ni rita, no le des mas vueltas, lo ha hecho mal.
4
K
38
#17
Torrezzno
#11
no me refería a cruzarse, me refería a que tenia que actuar. No sabia si las intenciones del paisano eran simplemente llamar la atención o algo mas
0
K
14
#19
rnd
#17
es que eso se podía aplicar a los miles que hay con la bandera al borde de la carretera, no se pueden detener a todos.
2
K
17
#10
Torrezzno
#9
sería de la TIA
2
K
36
#6
R2dC
*
Jajaja esta noticia es "low hanging fruit" para el karma, teniendo en cuenta que la otra la tiraron por errónea por echar la culpa al patán que se tropieza
Yo sigo diciendo que fue un ataque de falsa bandera
2
K
27
#8
Torrezzno
#6
"low hanging fruit"
0
K
14
#13
R2dC
*
#8
Tasks that have the greatest positive effect for the least effort, used when promoting new projects to show the advantages.
en.wikipedia.org/wiki/List_of_business_terms#Low-hanging_fruit
Si me dices un equivalente en castellano, encantado de aprenderlo.
Edit: Ops, lo escribí mal
1
K
26
#27
R2dC
#21
Se ve que tiene una bandera de palestina en la mano. Pero me mantengo en mi postura de
#6
0
K
12
#29
jonolulu
#5
#14
Claro, o con un cinturón de explosivos
Si la seguridad del pelotón es lo primero Israel haría un favor a todos retirando el equipo. O parando el genocidio, qué se yo
1
K
22
#30
Torrezzno
*
#29
churras ---- merinas
Los policías son unos mandaos. Si les piden que salgan a placar tendrán que hacerlo. Que culpa tendrá ahora aquí este hombre para mezclarlo con Israel. A ver si ahora tiene culpa de hacer su trabajo y no manifestandose..
0
K
14
#2
Torrezzno
No he visto el vídeo pero esto debe ser incorrecto no?
"El corredor de Movistar salió corriendo detrás del hombre que protestaba por la presencia del equipo Israel en carrera"
También pienso que el objetivo de la policía es proteger la gente, incluido a los corredores y si un tío esta escondido y se tira al pelotón su deber es salir a interceptarlo, máxime con el clima que hay.
2
K
16
#3
Veelicus
#2
si, tiene que salir, pero no cruzarse delante del peloton, eso ha hecho frenar y cambiar la trayectoria al que iba delante en el grupo y el corredor que iba 2-3 posiciones detras ha hecho el afilador con el de alante y se ha caido.
La actuacion correcta del policia habria sido esperar a que pasase el grupo, unos 10 segundos y entonces ir a ver que pasaba con el manifestante, que por cierto, no ha hecho nada mas que tropezarse, no ha tocado a nadie.
8
K
74
#5
Torrezzno
#3
pero eso no lo sabia el policía que
iba a pasar, no es un precog como en minority report. El tipo podía haber ido con un cuchillo, ácido o lo que fuese.
1
K
20
#9
R2dC
#5
No puede ser que en una etapa digan "manifestantes, hoygan! no se crucen delante de los ciclistas, que les pueden tirar"
Y etapas más tarde sea un guardia civil el que lo haga.
1
K
15
#16
Libre_albedrío
#5
Si. Con una bomba. No te j...
1
K
14
#21
Notecomaslospiojos2
#5
o veinte cabezas nucleares ,el poli tripudo da para meme ,si vas paso a paso verás que tira a correr cuando el peligroso terrorista cargado de bombas está en el suelo ,que lo de manifestante yo no lo veo por ningún lado solo es un tipo que se cae ....
0
K
6
#24
chatOGT
#14
#5
pues si hubiera ido con un cuchillo a acuchillar hubiera podido acuchillar perfectamente, casi hasta con las nervios, así que no, no sé justifica
0
K
9
#14
Lenari
#3
Tal como está el tema, la seguridad de los ciclistas está primero.
El tipo que se lanza sobre un ciclista puede hacerlo pensando que es judío o de un equipo judío e ir a cuchillo. Que vale, que hasta ahora no ha pasado nada, pero precisamente la policía está para asegurarse de que no pasará.
2
K
20
#15
BlackDog
#3
Llevo pegando con la gente 2 días y todos me dicen que lo que tienen que hacer los ciclistas es parar porque saben lo que hay y que estos no suponen ningún peligro para los ciclistas.
Aquí tenemos un ejemplo, que el que se supone que provoca la caída sea un policía me la suda, ese policía no habría cruzado si no llega a ser por el amago de guerrillero manifestaste que estaba agazapado preparando una emboscada, que por cierto, el muy inútil se tropezó y no pudo hacer lo que fuera a hacer, que a mi juicio era empujar a un ciclista, por lo que hubiéramos tenido el mismo resultado o peor.
0
K
7
#23
Andreham
#15
"Algo haría", "si le pegan es por una razón", "pero qué llevaba puesto", "es que salir a ciertas horas y en ciertas calles..."
0
K
8
#31
nosurrender
#15
Claro, UN manifestante provocando una emboscada.
Toda la pinta, vamos: ir ahí y empujar a un ciclista. A uno, da igual.
Lo de que estaba de pie y en pendiente y que pudo simplemente tropezarse, no. Es que iba a empujar a un ciclista. Lo viste tú, más que claro.
Porque apretaste los puñitos muy fuerte y pensaste mucho en que fuera lo que tú pensabas.
0
K
7
#26
R2dC
#3
Uno de los 4 frames donde el corredor del trek (Ciccone?) levanta la mano, porque sabe que ha sido él el que ha tirado a romo (por culpa del policia)
2
K
25
#25
Poll
#2
en el Marca tienes el vídeo.
El manifestante es un patán y se tropieza en el terraplén, no llega ni a entrar en el asfalto. El policía se cruza y hace caer al ciclista. Este se levanta, se está un buen rato mirando la bici y haciendo gestos de no entender nada, y luego sale corriendo hacia atrás... Se corta el vídeo.
0
K
10
#32
powernergia
"El tipo que se lanza sobre un ciclista"
Eso hoy no ha ocurrido ni parecía que fuera a ocurrir.
Salvo que estés hablando del policía.
0
K
12
#18
rnd
Ha sido bastante raro, era una zona donde no había nadie, y justo ahí había un policía?, No se que pretendía hacer el "propalestino" pero se ha tropezado y no ha hecho nada, quizás solo quería agitar la bandera al paso de los ciclistas y se ha despistado, se ha puesto a correr y se ha caído en la cuneta, o quizás estaba escondido porque sus intenciones eran peores y ya había un policía porque se han olido la tostada.
1
K
10
#7
Kleshk
La policía es ETA
0
K
10
#22
kurroman
Poca broma lo que se podría haber liado...
0
K
6
#20
Nitrous
En todos los medios el que ha provocado la caída ha sido el subnormal de la bandera... pero para sorpresa de nadie, en nuestra cámara de eco favorita, el culpable es el policía... jajajajajajajajajaja.
0
K
6
#28
andando
#20
porque es la verdad, quien se cruza delante es el policía, no el manifestante que se tropieza y no entra ni al asfalto
1
K
20
Ver toda la conversación (
32
comentarios)
