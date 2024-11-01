Pillan a Trump manipulando fotos contra Obama  

La escena parecía diseñada para funcionar en redes. Dos imágenes enfrentadas, un antes y un después, un culpable claro. A un lado, “Hussein Obama”. Al otro, “Trump”. El mensaje era sencillo: deterioro frente a mejora. Pero duró poco. La comparación que ha difundido Donald Trump sobre la Piscina Reflectante de Washington no resiste una revisión mínima. Ni técnica. Ni visual. Basta detenerse unos segundos. Mirar con calma. Las dos imágenes que supuestamente representan momentos distintos en el tiempo muestran exactamente las mismas nubes.
No, no tienen ninguna debilidad! como dice el propio periodista "cuando se examinan con un mínimo de atención" y ahí está el truco, los votantes de gente como Trump y similares, no tienen la facultad de examinar nada "con un mínimo de atención" o no lo votarían!
Está actuando para su público... y su público aplaude! A raudales! y con gorra!
Es muy obvio que es la misma foto, a la izquierda con un filtro. El tweet es en plan cachondeo, pero quizá también con la intención de que salgan noticias como estas.
Cuando cualquier persona que no está metida en una cámara de eco ve estas noticias sobre un tweet que es obviamente una troleada de Trump, lo que piensa no es que Trump manipule. Lo que piensa es que los medios de comunicación que critican a Trump han perdido el contacto con la realidad.
Trump tiene varias tácticas para hacer que los medios de comunicación pierdan credibilidad. Y lo divertido es que ni siquiera necesita atacarlos para eso, solo tiene que darles cuerda para que se cuelguen solos.
Porecillo, no se lo tengáis en cuenta que es plan coña.