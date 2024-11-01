Pillan a Trump manipulando fotos contra Obama

Pillan a Trump manipulando fotos contra Obama  

La escena parecía diseñada para funcionar en redes. Dos imágenes enfrentadas, un antes y un después, un culpable claro. A un lado, “Hussein Obama”. Al otro, “Trump”. El mensaje era sencillo: deterioro frente a mejora. Pero duró poco. La comparación que ha difundido Donald Trump sobre la Piscina Reflectante de Washington no resiste una revisión mínima. Ni técnica. Ni visual. Basta detenerse unos segundos. Mirar con calma. Las dos imágenes que supuestamente representan momentos distintos en el tiempo muestran exactamente las mismas nubes.

44 34 0 K 537 Bulos
Robus #1 Robus *
Este tipo de comparaciones visuales funcionan porque apelan a algo inmediato, casi instintivo. No requieren contexto, ni cifras, ni explicación. Solo una mirada rápida. Pero también tienen una debilidad evidente: cuando se examinan con un mínimo de atención, se rompen. Y lo hacen rápido.

No, no tienen ninguna debilidad! como dice el propio periodista "cuando se examinan con un mínimo de atención" y ahí está el truco, los votantes de gente como Trump y similares, no tienen la facultad de examinar nada "con un mínimo de atención" o no lo votarían!

Está actuando para su público... y su público aplaude! A raudales! y con gorra!
#3 Eukherio
#1 Es que es burda, pero es la táctica habitual de Trump en su red social. Ya lo pillaron con gráficos inventados, datos falsos, montajes fotográficos cutres, etc. y le da igual, lo único que le importa es vender a los suyos que lo está petando, y los suyos compran cualquier mierda. Si mañana dice que el 110% de los americanos aprueban su gestión ni se preguntarán cómo es posible que se supere el 100%.
Lenari #21 Lenari
#3 Por supuesto que es una táctica habitual, pero no es lo que piensas.

Es muy obvio que es la misma foto, a la izquierda con un filtro. El tweet es en plan cachondeo, pero quizá también con la intención de que salgan noticias como estas.

Cuando cualquier persona que no está metida en una cámara de eco ve estas noticias sobre un tweet que es obviamente una troleada de Trump, lo que piensa no es que Trump manipule. Lo que piensa es que los medios de comunicación que critican a Trump han perdido el contacto con la realidad.

Trump tiene varias tácticas para hacer que los medios de comunicación pierdan credibilidad. Y lo divertido es que ni siquiera necesita atacarlos para eso, solo tiene que darles cuerda para que se cuelguen solos.
#9 z1018
#1 los Trump y los Feijoó y Abascal, por eso necesitan su homilía diaria de mentiras de la Cope y Antena 3
Javi_Pina #20 Javi_Pina
#1 No he encontrado respuestas al post en cuestión criticas o que ni siquiera indiquen ese montaje, no se como va el tema si para que se vean tienen que autorizarlas, tienen un equipo de censura muy rápido o que pero me parece curioso.
antesdarle #4 antesdarle
Una cosa es ser un mentiroso y la otra un vago, dos cosas que unidas nunca pueden acabar bien
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#4 acabas de describir a la extrema derecha española xD
Delrio #18 Delrio
#13 que divertido {0x1f600} {0x1f600} {0x1f600} {0x1f600}
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Teniendo en cuenta la cantidad de bulos, mentiras, manipulaciones e insultos que suelta Trump a lo largo del día, esto es tan menor que ni me parece noticioso.
Moderdonia #16 Moderdonia *
#2 tienes razón, prefiero tomármelo a chiste, lo que pasó en la cena del otro día con música de Benny Hill:

x.com/carlosclavijo22/status/2048480420409262233?s=20
karakol #12 karakol
Que siga con lo de "Hussein" ya te da una idea de lo adentro que lo tiene.
#7 Leclercia_adecarboxylata
¡No es posible! ¿Nos toma por tontos? ¿Trump no es el ser con el CI más elevado del universo? ¿O las dos cosas?
mariKarmo #14 mariKarmo
Que este personaje no esté destituido es impresionante.
reithor #11 reithor
Es burdo y va con ello.
radon2 #15 radon2
Conoce muy bien a sus votantes.
Bourée #5 Bourée
Menuda banda de paletos están "gobernando" los eeuus
Asmode0 #17 Asmode0
Otra jugada maestra del ajedrez en 2666477273 dimensiones al que juega Trump pero que nadie entendemos porque no somos genios como él.
Nube_Gris #10 Nube_Gris
Cuando la derecha no sabe hacer nada bien... y para demostrar que hace algo miente, pero ni eso hace bien. :palm:
#19 giputxilandes
Menudo niñato insufrible está hecho el POTUS
#6 jaramero
lo raro es que no le haya puesto sadam xD
Meinster #8 Meinster
#6 Lo que no se es porque no le ha puesto Satán
CheliO_oS #23 CheliO_oS
A ti no te preocupa que todo un Presidente de los Estados Unidos de Norte América se dedique a "trolear" en redes sociales, a ti lo que te preocupa es que la prensa se haga eco, ajam.

Porecillo, no se lo tengáis en cuenta que es plan coña. :troll:
#22 Jalzhar
Con Trump el cloro rula sin problemas :troll:
