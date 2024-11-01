Peter Thiel, fundador de Palantir, organiza conferencias sobre el anticristo y la IA en Roma para desafiar al Papa

Peter Thiel, el multimillonario fundador de la empresa tecnológica Palantir y cercano al movimiento MAGA, ha vuelto a saltar a la palestra mediática por estar organizando conferencias sobre el anticristo en la ciudad de Roma. Thiel dio inicio este domingo a esa serie de conferencias sobre la figura del anticristo, el futuro de la inteligencia artificial y la cultura occidental. Estas conferencias se han considerado una forma directa de retar al papa León XIV, quien hace pocos días criticaba a las empresas de IA y les pedía un mayor control.