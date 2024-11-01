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Peter Thiel, fundador de Palantir, organiza conferencias sobre el anticristo y la IA en Roma para desafiar al Papa

Peter Thiel, el multimillonario fundador de la empresa tecnológica Palantir y cercano al movimiento MAGA, ha vuelto a saltar a la palestra mediática por estar organizando conferencias sobre el anticristo en la ciudad de Roma. Thiel dio inicio este domingo a esa serie de conferencias sobre la figura del anticristo, el futuro de la inteligencia artificial y la cultura occidental. Estas conferencias se han considerado una forma directa de retar al papa León XIV, quien hace pocos días criticaba a las empresas de IA y les pedía un mayor control.

| etiquetas: thiel , anticristo , roma , papa , ia
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8 comentarios
13 3 0 K 179 actualidad
pepel #1 pepel
Habrá que adorar a la IA.
1 K 29
Herumel #7 Herumel
#1 Este tío alucina.


Nótese el símil
0 K 12
#2 Suleiman
Si Trump es un HP, a este se le acaba el calificativo...
1 K 24
RoterHahn #3 RoterHahn
#2
... ¿El anticristo? :roll:
0 K 15
pitercio #5 pitercio
Este es colega de Trump.
0 K 20
#8 soberao
#5 Y de Musk que fueron los que montaron Paypal en los noventa.
1 K 38
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Si es que todo el mundo sabe que el papa es más de Gemini ... por eso anda tocando los cojones en Roma.
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LinternaGorri #4 LinternaGorri
Menos mal que he hecho acopio de pamomitas antes de que suban los precios... El colqpso de un imperio y su régimen dq para muchos enternecedores momentos como este: papa yanki versus anticristo yanki
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menéame