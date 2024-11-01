El periodista de MAGA Mario Guevara, deportado tras pasar 110 días bajo custodia del ICE a pesar de su apoyo a Trump (ENG)

Un periodista partidario de Trump que se hizo famoso por defender una política de inmigración de mano dura ha sido ahora deportado en virtud del mismo sistema que en su día elogió, tras pasar más de tres meses detenido en Estados Unidos. El caso de Mario Guevara, un reportero de habla hispana que defendía con frecuencia las medidas de represión contra la inmigración y apoyaba abiertamente a Donald Trump, está planteando preguntas incisivas sobre hasta dónde llegan esas políticas y a quién benefician en última instancia.