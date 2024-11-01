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El periodista de MAGA Mario Guevara, deportado tras pasar 110 días bajo custodia del ICE a pesar de su apoyo a Trump (ENG)

El periodista de MAGA Mario Guevara, deportado tras pasar 110 días bajo custodia del ICE a pesar de su apoyo a Trump (ENG)

Un periodista partidario de Trump que se hizo famoso por defender una política de inmigración de mano dura ha sido ahora deportado en virtud del mismo sistema que en su día elogió, tras pasar más de tres meses detenido en Estados Unidos. El caso de Mario Guevara, un reportero de habla hispana que defendía con frecuencia las medidas de represión contra la inmigración y apoyaba abiertamente a Donald Trump, está planteando preguntas incisivas sobre hasta dónde llegan esas políticas y a quién benefician en última instancia.

| etiquetas: periodista , maga , deportación , posterior , 110 , días , ice
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
Para eso es el ICE no? Mano dura!

Ahora puede hacer un reportaje de lo que se vive en primera persona xD
8 K 128
themarquesito #6 themarquesito
Apoyó a los leopardos comecaras, y pasó lo que tenía que pasar
7 K 119
#1 concentrado
Bueno, estará feliz. Han aplicado las leyes que él defiende.
8 K 117
tusitala #5 tusitala
#1 Que potra tiene, ha podido vivirlas en primera persona.
3 K 43
#14 omega7767
#5 EEUU es el pais de donde se cumplen los sueños :-D
3 K 39
Romfitay #13 Romfitay
#1 Ahora, que pida ser llevado a una cárcel en El Salvador e informe, por experiencia propia, de bondades de las políticas MAGA.
2 K 36
oceanon3d #16 oceanon3d *
#1 Se me vino a la cabeza Bertrand Ndongo no se porque :troll:
3 K 42
sotillo #20 sotillo
#1 No te creas, estará esperando a que lo vuelen con dinamita por negrero y salir en el final de una película de Tarantino
0 K 10
Supercinexin #7 Supercinexin
Que se joda.
4 K 78
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Es que ese leopardo era muy bonito...
5 K 75
Shuquel #15 Shuquel
Eso sólo pasa en EEUU, aquí los obreros jamás votarían a un partido que estuviera en contra de subir el SMI, en contra de subir las pensiones, en contra de rebajar las horas semanales, a favor de bajar la indemnización por despido, etc.
4 K 51
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Cómo está Irán, mire usté
2 K 44
Spirito #9 Spirito
Un insolidario probando de su propia medicina.
2 K 36
#12 MenéameApesta *
Latinos con Abascal, el próximo meme.
1 K 26
mariKarmo #10 mariKarmo
Ojalá le pase lo mismo al mondongo
1 K 26
Arzak_ #8 Arzak_
Ha podido experimentar en primera mano las políticas represivas que tanto defendía y promovía, ahora tiene una experiencia sólida para seguirlas defendiendo. 8-D
1 K 26
wata #19 wata
Ahora escribirá un libro. Y seguramente seguirá creyendo que era necesario y que siempre se cometen errores.
1 K 25
elgranpilaf #11 elgranpilaf
Jajaja!!!
1 K 24
Estoeslaostia #18 Estoeslaostia
Si es que son tontos del tó.
Pero del tó.
Les da lo justo para pasar el día.
Con poco menos, nos les riega.
Tontos pero no un poco, no.
Del tó.
1 K 21

menéame