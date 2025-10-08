El Parlamento Europeo prohibió llamar “hamburguesa” o “filete” a los productos veganos

El Parlamento Europeo votó el miércoles a favor de prohibir el uso de términos relacionados con la carne, como “hamburguesa” y “filete”, para comercializar alimentos de origen vegetal, lo que supone una victoria para los ganaderos descontentos. Los legisladores de la UE aprobaron la propuesta legal con 355 votos a favor y 247 en contra durante una sesión plenaria en Estrasburgo.
| etiquetas: hamburgesa , vegana , ue
Es que hay que oír muchas mamarrachadas últimamente.
Aquí la Ley ha estado fina. Gracias a quienes lo han hecho posible.
Alguien puede ser vegano por convicciones pero echar de menos una hamburguesa.
Si con una "llamala-como-quieras" vegana puede hacer ambas cosas, ¿donde esta el problema?
Lo mismo que llamar leche al brebaje inmundo ese de agua con 2 almendras.
No una salchicha vegana. Eso es una tontada sin sentido. Como la primera comunión civil.
La decisión es correcta , al igual que esas Sabanitas Sanwich demoníacas , no se pueden llamar queso , por no hablar de otros "embutidos"
Veo bien que no se pueda dar gato por liebre, pero sí poderlo llamar "hamburguesa vegetariana" o "filete vegetariano".
Y ojo, esto es un arma de doble filo: si se consiguen hacer alternativas de buen sabor y con un nombre diferente, puede que la gente empiece a preferir los productos nuevos y se olviden los antiguos...
mirarian todas esas productos de carne que apenas tienen contenido de carne como uno esperaría, como la salchichas que tienen trigo o arroz