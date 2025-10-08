edición general
6 meneos
7 clics

El Parlamento Europeo prohibió llamar “hamburguesa” o “filete” a los productos veganos

El Parlamento Europeo votó el miércoles a favor de prohibir el uso de términos relacionados con la carne, como “hamburguesa” y “filete”, para comercializar alimentos de origen vegetal, lo que supone una victoria para los ganaderos descontentos. Los legisladores de la UE aprobaron la propuesta legal con 355 votos a favor y 247 en contra durante una sesión plenaria en Estrasburgo.

| etiquetas: hamburgesa , vegana , ue
6 0 1 K 61 actualidad
10 comentarios
6 0 1 K 61 actualidad
Wintermutius #3 Wintermutius
Un vegano auténtico no debería desear una hamburguesa, aunque sea vegana. Del mismo modo que un ateo auténtico no debería desear para su hijo una Primera Comunión civil.

Es que hay que oír muchas mamarrachadas últimamente.

Aquí la Ley ha estado fina. Gracias a quienes lo han hecho posible.
2 K 26
keiko_san #7 keiko_san
#3 No comparto tu opinion.
Alguien puede ser vegano por convicciones pero echar de menos una hamburguesa.
Si con una "llamala-como-quieras" vegana puede hacer ambas cosas, ¿donde esta el problema?
0 K 7
panda23 #10 panda23
#7 que las cosas tienen un nombre y no lo que le salga de los huevos a la industria alimentaria. Ahí está el problema.
Lo mismo que llamar leche al brebaje inmundo ese de agua con 2 almendras.
0 K 7
Fernando_x #8 Fernando_x
#3 Exacto. Un verdadero plato vegano es como el que me comí ayer: pasta de vegatales con salsa de tomate, cebolla, albahaca y orégano. Que no finge ser lo que no es. O un plato de lentejas con arroz, pimientos y patatas. O una ensalada vegana de lechuga, canonigos, tomate y aguacate.

No una salchicha vegana. Eso es una tontada sin sentido. Como la primera comunión civil.
0 K 11
#5 Pivorexico *
Tu usuario "Torrezno" va ni que pintado ;

La decisión es correcta , al igual que esas Sabanitas Sanwich demoníacas , no se pueden llamar queso , por no hablar de otros "embutidos"
1 K 24
#6 mcfgdbbn3
#4: Las salchichas es carne con patata. :-)
0 K 13
#1 mcfgdbbn3 *
"Prohibido prohibir"

Veo bien que no se pueda dar gato por liebre, pero sí poderlo llamar "hamburguesa vegetariana" o "filete vegetariano".
Y ojo, esto es un arma de doble filo: si se consiguen hacer alternativas de buen sabor y con un nombre diferente, puede que la gente empiece a preferir los productos nuevos y se olviden los antiguos...
0 K 13
#4 omega7767
#1 pues si se preocuparan por nuestra salud, en vez de tonterías de si hamburguesa vegana,

mirarian todas esas productos de carne que apenas tienen contenido de carne como uno esperaría, como la salchichas que tienen trigo o arroz
0 K 12
#2 omega7767
igual también tenemos un "genocidio" vegano en Gaza

:calzador:
0 K 12
#9 Jodere
Mejor llamarla mierdas veganas
0 K 7

menéame