Mi pareja es maestra y la mandaron a 200 km de casa. Acabé construyéndole una aplicacion web para encontrar una permuta para cambiar de colegio

Soy programador. Mi pareja, es maestra de primaria. Aprobó las oposiciones en Galicia y la destinaron lejos de su familia y de mí. Como muchos de vosotros sabéis mejor que yo, las permutas directas son rarísimas (la persona EXACTA con tu especialidad y tu ciudad casi nunca aparece) y las cadenas a 3 o 4 personas, que sí podrían cuadrar muchos casos, son inviables de coordinar a mano. Un fin de semana le hice una herramienta solo para ella, cruzando anuncios de los grupos de WhatsApp donde estaba. Le encontró una posibilidad de permuta.