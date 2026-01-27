edición general
Pagar a la gente por reciclar funciona y España sigue sin probarlo: ya hay países con el 94 % de los envases reciclándose

Rumanía ha demostrado que incentivar económicamente a los ciudadanos por devolver envases puede alcanzar tasas de reciclaje récord, con hasta el 94 % de botellas y latas recuperadas. Mientras tanto, España aún no ha implementado un sistema similar, perdiendo la oportunidad de mejorar la eficiencia del reciclaje y generar beneficios sociales y económicos.

Comentarios destacados:      
#2 Suleiman
Si no ecoembes dejaría de vivir del cuento...
#3 Alberto_meneame
Ecoembes no quiere pagar lo que valen los envases ni gestionar el reciclaje de envases. Su reciclos era como para decirles si piensan que somos gilipollas? En toda europa pagas usando la misma máquina y aquí solo un sorteo de tonterías con tongo?
Don_Pixote #7 Don_Pixote
No es ni pagar, es básicamente cobrar el dinero que has pagado como depósito.

En Dinamarca cada vez que compras una lata, botella te clavan un pequeño impuesto, y si la devuelves luego en la máquina te dan la misma cantidad..

Es 1-1.5-3dkk por lata dependiendo del tamaño

(1€=7.5dkk)
OriolMu #10 OriolMu
#7 efectivamente. Eso venía a decir. En mis tiempos en Suecia ya era eso. Pagabas un depósito de 1 SEK (latas) o 2 SEK (botellas grandes de plástico) que se añadían al precio indicado en la estantería. Luego lo recuperabas al devolver el envase en un ticket para gastar en el mismo establecimiento.
#12 LaMinaEnMiPuerta
#7 Aquí te lo cobran también para reciclarlo y ni te lo devuelven ni lo reciclan.
#1 j3j3j3j3
es el mejor sistema de reciclaje por goleada , lo de ecoembes es un timo cantado
#11 ombresaco
Si quieres que algo se haga, tomas medidas de verdad. Si no te interesa demasiado, haces campañas de concienciación
Gry #6 Gry
España ha dejado en manos de los fabricantes de envases lo del reciclaje y estos se han montado un chiringuito para colocar familiares, amigos y políticos.

Es muy difícil de desmontar esa estructura así que vamos a tener que pagar dos veces por lo mismo para que el reciclaje funcione.
DORO.C #9 DORO.C
Pues claro que funciona, pero eso aquí no interesa.
#4 roca
Demasiados amigos
thirdman #14 thirdman
Vamos pagar para meterlo en un contenedor que se irá a asia
#16 Alcalino
En valencia, en las últimas elecciones Compromís llevaba en el programa volver a los envases retornables.

Y ecoembes financió la campaña de la derecha para evitarlo a toda costa.

El principal enemigo de las retornables es ecoembes
taSanás #5 taSanás *
Aquí lo que gusta es prohibir, hacer muchas normas rocambolescas, y auditar al ciudadano, además de ponerselo dificiil cuando sea posible

A mi me encanta ir al punto limpio y que no me dejen pasar si lo es el que me corresponde, o que para muchos de los residuos me digan que no puedo dejarlos allí, que me busque la vida…. Luego que si aparecen cosas en las cunetas de los caminos
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
Es que si te pagan a ti, es panoja que esa gente deja de meterse en su saca
#15 Xoche *
Los soprano Ecoembes lo impide. A mi si me pagan por devolver el casco vuelvo a la Skol como en los 80 después de jugar la pachanga :-D
#17 villarraso1978
Participo en un festival de música y cortometrajes al aire libre. Llevábamos años donde lo habitual era ir esquivando cientos de jarras y vasos de plástico por el suelo durante los conciertos y algunos vasos de plástico entre las sillas después de la proyección.
Por conciencia ambiental decidimos cobrar un euro por los vasos y dar la posibilidad de devolver el euro al final de la jornada si se devolvía el vaso.
El primer año de la iniciativa en el suelo al final de la jornada solo había ¡2…   » ver todo el comentario
MaRRaldo_1 #8 MaRRaldo_1
El gobierno mas ecológico de la historia! You have been PSOED!
