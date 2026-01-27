Pagar a la gente por reciclar funciona y España sigue sin probarlo: ya hay países con el 94 % de los envases reciclándose

Rumanía ha demostrado que incentivar económicamente a los ciudadanos por devolver envases puede alcanzar tasas de reciclaje récord, con hasta el 94 % de botellas y latas recuperadas. Mientras tanto, España aún no ha implementado un sistema similar, perdiendo la oportunidad de mejorar la eficiencia del reciclaje y generar beneficios sociales y económicos.
En Dinamarca cada vez que compras una lata, botella te clavan un pequeño impuesto, y si la devuelves luego en la máquina te dan la misma cantidad..
Es 1-1.5-3dkk por lata dependiendo del tamaño
(1€=7.5dkk)
Es muy difícil de desmontar esa estructura así que vamos a tener que pagar dos veces por lo mismo para que el reciclaje funcione.
Y ecoembes financió la campaña de la derecha para evitarlo a toda costa.
El principal enemigo de las retornables es ecoembes
A mi me encanta ir al punto limpio y que no me dejen pasar si lo es el que me corresponde, o que para muchos de los residuos me digan que no puedo dejarlos allí, que me busque la vida…. Luego que si aparecen cosas en las cunetas de los caminos
Los sopranoEcoembes lo impide. A mi si me pagan por devolver el casco vuelvo a la Skol como en los 80 después de jugar la pachanga
Por conciencia ambiental decidimos cobrar un euro por los vasos y dar la posibilidad de devolver el euro al final de la jornada si se devolvía el vaso.
El primer año de la iniciativa en el suelo al final de la jornada solo había ¡2… » ver todo el comentario