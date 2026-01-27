Pagar a la gente por reciclar funciona y España sigue sin probarlo: ya hay países con el 94 % de los envases reciclándose

Rumanía ha demostrado que incentivar económicamente a los ciudadanos por devolver envases puede alcanzar tasas de reciclaje récord, con hasta el 94 % de botellas y latas recuperadas. Mientras tanto, España aún no ha implementado un sistema similar, perdiendo la oportunidad de mejorar la eficiencia del reciclaje y generar beneficios sociales y económicos.