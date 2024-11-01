edición general
El padre de Kira, otra menor que se suicidó tras sufrir acoso escolar: "¿Cuántos niños tienen que morir para cambiar las leyes?"

Tras la muerte de su hija, José Manuel López preside la asociación Trencats, dedicada a combatir las violencias en las escuelas y a asesorar a familias como la de Sandra, la última víctima mortal del acoso escolar

4 comentarios
#1 Y_digo_yo
Las leyes ya existen, no entiendo en qué sentido quiere cambiarlas.
Quien no cumple con la ley debe ser juzgado y condenado.
Y quien no aplica la ley... también.
makinavaja #3 makinavaja
#1 Y quien oculta los acosos e intenta taparlos o desviar la atención, también...
oliver7 #2 oliver7
Pues alguna más hasta que se ponga el foco en lo importante, las redes sociales.
