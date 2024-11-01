edición general
El novio de la madre de Lucca violó y golpeó hasta la muerte al niño y ella lo vio agonizar sin hacer nada

El horror que rodea la muerte del pequeño Lucca, de cuatro años, en Garrucha (Almería) alcanza cotas inimaginables tras conocerse los detalles del auto judicial de ingreso en prisión. Según se desprende de la investigación de la Guardia Civil recogida en el escrito, Juan David R. C., la actual pareja de la madre, habría violado y golpeado reiteradamente al niño hasta matarlo, todo ello mientras la madre, Bárbara Ysmar B. O., se encontraba presente en los momentos finales sin intervenir para salvar la vida de su hijo.

Guanarteme #1 Guanarteme
Espero que le caiga la del pulpo, a él y a ella.
2 K 30
#2 kaos_subversivo *
#1 lamentablemente no hay castigo suficiente para este hijo de puta en estos dias.
Yo le mandaba a la barca persa
3 K 43
#3 yarkyark
#2 "Yo le mandaba a la barca persa"

Demasiado rápido para mi gusto.
0 K 12
ElRelojero #5 ElRelojero
#3 #2 No sé lo que es barca persa y la IA me habla de una embarcación. Nunca había oído esa expresión.
0 K 14
#10 kaos_subversivo
#5 mea culpa, no recordaba el nombre tecnico.
Menos mal que #7 esta al quite
0 K 11
#6 meneandotela
#2 le y la....
0 K 6
Furiano.46 #4 Furiano.46
Estoy pensando en dejar de leer meneame para no enterarme de estas noticias. Me entristecen enormemente.... Un niño de 4 años... No tengo palabras
2 K 22
#9 omega7767
#4 no me extraña. Ya solo leer el titular estremece. Ya evito la entradilla o noticia
0 K 11
eldragon_jp #8 eldragon_jp
Habría que empalarlo en una plaza a este hdp
0 K 6

