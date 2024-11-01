El novio de la madre de Lucca violó y golpeó hasta la muerte al niño y ella lo vio agonizar sin hacer nada

El horror que rodea la muerte del pequeño Lucca, de cuatro años, en Garrucha (Almería) alcanza cotas inimaginables tras conocerse los detalles del auto judicial de ingreso en prisión. Según se desprende de la investigación de la Guardia Civil recogida en el escrito, Juan David R. C., la actual pareja de la madre, habría violado y golpeado reiteradamente al niño hasta matarlo, todo ello mientras la madre, Bárbara Ysmar B. O., se encontraba presente en los momentos finales sin intervenir para salvar la vida de su hijo.