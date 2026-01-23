edición general
Por qué nos molesta que los gordos usen Ozempic

Nuestra sociedad no trata la obesidad como lo que es, una enfermedad crónica. La trata como falta de virtud. La trata como falta de carácter. No trata a los obesos como personas enfermas. Las trata como gente vaga. Irresponsable. Que no cumple con los estándares de compromiso y disciplina que la sociedad ultracompetitiva se marca. Ozempic rompe el relato de la obesidad como culpa. La sociedad pide sudor, sufrimiento, gimnasio, régimen. Porque no quiere reparar la grasa que sobra. Quiere la redención moral. El cáncer es una enfermedad permitida.

#1 Tecar
No sé muy bien a quién molesta que se use Ozempic.
Si hay alguien en la sala que hable.
BastardWolf #4 BastardWolf
#1 a lo mejor a alguno lo que le molesta es que otras persona puedan acceder a esa ayuda y ella no
#5 ombresaco
No puedo leer la noticia, peeeero no conozco a nadie a quien le moleste. Aunque creo que sí es cierto que en el imaginario popular esta afirmación es cierta: "La trata como falta de carácter. No trata a los obesos como personas enfermas"

Por otro lado, por qué ser víctima te exculpa, uno puede tener falta de carácter, compromiso y disciplina (por usar sus palabras), y que eso le provoque una o varias enfermedades.
Gry #2 Gry
Ein? ¿A quien le molesta? ?(
sleep_timer #7 sleep_timer
Artículo estúpido inventado para rellenar.
#6 drstrangelove
A decir verdad, ni siquiera sabía lo que era el Ozempic ése hasta que he leído la noticia.
#3 villarraso1978 *
Me uno a las anteriores respuestas, ¿a alguien le molesta que usen Ozempic? Muro de pago, no puedo leer la noticia.
innerfocus #8 innerfocus
A mí me molesta! Que es eso del Ozempic?
