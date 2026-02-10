edición general
“No tengo problema en decir que voto a Vox”: el municipio obrero que viró a la ultraderecha

“No tengo problema en decir que voto a Vox”: el municipio obrero que viró a la ultraderecha

El proceso de derechización del municipio es llamativo. Ha pasado en 10 años de que la fuerza más votada fuera Unidas Podemos con 738 votos a que sea Vox con 863 papeletas. Entre medias, ganó el PSOE en 2019 y el PP en 2023. “No tengo problema en decir que voto a Vox. No considero que sean de ultraderecha“, apunta la mujer. A sus 62 años, lo que más le preocupa es “la seguridad en las calles” porque percibe “una mayor delincuencia” en las calles de La Puebla de Alfindén.

Thornton #2 Thornton *
No considero que sean de ultraderecha

Ese es el gran triunfo de Vox conseguir que mucha gente crea que no son ultraderecha.

percibe “una mayor delincuencia” en las calles

En esta frase, el verbo "percibir" es tan difuso... ¿Ha sido víctima de delincuentes? ¿Se lo ha contado su vecina? ¿O, símplemente, se cree la propaganda fascista?
nopolar #6 nopolar
#2 Al final el voto se consigue con percepciones. Muy poca cantidad de votantes tiene conciencia de qué coño está votando, y creo que siempre ha sido así. Antes era la radio, la tele, las pelis y las letras de las canciones y ahora las rrss. La gente vota a partir de sensaciones que le llegan y que han sido construidas. Muy poca gente se pone a analizar las alternativas de voto disponibles, estudiarlas a fondo, recavar información mas allá de la propaganda superficial, mirar historial de actuaciones de cada candidato de cada lista... Estamos a merced del márketing desde siempre, solo se están modernizando los medios de comunicación.
#3 espartino *
No me lo creo, aquí en meneame me han dicho que esos tipos no existen. Tienen que haber hecho tongo en el recuento. "yo antes votaba a podemos y ahora a vOx"... claaro.
ipanies #8 ipanies *
Vox no propone nada que garantice mayor seguridad en las calles... De hecho, si se llevan a cabo sus políticas neoliberales habrá menos policía porque no tendremos con que pagarla. Los barrios de los españoles que les gustan tendrán seguridad privada pagada por ellos y el resto será el salvaje oeste.
#4 Luiskelele
Resulta que la gente quiere seguridad en las calles antes de ninguna otra cosa. Qué sorpresón para muchos.
BlackDog #5 BlackDog
#4 Pues claro, si vas a tu taller feminista de vulvas parlantes los jueves y te roban cada vez que sales de casa... cambias tu voto de Podemos y talleres de vulvas a Vox y sus propuestas de seguridad, ya cuando vuelva a ser seguro salir de casa volverán a votar para tener talleres de vulvas parlantes
Thornton #7 Thornton
#4 Si claro, porque todos los datos y todas las estadístcias indcian que la crimainalidad ha aumentado un 200% o un 300% ¿verdad?

La sanidad , la educación, el empleo, la corrupción o la vivienda son temas secundarios

www.epdata.es/principales-problemas-espanoles-cis/c3184c5b-4330-4016-a
Findeton #1 Findeton
Pff derecha colectivista.
