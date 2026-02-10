“No tengo problema en decir que voto a Vox”: el municipio obrero que viró a la ultraderecha

El proceso de derechización del municipio es llamativo. Ha pasado en 10 años de que la fuerza más votada fuera Unidas Podemos con 738 votos a que sea Vox con 863 papeletas. Entre medias, ganó el PSOE en 2019 y el PP en 2023. “No tengo problema en decir que voto a Vox. No considero que sean de ultraderecha“, apunta la mujer. A sus 62 años, lo que más le preocupa es “la seguridad en las calles” porque percibe “una mayor delincuencia” en las calles de La Puebla de Alfindén.