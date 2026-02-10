“No tengo problema en decir que voto a Vox”: el municipio obrero que viró a la ultraderecha

El proceso de derechización del municipio es llamativo. Ha pasado en 10 años de que la fuerza más votada fuera Unidas Podemos con 738 votos a que sea Vox con 863 papeletas. Entre medias, ganó el PSOE en 2019 y el PP en 2023. “No tengo problema en decir que voto a Vox. No considero que sean de ultraderecha“, apunta la mujer. A sus 62 años, lo que más le preocupa es “la seguridad en las calles” porque percibe “una mayor delincuencia” en las calles de La Puebla de Alfindén.
Ese es el gran triunfo de Vox conseguir que mucha gente crea que no son ultraderecha.
percibe “una mayor delincuencia” en las calles
En esta frase, el verbo "percibir" es tan difuso... ¿Ha sido víctima de delincuentes? ¿Se lo ha contado su vecina? ¿O, símplemente, se cree la propaganda fascista?
La sanidad , la educación, el empleo, la corrupción o la vivienda son temas secundarios
