No hay un acuerdo para acabar con el alquiler de habitaciones, sino una proposición de ley para regularlo

"El 50% de los jóvenes no se puede ir de casa. ¿Y qué solución propone el Gobierno? ¿Construir más viviendas? Claro que no, van a cargarse el alquiler por habitaciones, justo lo que permitía a muchos jóvenes independizarse con la nueva ley. Alquilar por habitaciones será un acto de sadomasoquismo que provocará que muchos propietarios dejen de hacerlo", dice el vídeo publicado en TikTok el 27 de diciembre por el que nos consultáis. "De momento, es un acuerdo de ley", añade el protagonista de la grabación...