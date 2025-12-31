edición general
No hay un acuerdo para acabar con el alquiler de habitaciones, sino una proposición de ley para regularlo

No hay un acuerdo para acabar con el alquiler de habitaciones, sino una proposición de ley para regularlo

"El 50% de los jóvenes no se puede ir de casa. ¿Y qué solución propone el Gobierno? ¿Construir más viviendas? Claro que no, van a cargarse el alquiler por habitaciones, justo lo que permitía a muchos jóvenes independizarse con la nueva ley. Alquilar por habitaciones será un acto de sadomasoquismo que provocará que muchos propietarios dejen de hacerlo", dice el vídeo publicado en TikTok el 27 de diciembre por el que nos consultáis. "De momento, es un acuerdo de ley", añade el protagonista de la grabación...

#4 Leon_Bocanegra
YSiguesLeyendo gilipolleces. A diario.
Barney_77 #5 Barney_77
#2 #3 #4 Sois bastante ingenuos si pensáis que esto va a solucionar nada.
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro *
#5 Sois bastante fanáticos si pensáis que esto va a empeorar nada.
Connect #9 Connect
#5 Es posible que esto no. Pero la suma de aquello, de aquello otro, de esto y de lo que venga más los ajustes que se hagan, deberá solucionar el tema. No será fácil, los rentistas siempre tratarán de buscar la trampa y el ente regulador de eliminar esa trampa.

Es un tema muy, muy complicado. Pero si no se empieza por algo, no se solucionará- Y si al final no se soluciona, que no se diga que no se ha intentado. De momento la limitación de los pisos turísticos a sacado más pisos para alquilar. Más los que saldrán cuando esos propietarios de apartamentos turísticos se den cuenta que no hay vuelta atrás. Muchos creen que todavía se podrá revertir la situación. Y es competencia municipal. Así que un cambio de gobierno no va a revertir nada.
#10 Leon_Bocanegra
#5 la verdad es que no se que parte de mi comentario te ha llevado a pensar eso.
reithor #12 reithor
Van a acabar cambiando el art 47 de la constitución, donde dirá que todo el mundo tiene derecho a una habitación digna
#13 VFR
#12 si derecho tiene, pero no gratis
reithor #14 reithor
#13 entonces aquel alojamiento indigno debería ser gratis, o erradicado.
#15 VFR
#14 claro, erradicado en cuanto se llegue a un acuerdo de que es indigno. Gratis no lo hace digno
#16 Nastar
Pues yo vaticino qu3 esta medida jodera aun mas a los inquilinos
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... la suma de las rentas pactadas por cada habitación no podrá superar el precio de referencia del alquiler de todo el piso... PUES EL DEL VÍDEO TIENE RAZÓN: el Gobierno más chupiguay de la historia quiere cargarse también el alquiler por habitación porque... ¿para qué quiere un propietario alquilar por habitaciones en vez del piso completo si no le puede sacar más rentabilidad haciéndolo por habitaciones? hijos de puta! y mientras si tú no puedes el piso entero y sólo una…   » ver todo el comentario
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 Estuve de los 18 hasta los 30 compartiendo piso.
Alquilábamos un piso entre varios, y cada uno pagaba una fracción del alquiler, la suma de cada parte correspondía con el total a pagar.
El propietario encantado.

Deja de inventarte mierdas.
#11 guuilesmiz *
Me cuelgo de #3, pero este mensaje es para #_1 que me tiene bloqueado. Está claro para quien "trabajas", y que no quieres réplica. Aquí la tienes igualmente:
-
expulsar a la panda de especuladores que defiendes y que se han dedicado a acaparar vivienda para (después de quitarles el comedor para dividirlo en 2 habitaciones diminutas) alquilarlo todo por habitaciones. Una vez expulsados estos parásitos es muy razonable que se relaje el mercado de alquiler de vivienda. Y por supuesto quedan muchas más medidas que aplicar, como esta por supuesto:
Canadá amplía hasta 2027 la prohibición de comprar vivienda a los extranjeros
www.meneame.net/story/canada-amplia-hasta-2027-prohibicion-comprar-viv
#2 Hynkel
Esto equivale a cargárselo porque el casero deja de poder pedir lo que le salga de las gónadas.

El piso es mío y me lo follo cuando quiero. :roll:
SuperMichiron #6 SuperMichiron
#2 Pues que lo venda y que se dedique a dar conciertos
#7 owiks
Alquilar por habitaciones será un acto de sadomasoquismo que provocará que muchos propietarios dejen de hacerlo"

Muchos no. Todos sin excepción. El único caso posible que se me ocurre sería cuando sea la única opción para poder alquilar.
