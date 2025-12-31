No hay un acuerdo para acabar con el alquiler de habitaciones, sino una proposición de ley para regularlo

"El 50% de los jóvenes no se puede ir de casa. ¿Y qué solución propone el Gobierno? ¿Construir más viviendas? Claro que no, van a cargarse el alquiler por habitaciones, justo lo que permitía a muchos jóvenes independizarse con la nueva ley. Alquilar por habitaciones será un acto de sadomasoquismo que provocará que muchos propietarios dejen de hacerlo", dice el vídeo publicado en TikTok el 27 de diciembre por el que nos consultáis. "De momento, es un acuerdo de ley", añade el protagonista de la grabación...
| etiquetas: vivienda , alquiler
Es un tema muy, muy complicado. Pero si no se empieza por algo, no se solucionará- Y si al final no se soluciona, que no se diga que no se ha intentado. De momento la limitación de los pisos turísticos a sacado más pisos para alquilar. Más los que saldrán cuando esos propietarios de apartamentos turísticos se den cuenta que no hay vuelta atrás. Muchos creen que todavía se podrá revertir la situación. Y es competencia municipal. Así que un cambio de gobierno no va a revertir nada.
Alquilábamos un piso entre varios, y cada uno pagaba una fracción del alquiler, la suma de cada parte correspondía con el total a pagar.
El propietario encantado.
Deja de inventarte mierdas.
expulsar a la panda de especuladores que defiendes y que se han dedicado a acaparar vivienda para (después de quitarles el comedor para dividirlo en 2 habitaciones diminutas) alquilarlo todo por habitaciones. Una vez expulsados estos parásitos es muy razonable que se relaje el mercado de alquiler de vivienda. Y por supuesto quedan muchas más medidas que aplicar, como esta por supuesto:
Canadá amplía hasta 2027 la prohibición de comprar vivienda a los extranjeros
www.meneame.net/story/canada-amplia-hasta-2027-prohibicion-comprar-viv
El piso es mío y me lo follo cuando quiero.
Muchos no. Todos sin excepción. El único caso posible que se me ocurre sería cuando sea la única opción para poder alquilar.