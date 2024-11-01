edición general
14 meneos
191 clics
El negocio detrás de la detención de Maduro: los mejores abogados se pelean por defenderlo y Nike agota stock

El negocio detrás de la detención de Maduro: los mejores abogados se pelean por defenderlo y Nike agota stock

La fotografía del momento, con Maduro esposado ha dado la vuelta al mundo en pocas horas y será, casi con toda seguridad, una de las imágenes del año. Diversas firmas especializadas en derecho penal ya se han posicionado para asumir su defensa y el chándal que Maduro llevaba el día de la detención, un modelo Tech Windrunner de Nike, se ha convertido en un auténtico fenómeno viral. En pocas horas, el conjunto se ha agotado y ya han aparecido imitaciones.

| etiquetas: maduro , chándal , nike
13 1 1 K 245 actualidad
25 comentarios
13 1 1 K 245 actualidad
Comentarios destacados:        
carakola #11 carakola
¿Detención? Será secuestro. Ya está la prensa blanqueando.
6 K 91
Cosmos1917 #3 Cosmos1917 *
El otro día en Suiza había chavales grabando un video bailando mientras se les incendiaba el techo dentro de un sotano....cero sorpresas con determinados tipos de personas/amebas.
2 K 29
Mark_ #2 Mark_
La gente también es mongola. ¿Para que ir corriendo a comprarte el puñetero chándal? ¿Qué gracia tiene?
1 K 22
bronco1890 #7 bronco1890
#2 La verdad que parece que adelgaza bastante
1 K 23
Supercinexin #10 Supercinexin
#2 Y encima el Tech Windrunner ese, cuando el que estaba guapo era el chándal de la bandera venezolana.
2 K 31
Mark_ #23 Mark_
#10 exacto
0 K 11
tusitala #12 tusitala
#2 estos carnavales va a ser el disfraz de moda.
2 K 33
Esfingo #18 Esfingo
#2 Tener comprado el disfraz de Halloween el 3 de enero
0 K 11
Antipalancas21 #21 Antipalancas21
#19 Quien el pederasta, ladron y loco de zanahorio, verdad.
0 K 20
#5 Poligrafo
Tengo ganas de ver el paripe que sera el "juicio".
1 K 20
#6 Barriales
#5 yo tengo ganas de ver a NarcoFrijolito y Santi el paguitas, lo que dicen para defender a Zanahorio.
4 K 59
#9 Poligrafo
#6 A Narcofrijolito lo pueden secuestrar tambien y acusarlo como a Maduro de conspiracion para el narcotrafico, pruebas hay de su reunion con Marcial Dorado...
4 K 54
#13 Barriales
#9 y sus múltiples viajes a Andorra en "coche", desde Galicia. Cuando le preguntaron, dijo que creía estar en Picos de Europa (Asturias ó Leon).
Y nadie mete mano en el asunto.
2 K 34
Torrezzno #8 Torrezzno
Otra ironía del bolivarianismo, convertido en un instrumento capitalista.

www.meneame.net/m/Artículos/ironia-bolivarianismo

Los anglos son expertos en convertir todo en un instrumento del mercado
0 K 19
#16 Barriales
#8 assiohengañao!!!!
Zanahorio os mandara las actas por teletipo.
0 K 7
jonolulu #1 jonolulu
Capitalismo, que continúe la ilusión
1 K 15
Bapho #24 Bapho
El capitalismo nunca defrauda
0 K 12
Amoniaco #14 Amoniaco
Os imaganais que maduro habla y saca que España colabora con el narcotrafico encabezado por algún expresidente? Menuda novela seria eso
0 K 6
Cehona #17 Cehona
#14 ¿Este?  media
0 K 13
Amoniaco #19 Amoniaco *
#17 si esta haciendo negocios con el narcotrafico, que la policía lo detenga y que jamás salga de la cárcel. Pero jamás. Si hay el mínimo indicio que lo metan preso y tiren la llave, lo mismo con cualquier ex presidente.
0 K 6
#25 guillersk
#17 zapatero más bien
0 K 10
rob #4 rob
Eso es clase.
Aquí en Hespaña hubiésemos terminado con las existencias de papel higiénico.
1 K -8
Antipalancas21 #20 Antipalancas21
#4 A lo mejor habíamos terminado mejor.
0 K 20

menéame