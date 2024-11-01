El negocio detrás de la detención de Maduro: los mejores abogados se pelean por defenderlo y Nike agota stock

La fotografía del momento, con Maduro esposado ha dado la vuelta al mundo en pocas horas y será, casi con toda seguridad, una de las imágenes del año. Diversas firmas especializadas en derecho penal ya se han posicionado para asumir su defensa y el chándal que Maduro llevaba el día de la detención, un modelo Tech Windrunner de Nike, se ha convertido en un auténtico fenómeno viral. En pocas horas, el conjunto se ha agotado y ya han aparecido imitaciones.