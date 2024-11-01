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El mundo está intentando desconectarse de la tecnología de EEUU. Hay un problema fundamental: estamos demasiado cómodos con ella
Las tensiones geopolíticas han desatado la fiebre por buscar la soberanía digital. Pero del dicho al hecho hay muchísimo trecho.
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relacionadas
#1
Verdaderofalso
Pasa lo mismo con cierta gente que se siente cómoda con la vida que lleva mientras sufre vejaciones, insultos, amenazas, maltratos varios.
El primer paso es el más duro. Pero se puede hacer y liberarse de la opresión
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#2
HeilHynkel
Quiero tener mis datos seguros. El año pasado Donald Trump firmó una orden ejecutiva. Sancionaba al
Tribunal Internacional Criminal
y a su principal responsable, el abogado británico Karim Khan, por haber emitido una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí.
¿qué puta mierda es esto?
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#8
Eukherio
#2
Traducción de IA seguramente. A veces buscan el término en otros idiomas, otras traducen a pelo.
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#11
HeilHynkel
#8
His hooker mother
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#12
Eukherio
*
#11
Es que últimamente lo veo bastante, y en Xataka ya se sabe que pagan en cacahuetes, con lo que generalmente revisa los artículos el Espíritu Santo. No recuerdo en qué noticia fue, pero hace unas semanas tradujeron directamente el título de una película o de una serie, y no se correspondía con nada. Antes ni Dios hacía eso porque bastaba una búsqueda rápida para salir de dudas.
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#4
comunerodecastilla
En servidores y computación personal aun hay esperanza con GNU/Linux, ahora bien, respecto a tablet y smartphones (verdaderos celadores 24/7) con Apple y Android
el problema es irresoluble a día de hoy, y no sera porque Huawei no nos puso sobre aviso.
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#5
fzman
Lo más peligroso que veo ahora mismo son los datos en las nubes controladas por USA. Todos esos datos no están seguros.
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#7
jaramero
Hay mucho comisionista con poder que va a luchar por sus mamandurrias jodiendo a quien sea
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#15
suppiluliuma
Zazis de MNM
: será duro deligarse de la tecnología de EEUU, pero merece la pena para ganar en seguridad y libertad.
También Zazis de MNM
: ¡Noooooooooooooooooo! ¡No podemos dejar el gas ruso! ¡Lo necesitamos! ¡Como el aire para respirar! ¡Como el agua para beber! ¡No podemos vivir sin él! ¡Nos lo tendréis que arrebatar de nuestras manos frías y muertas, hijos de putaaaaaaaaaaaaaaaa!
1
K
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#13
arturios
El auto alojamiento es una maravilla, me queda poco para el desenganche total.
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#6
snubbe
Descolonizarse (o recolonizarse) llevará mucho tiempo
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#3
founds
Eso es como cuando te quitas la tirita, eso sí, es difícil de cojones, yo he ido sustituyendo todo por apps OpenSource montando en servidores propios, pero el puto WhatsApp.....me está costando, no por mi, si no por mi mujer y mis sobrinos
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#9
soberao
#3
Las aplicaciones del móvil y las redes sociales en general están hechas para hacerte adicto a esas redes. Por eso te levantas mirando qué hay de nuevo antes de ponerte a desayunar y por eso cuesta tanto deshacerse de ellas, pero la verdad es que cualquier tiempo con la atención fuera de dispositivos es tiempo aprovechado, como poner el móvil en modo avión y ponerse a ordenar. Te sientes bien y se aprovecha mejor el tiempo que estando pendiente del puto móvil.
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#10
Eukherio
#3
Gmail, WhatsApp, YouTube y las propias búsquedas de Google son quizá lo más jodido.
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#16
founds
#10
Gmail no me ha costado nada, tengo el mío propio vinculado con nextcloud para calendarios y demás.
El buscador de brave no le noto mucha diferencia con Google, pero como me permite no tragarme publi en Youtube lo sigo usando.
Ahora el tema de WhatsApp como es algo que no depende de mi, sin verme yo solo en otra app de mensajería, no sé aún como solucionarlo
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#14
capitan.meneito
#3
deja a tu mujer, y en cuanto a tus sobrinos no son problema tuyo.
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#17
founds
#14
como le haga comunicarse conmigo por algo extraño como dice ella, estoy seguro que uno de los viajes a Colombia a ver a la familia, no vuelvo.
Mis sobrinos es que parecen mis hijos, son gotas idénticas a mi físicamente y de personalidad, con lo cual saben dónde dar para que me ablande
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17
comentarios)
menéame
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,
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El primer paso es el más duro. Pero se puede hacer y liberarse de la opresión
¿qué puta mierda es esto?
His hooker mother
También Zazis de MNM: ¡Noooooooooooooooooo! ¡No podemos dejar el gas ruso! ¡Lo necesitamos! ¡Como el aire para respirar! ¡Como el agua para beber! ¡No podemos vivir sin él! ¡Nos lo tendréis que arrebatar de nuestras manos frías y muertas, hijos de putaaaaaaaaaaaaaaaa!
El buscador de brave no le noto mucha diferencia con Google, pero como me permite no tragarme publi en Youtube lo sigo usando.
Ahora el tema de WhatsApp como es algo que no depende de mi, sin verme yo solo en otra app de mensajería, no sé aún como solucionarlo
Mis sobrinos es que parecen mis hijos, son gotas idénticas a mi físicamente y de personalidad, con lo cual saben dónde dar para que me ablande