Muere la joven sevillana a la que el SAS diagnosticó con estrés cuando en realidad tenía un tumor cerebral

Trágico desenlace en Sevilla. La paciente de 37 años que había denunciado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un grave error en el diagnóstico de un tumor cerebral ha fallecido el pasado 19 de marzo de 2026, según ha confirmado su representación legal. Todo comenzó el 9 de enero de 2023, cuando acudió a su centro de salud con síntomas como sudoración fría, debilidad, temblores y episodios cercanos a la pérdida de conciencia. Pese a ello, el médico atribvuyó el cuadro a estrés laboral y problemas cervicales, sin realizar pruebas relevantes.
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Las RM NO se hacen de urgencias, nunca jamás salvo en una situación: sospecha de compresión medular, que requiere radioterapia urgente. Es la única situación.
Aprovecho para romper una lanza a favor de la privada. Hace años pedí cita en el médico por problemas digestivos. Ya de entrada en la primera consulta me resultó un poco extraño el enfoque del médico. Le expliqué los síntomas y el me contestó que seguramente lo estaba somatizando, que no había ningún trastorno físico y me conto varios casos… » ver todo el comentario
Esto se intensifica aún más si:
(1) Eres joven
(2) Consultas por síntomas neurológicos, que son muchas veces sutiles, poco evidentes y difíciles de explorar (especialmente, las famosas parestesias).
Por supuesto, algo chirría en esta historia y… » ver todo el comentario