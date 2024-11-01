Muere la joven sevillana a la que el SAS diagnosticó con estrés cuando en realidad tenía un tumor cerebral

Trágico desenlace en Sevilla. La paciente de 37 años que había denunciado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un grave error en el diagnóstico de un tumor cerebral ha fallecido el pasado 19 de marzo de 2026, según ha confirmado su representación legal. Todo comenzó el 9 de enero de 2023, cuando acudió a su centro de salud con síntomas como sudoración fría, debilidad, temblores y episodios cercanos a la pérdida de conciencia. Pese a ello, el médico atribvuyó el cuadro a estrés laboral y problemas cervicales, sin realizar pruebas relevantes.