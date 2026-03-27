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Dimona: el secreto nuclear mejor guardado de Israel, ahora expuesto por su guerra y la de EE.UU. contra Irán

Dimona: el secreto nuclear mejor guardado de Israel, ahora expuesto por su guerra y la de EE.UU. contra Irán

El mensaje de Teherán fue deliberadamente calibrado. No trataba de destruir las instalaciones israelíes en sí, pero sí demostrar que podía alcanzarlas, situando esta pequeña población en su diana estratégica en caso de que Tel Aviv y Washington decidieran avanzar hacia el peor de los escena El impacto de un misil balístico iraní el pasado 21 de marzo en una zona residencial de la ciudad israelí de Dimona, que provocó cerca de 200 heridos en la zona, no solo expuso la vulnerabilidad del sistema antimisiles de Israel, sino que situó en el mapa.

| etiquetas: dimona , el secreto nuclear , israel , irán
66 63 0 K 463 GEOSTRATEGY
9 comentarios
66 63 0 K 463 GEOSTRATEGY
Andreham #2 Andreham
Súper secreto.

La idea era que nadie dijera nada públicamente hasta que la opinión pública estuviera tan escorada a la derecha que "la opción nuclear es la única que puede defender un estado" se viera como algo justificable y por tanto no pasase nada porque Israel se salte todos los tratados internacionales, "tienen derecho a defenderse".
8 K 86
#5 esbrutafio
#2 Solo se supo que Israel tenía un programa de bombas atómicas en 1986, desde entonces nadie ha protestado, cuando lo hace otro país, por ejemplo Irán es un clamor. Doble rasero

Mordejái Vanunu es un extécnico nuclear israelí que en 1986 reveló al diario británico The Sunday Times que Israel poseía un programa de armas nucleares.

Posteriormente, la agencia de inteligencia israelí Mosad lo secuestró ilegalmente en Europa (la Wikipedia pone que se lo "llevó") trasladado en secreto…   » ver todo el comentario
17 K 161
robustiano #7 robustiano
#5 Ya denunció Sudáfrica que Israhell trató de venderles armas nucleares. algo que negaban tener los sionancys... :roll:
1 K 22
Priorat #1 Priorat
El mensaje de las dos primeras frases era obvio. Llevan unos cuantos disparados para señalizar, para avisar que si hace falta escalar, pueden escalar. Y de todas las señalizaciones creo que la de Dimona debe haber sido la que más ha preocupado a Israel.
6 K 82
Tkachenko #8 Tkachenko
Por ahí he leído que lo que alcanzaron fue un refugio utilizado por personal militar de la central...:roll:
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Rogue #4 Rogue
Dimona se lo pondrían por lo de Guardianes de la Galaxia?
1 K 17
#3 capitan.meneito
La foto de la miniatura ya le he visto en otra noticia.
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Find #6 Find
Por qué todo siempre forma parte de un plan superior? No lo destruyen porque no quieren? Es mejor esperar y que Israel lo defienda mejor?
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AMDK6III #9 AMDK6III
#6 <<Por qué todo siempre forma parte de un plan superior?>>
La guerra moderna consiste en disuadir el enemigo de que siga luchando, no en borrarlo del mapa.
Hoy en día cuando lanzas una guerra, debes tener planeado en qué es lo que harás después de dicha guerra.
0 K 9

menéame