Dimona: el secreto nuclear mejor guardado de Israel, ahora expuesto por su guerra y la de EE.UU. contra Irán

El mensaje de Teherán fue deliberadamente calibrado. No trataba de destruir las instalaciones israelíes en sí, pero sí demostrar que podía alcanzarlas, situando esta pequeña población en su diana estratégica en caso de que Tel Aviv y Washington decidieran avanzar hacia el peor de los escena El impacto de un misil balístico iraní el pasado 21 de marzo en una zona residencial de la ciudad israelí de Dimona, que provocó cerca de 200 heridos en la zona, no solo expuso la vulnerabilidad del sistema antimisiles de Israel, sino que situó en el mapa.
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La idea era que nadie dijera nada públicamente hasta que la opinión pública estuviera tan escorada a la derecha que "la opción nuclear es la única que puede defender un estado" se viera como algo justificable y por tanto no pasase nada porque Israel se salte todos los tratados internacionales, "tienen derecho a defenderse".
Mordejái Vanunu es un extécnico nuclear israelí que en 1986 reveló al diario británico The Sunday Times que Israel poseía un programa de armas nucleares.
Posteriormente, la agencia de inteligencia israelí Mosad lo secuestró ilegalmente en Europa (la Wikipedia pone que se lo "llevó") trasladado en secreto… » ver todo el comentario
La guerra moderna consiste en disuadir el enemigo de que siga luchando, no en borrarlo del mapa.
Hoy en día cuando lanzas una guerra, debes tener planeado en qué es lo que harás después de dicha guerra.