Los países del norte empiezan a desconectarse de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos [ENG]

Los países del continente ya no sienten que puedan confiar todos sus datos sensibles a los hiperescaladores estadounidenses como Microsoft y Google a través de su infraestructura en la nube, plataformas de inteligencia artificial y sistemas de ciberseguridad. Las diferencias de enfoque respecto a los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, una creciente disputa comercial global y la hostilidad de Donald Trump hacia la OTAN están presionando a los países europeos para que tomen un mayor control sobre sus capacidades tecnológicas.