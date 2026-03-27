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Los países del norte empiezan a desconectarse de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos [ENG]

Los países del continente ya no sienten que puedan confiar todos sus datos sensibles a los hiperescaladores estadounidenses como Microsoft y Google a través de su infraestructura en la nube, plataformas de inteligencia artificial y sistemas de ciberseguridad. Las diferencias de enfoque respecto a los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, una creciente disputa comercial global y la hostilidad de Donald Trump hacia la OTAN están presionando a los países europeos para que tomen un mayor control sobre sus capacidades tecnológicas.

| etiquetas: ia , dinamarca , finlandia , suecia , escandinavia , tecnológicos
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4 comentarios
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Enésimo_strike #1 Enésimo_strike
Excelente noticia.
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santim123 #2 santim123
Era hora.
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Hojaldre #3 Hojaldre
Yo ya me sustituido chrome por vivaldi, va mucho mejor, os recomiendo probarlo.
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perrico #4 perrico
#3 Yo estoy en Librewolf.
No es europeo, pero respeta mi privacidad y no monetiza mi tiempo en internet.
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menéame