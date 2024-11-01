Irán ha conseguido algo inédito en Oriente Medio: que EEUU tenga que abandonar sus bases militares

Irán vacía las bases de EEUU. Los ataques iraníes han modificado por completo el equilibrio sobre el terreno, hasta el punto de dejar muchas de las principales bases estadounidenses en la región prácticamente inutilizables. Hablamos de instalaciones clave en Kuwait, Qatar, Bahréin o Arabia Saudí que han sufrido daños en radares, pistas, centros de mando o infraestructuras logísticas, obligando a evacuar o reducir drásticamente su actividad.

pitercio #1 pitercio
Que sea para siempre.
sotillo #16 sotillo
#1 Pues las posiciones militares se abandonan por dos motivos, uno, has conseguido el objetivo y has ganado o dos, te retiras por no poder defender la posición y si es esto ultimo, no parece que ganen la guerra de momento, es que hay muchas cosas que no nos están contando
#17 Lugolo
#16 no abandonas bases estables sin más. No son posiciones de guerra
sotillo #24 sotillo
#17 Precisamente, las abandonadas por que no resulta una posición segura y si pasa esto no estás en una buena situación
salteado3 #8 salteado3
"me voy por porque quiero, no porque me echen".

Vietnam 2.0.
smilo #19 smilo
#8 en Vietnam se fuero con el rabo entre las piernas, aqui lo mismo se van tambien, pero dejando la zona radioactiva a base de bombazos nucleares, de esos locos me espero cualquier cosa
#22 DenisseJoel
#19 La zona no se deja radioactiva por lanzar bombas nucleares. Si fuera así nadie viviría hoy día en Hiroshima y Nagasaki.

Lo que puede provocar grave contaminación radioactiva son los ataques a instalaciones nucleares.
Papirolin #2 Papirolin
Que no vaya a ser porque planean sembrar la región de pepinos nucleares... :roll:
Arkhan #4 Arkhan
#2 Pues a ver qué es lo que les para para eso ahora.
frankiegth #7 frankiegth *
#4 #2. Que les pare el puro "sentido común" ya sería un avance.
Papirolin #14 Papirolin
#7 Estás apelando a algo que escasea.
#12 Hemin
#4 esta israel al lado
galvisrojas #15 galvisrojas
#2 Nucelares
Tumbadito #23 Tumbadito
#2 No lo creo... Lo que si creo es que muchos de los países se van a plantear los beneficios de autorizar las bases de EEUU (u otros países) en su territorio.

Al final no sirve no como protección ni trae nada positivo.

Las consecuencias de todo esto se van a ver en el tiempo.
#9 lestat *
Contra las cucarachas, IranAerosol... las elimina por completo! xD

A ver, fuera coñas, ¿sabemos si han habido incendios en las lavanderías de esas bases? Que no sea por eso...
josde #3 josde
Vete y no vuelvas nunca jamas,vete y no vuelvas, eso si ahora EE.UU aloja a las tropas en los hoteles de esos emiratos.
Arkhan #5 Arkhan
#3 ¿Que ahora estén pagando millonadas para alojar a los soldados para que palíen las pérdidas que han provocado ellos mismos por espantar el turismo?
YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre *
¿El por qué? base de al-kharj (Arabia Saudí), fotos satelitales de estos días:

x.com/noctu_mind/status/2037568356404834471?s=20

otro satélite, aquí hay nubes y se ve peor
x.com/MizarVision/status/2037575159201005921?s=20


Estos son los famosos aviones "dañados" de hace unos días
pakete207 #10 pakete207
Entran ganas de que tiren un pepinazo en Rota y otro en Morón, a ver si se allí también se van..
#20 Nasser
#10 Cuidado Rota no es una base de EEUU, es una base española que se les permite utilizar, matarías más españoles que hijos de puta Yankis
#18 Malkav_8D
Las abandonan, pero porque ellos quieren. :troll:
#13 mariopg
con el tiempo suficiente, trump arruina eeuu a todos los niveles
#21 Nasser
#13 ojala
