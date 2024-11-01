Muere Elena Blanco, teniente alcalde de Villar del Río, en Soria, tras la explosión de su vivienda

La teniente alcalde del Ayuntamiento de Villar de Villar del Río (Soria), Elena Blanco, ha fallecido este domingo, en la explosión e incendio de su vivienda en la localidad soriana. La autoridad judicial ha procedido al levantamiento del cadáver de Blanco, que fue localizada con vida, pero falleció poco después pese a los intentos de reanimación de los servicios sanitarios en la ambulancia. Se encontraba sola en el momento del suceso, en base a los indicios.