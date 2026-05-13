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La mitad de los inmigrantes que llegan a España se vuelven a marchar

La mitad de los inmigrantes que llegan a España se vuelven a marchar

Un estudio de Funcas desmiente algunos mitos sobre la entrada de trabajadores extranjeros

| etiquetas: funcas , estudio , inmigración , españa
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #5 Supercinexin
He conocido a algunos europeos, recordando pues una pareja de polacos, otro polaco soltero, un británico soltero, una francesa, una holandesa... Todos con estudios superiores, científicos,. ingenieros, finanzas... gente en sus últimos 20s, primeros 30s... que probaron suerte en España (Barcelona, Madrid) y salieron de ahí cagando hostias al cabo de máximo un año y medio al ver que costaba la hostia encontrar un trabajo mínimamente decente y ver lo que les pagaban y lo que les costaba la vida.

Es lo que hay.
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asola33 #3 asola33
Cuando ven lo que hay...
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vicus. #2 vicus. *
Uno de los mitos más entendidos, que no aparece en el estudio, es que todos van a votar al Perro Sanxe, te lo juro por diosito lindo y querido. :troll:
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Tannhauser #10 Tannhauser
A ver si sacan otro estudio sobre la entrada de NO trabajadores extranjeros.
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bacilo #8 bacilo
Prefieren inmigrar a un país del primer mundo.
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azathothruna #1 azathothruna
Me pregunto donde iran al final?
Si van a donde los piratas, pues ya sabemos de donde viene una parte los brexiteers :troll:
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eltxoa #4 eltxoa
Dónde están las ayudas, donde!? que yo las vea! dicen, y al rato se van pa alemanía :troll:
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kastanedowski #11 kastanedowski
" Los trabajadores se marchan" , los que no se quedan...

Quien escribe estos articulos?
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#6 CosaCosa
normal, en polonia ya se empieza a vivir mejor que en espana, y para la gente joven, madrid y barcelona se pueden quedar un poco cortas como gran ciudad
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#7 Cincocuatrotres
Por eso desde que está Sanchez ha crecido la inmigración mas de 2.000.000? Luego habrian venido 4.000.000? Y se han marchado 2.000.000?
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aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro *
#7 Curioso que empieces a contar "desde que está Sanchez"... :roll:  media
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menéame