"A mis 14 años, mi madre firmó mi matrimonio y entregó mi vida a un hombre. Esto todavía sucede en EE.UU."

La ceremonia de matrimonio de Patricia Lane, de 14 años, con Timothy Gurney, de 27, duró cuatro minutos. Patricia no llevó vestido blanco ni adornó su cabello con flores. La unión legal se concretó, más bien, en un pálido despacho de un juez de sucesiones de Alabama, en el sur de Estados Unidos, con su madre como única testigo. "Fue rapidísimo. No quería estar ahí. No me gustaba ese hombre y mi madre estaba furiosa", recuerda Lane, a sus 58 años, en conversación con BBC Mundo desde Saint Paul, en Minnesota. "Fue horrible".
| etiquetas: patricia lane , matrimonio , vida , ee.uu
Relacionada :
'...Otra marcianada de Trump en Truth Social, ahora amenazando a Minnesota..."
www.meneame.net/story/otra-marcianada-trump-truth-social-ahora-amenaza
Viniendo de la BBC espero que esto no vaya de demonizar un territorio para justificar nada.
#4. En Iran el imperio animando las protestas, y mientras amenazando a Minnesota por sus propias protestas internas. Es todo tan burdo.
Estoy por dejar mi cuenta unos meses en barbecho
#9 propaganda de trump? Si nos estamos jugando el que nos bombardee
cc: #9
En España, aunque tarde, también se elevó la edad de consentimiento sexual a los 16 años.
Una desigualdad bestial. Eso es una selva.
Ya lo he dicho varias veces: ni aunque me regalen una semana en EEUU iría.
Por dignidad siquiera.
En el largo plazo, el matrimonio infantil deja duras secuelas en las personas implicadas.
"Al final, logré deshacerme de esas ideas tan negativas. Pero aún hoy, a mis casi 60 años, todavía me cuesta confiar en mí misma", agrega.
Le jodieron la infancia y le dejaron secuelas de por vida.
Le jodieron la infancia mucho antes de la boda. No sabría decir si las secuelas son más por una cosa que le otra.
Algunos aquí se piensan que eso en nuestro país no pasa.
Actualmente la edad mínima para el matrimonio en España es de 16 años, igual que en la mayoría de los EEUU, con bastantes estados que la fijan en 18 años mínimo.