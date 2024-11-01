edición general
"A mis 14 años, mi madre firmó mi matrimonio y entregó mi vida a un hombre. Esto todavía sucede en EE.UU."

"A mis 14 años, mi madre firmó mi matrimonio y entregó mi vida a un hombre. Esto todavía sucede en EE.UU."

La ceremonia de matrimonio de Patricia Lane, de 14 años, con Timothy Gurney, de 27, duró cuatro minutos. Patricia no llevó vestido blanco ni adornó su cabello con flores. La unión legal se concretó, más bien, en un pálido despacho de un juez de sucesiones de Alabama, en el sur de Estados Unidos, con su madre como única testigo. "Fue rapidísimo. No quería estar ahí. No me gustaba ese hombre y mi madre estaba furiosa", recuerda Lane, a sus 58 años, en conversación con BBC Mundo desde Saint Paul, en Minnesota. "Fue horrible".

ur_quan_master #4 ur_quan_master
Como está Irán
frankiegth
"...en Minnesota..."

'...Otra marcianada de Trump en Truth Social, ahora amenazando a Minnesota..."
www.meneame.net/story/otra-marcianada-trump-truth-social-ahora-amenaza

Viniendo de la BBC espero que esto no vaya de demonizar un territorio para justificar nada.

#4. En Iran el imperio animando las protestas, y mientras amenazando a Minnesota por sus propias protestas internas. Es todo tan burdo.
ur_quan_master
#1 estoy flipando con la cantidad de propaganda pro Trump que hay últimamente en MNM.
Estoy por dejar mi cuenta unos meses en barbecho
eltxoa
su madre sabía lo que era mejor para ella

#9 propaganda de trump? Si nos estamos jugando el que nos bombardee :troll:
elGude
#9 dónde?
Mustela
#12 Es lo que iba a decir, mucho protrump por aquí no he visto...

cc: #9
llorencs
#9 Propaganda pro Trump? Soy yo o en la portada no he visto nada.
Verdaderofalso
#1 en EEUU son más de impedir el aborto a las mujeres y perseguirlas con cazarrecompensas
allaquevamos
#2 #3 #4 hace 40 o 50 años eso también pasaba en España principalmente entre seres de luz brillante.
DonaldBlake
#22 Exacto, hace 40 o 50 años, esta mujer dice que ahora sigue pasando. Y allí, seres de luz hay pocos, suelen ser más fanáticos de alguna rama cristiana.

En España, aunque tarde, también se elevó la edad de consentimiento sexual a los 16 años.
sovieterrimo
#22 Y entre payos. Yo tenía un compañero de estudios de una familia muy de derechas que casaron a su hermana melliza preñada por el novio con 14 años.
Spirito
El país de las libertades.
salteado3
#2 Cómo está Irán...
makinavaja
Costumbres del tercer mundo... :-D
Spirito
#3 EEUU está muy muy cerca del tercer mundo con unos pocos ricos riquísimos y millones de pobres muy pobres.

Una desigualdad bestial. Eso es una selva.

Ya lo he dicho varias veces: ni aunque me regalen una semana en EEUU iría.

Por dignidad siquiera.
jamon_de_jaboogie
#3 menos mal que esto no pasa en España, donde algunos les meten pañuelos en el coño a chicas para ver si son dignas de matrimonio.
laruladelnorte
"Mi marido no me permitía tener amigos. Estaba completamente sola. Todavía lucho contra el aislamiento hasta el día de hoy. Me siento más cómoda sola que en un grupo de personas, porque todavía me cuesta confiar en la gente", describe.
En el largo plazo, el matrimonio infantil deja duras secuelas en las personas implicadas.
"Al final, logré deshacerme de esas ideas tan negativas. Pero aún hoy, a mis casi 60 años, todavía me cuesta confiar en mí misma", agrega.

Le jodieron la infancia y le dejaron secuelas de por vida. :'(
JAIL
#7 Víctima de un abuso sexual desde muy pequeña, Patricia se sumergió en una depresión profunda que la llevó, a los 12 años, a buscar el apoyo que no encontraba en su casa en una línea de atención a personas en crisis.

Le jodieron la infancia mucho antes de la boda. No sabría decir si las secuelas son más por una cosa que le otra.
Milmariposas
Mi hermana pequeña se quedó embarazada con 15 años. Cuando se supo en casa, ya estaba de seis meses y fue la única vez que vi llorar a mi padre. Dijo lo mismo: "que había deshonrado a la familia". Y la reacción posterior fue la misma que la mujer del reportaje. Los casaron al mes. Él tenía un año más. Esto fue en los setenta.
eltxoa
#18 Esa era la solución entonces. Si no la hubieran casado con el padre de tu sobrina hubiera tenido la vida más difícil.
allaquevamos
#18 lo mismo en un pueblo de extremadura hace unos 25-30 años y el “chico” tenia 28 años.

Algunos aquí se piensan que eso en nuestro país no pasa.
UNX
Hay estados en los que puedes no darle tratamiento médico a tu hijo por razones religiosas. EEUU es un país tercermundista.
Top_Banana
#5 Ayuso babeando ante la posibilidad de dar esas libertades a la ciudadanía madrileña.
Supercinexin
Y esa puta pocilga era mejor que la Unión Soviética porque libertá.
OTANASIA
Es su cultura...
bronco1890
Eso fue hace 40 años, cuando tanto en los EEUU como en España la edad mínima para el matrimonio era de 14 años.
Actualmente la edad mínima para el matrimonio en España es de 16 años, igual que en la mayoría de los EEUU, con bastantes estados que la fijan en 18 años mínimo.
instantes
#21 Dice ChatGPT que en España los menores de 16 y 17 años pueden casarse solo si están emancipados (es decir, legalmente considerados capaces por tener la emancipación).
bigmat
#25 goto #28, eso es desde hace nada. 2015, como si dijéramos antes de ayer .
Bonzaitrax
Los USA al nivel de las zonas más remotas de África, Afganistán, etc. Menos mal que son "el faro de Occidente" :palm:
Catacroc
En paises teocraticos es lo mas habitual.
SlayerNina
Embarazada. Y el padre de 25 añazos no podía repudiarla o algo, no, sigues con el matrimonio
mariopg
en eeuu hay mucho fanático religioso
Anais33
Siempre termina perdiendo la mujer. Yo conozco alguien años finales 70 o principios 80 con 16 años embarazada de un tío de 23 y sus padres no la dejaron casarse. Ella cuenta que como se lo agradece. El era un puto vago y lo sigue siendo
Format_C
hasta no hace mucho tiempo se hacía igual en españa
Yqsyo
Son las costumbres de EEUU y hay que respetarlas
allaquevamos
Hasta julio de 2015, la edad era 14 años con el consentimiento de los padres y el juez en España.
