Los matrimonios son más felices cuando las parejas se encuentran sin intermediarios (ENG)

Un análisis de los datos de los Estudios del Panel Familiar de China recopilados entre 2010 y 2020 encontró que las personas que conocieron a su cónyuge por su cuenta, sin intermediarios, estaban más satisfechas con su matrimonio que las personas que se basaban en las presentaciones de otros. Además, la satisfacción conyugal fue menor cuando las parejas se conocieron a través de presentaciones familiares en comparación con ser introducidas por amigos.