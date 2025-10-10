Miles de personas piden justicia para las 7.291 víctimas en las residencias de Madrid durante la pandemia y el cambio de modelo

Miles de personas se han vuelto a manifestar este sábado en Madrid para reclamar "justicia" y "dignidad" para las 7.921 víctimas de residencias de mayores en la región durante la pandemia. Además reivindican la aprobación de una Ley de Residencias Estatal que garantice los derechos a las personas en éstas y que asegure unas condiciones laborales adecuadas para los cuidadores. La plataforma defiende un modelo público de residencias y argumenta que los estudios post-pandemia muestran que los centros de gestión privada -"colaboración público-pr
| etiquetas: miles de personas , justicia , 7.291 víctimas , residencias , madrid
Pero quizás cuando acabe la modélica transición se haga justicia, quién sabe...
elpais.com/espana/madrid/2025-10-10/sube-de-dos-a-ocho-el-numero-de-ju
Ni olvido ni perdón #Ayusoaprisión
No solo murieron, es que murieron porque los grandes gestores de lo publico para lo privado decidieron que no solo no podían ir al hospital, salvo que pagaras que ahí no había problemas en que te llevaran, como te decía no es solo el morir, sino que permitieron que murieran ahogados y en soledad, tirados como ratas y ni siquiera tuvieron la decencia de darles paliativos. Mintieron de… » ver todo el comentario