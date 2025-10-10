Miles de personas piden justicia para las 7.291 víctimas en las residencias de Madrid durante la pandemia y el cambio de modelo

Miles de personas se han vuelto a manifestar este sábado en Madrid para reclamar "justicia" y "dignidad" para las 7.921 víctimas de residencias de mayores en la región durante la pandemia. Además reivindican la aprobación de una Ley de Residencias Estatal que garantice los derechos a las personas en éstas y que asegure unas condiciones laborales adecuadas para los cuidadores. La plataforma defiende un modelo público de residencias y argumenta que los estudios post-pandemia muestran que los centros de gestión privada -"colaboración público-pr