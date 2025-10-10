edición general
Miles de personas piden justicia para las 7.291 víctimas en las residencias de Madrid durante la pandemia y el cambio de modelo

Miles de personas se han vuelto a manifestar este sábado en Madrid para reclamar "justicia" y "dignidad" para las 7.921 víctimas de residencias de mayores en la región durante la pandemia. Además reivindican la aprobación de una Ley de Residencias Estatal que garantice los derechos a las personas en éstas y que asegure unas condiciones laborales adecuadas para los cuidadores. La plataforma defiende un modelo público de residencias y argumenta que los estudios post-pandemia muestran que los centros de gestión privada -"colaboración público-pr

#7 laruladelnorte
Los dejaron morir sin darles la más mínima oportunidad de poder salvarse y por cierto,los que tenian seguro privado fueron desalojados para ser atendidos y los que no,a juicio de quien todos sabemos,no se merecían esa asistencia.
5
#13 abogado_del_diablo
En una democracia mínimamente funcional, Ayuso y Mazón estarían en prisión de por vida y en el módulo de aislamiento.
Pero quizás cuando acabe la modélica transición se haga justicia, quién sabe...
1
denocinha #3 denocinha
A ver, a ustedes no les parece extraño que un estudio "serio" dé exactamente 7291? No sería de esperar un intervalo con una confianza y esas pijadas que hacen los científicos?
0
JuanCarVen #15 JuanCarVen
#3 Es lo que tiene la existencia de un protocolo, que sabes exactamente en cuantos casos lo has aplicado. El anumerismo se puede curar. Acaso no sabemos exactamente el número de votos en unas elecciones, los posibles votantes,...
0
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
y oye, ahora que de repenete meneame esta lleno de expertos juristas (que parece como aquellos programas de telecinco que los mismos tertulianos eran experto cada semana de un tema distinto) porque no se ha hecho como al mazon? aunque no este procesado como tal el juicio que se esta llevando a cabo por la dana, porque no se ha hecho algo asi en Madrid? duda de verdad
0
rogerius #12 rogerius *
#8 Creo que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, es amiga de la frutera o, quizá, de la misma cofradía… ¿comparsa? No sé, no sabría precisar… no soy jurista. :troll:
1
powernergia #14 powernergia
#8 Hay varios procedimientos abiertos por el tema de las residencias:

elpais.com/espana/madrid/2025-10-10/sube-de-dos-a-ocho-el-numero-de-ju
0
#1 dclunedo
¿Para las del resto de España?---> bueno si el territorio estaba gobernado por el PP puede, sino se murieron porque tocaba :palm:
13
io1976 #2 io1976
#1 Pero las de Madriz no fueron culpa del coletas?!?! :palm: :palm:
4
io1976 #9 io1976
#6 Ya ves, la Ayuso defendiendo al coletas, yo creo que en el fondo le mola.
1
Delay #4 Delay
#1 Obvias un pequeño detalle pero gran detalle.

Ni olvido ni perdón #Ayusoaprisión  media
6
DaniTC #5 DaniTC
#1 decir que “en Madrid murieron por el PP y en el resto porque tocaba” es tapar un problema real con un chiste malo. En Madrid hubo un protocolo firmado que impidió derivar a miles de mayores a hospitales. Eso no pasó “porque tocaba”, pasó porque se decidió. Y los 7.291 no son opiniones: son datos oficiales.
12
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#5 Todos sabemos que lo que le gustaría decir es "se iban a morir igual". Claro que no lo dicen porque quieren aparentar una decencia que no tienen quienes primero vomitaron su mierda habitual contra Iglesias y ahora se refugian en el "pasó en todas las comunidades".
3
camvalf #10 camvalf
#1 Vamos a lo sencillo para que lo entiendas porque parece que como no muera alguien cercano os suda la polla.
No solo murieron, es que murieron porque los grandes gestores de lo publico para lo privado decidieron que no solo no podían ir al hospital, salvo que pagaras que ahí no había problemas en que te llevaran, como te decía no es solo el morir, sino que permitieron que murieran ahogados y en soledad, tirados como ratas y ni siquiera tuvieron la decencia de darles paliativos. Mintieron de…   » ver todo el comentario
2

