La justicia tumba los argumentos del Gobierno de Ayuso para no entregar las actas de inspección de las residencias en lo peor de la pandemia

El TSJM rechaza un recurso de Madrid de 2023 contra un dictamen del Consejo de Transparencia. Así se explicita en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al que acudió el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en 2023 para impedir que salieran a la luz los relatos de primera mano de unos días trágicos en los que miles de residentes murieron sin recibir atención hospitalaria.