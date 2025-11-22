edición general
298 meneos
298 clics
La justicia tumba los argumentos del Gobierno de Ayuso para no entregar las actas de inspección de las residencias en lo peor de la pandemia

La justicia tumba los argumentos del Gobierno de Ayuso para no entregar las actas de inspección de las residencias en lo peor de la pandemia

El TSJM rechaza un recurso de Madrid de 2023 contra un dictamen del Consejo de Transparencia. Así se explicita en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al que acudió el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en 2023 para impedir que salieran a la luz los relatos de primera mano de unos días trágicos en los que miles de residentes murieron sin recibir atención hospitalaria.

| etiquetas: ayuso , residencias , tsjm , actas
124 174 1 K 301 Justicia7291
29 comentarios
124 174 1 K 301 Justicia7291
Comentarios destacados:        
sotillo #1 sotillo
Fruta, terminarás aborreciendo a los limones
16 K 145
WcPC #4 WcPC
#1 No le va a pasar nada, si tienen controlado el Poder Judicial, ni te cuento el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
7 K 74
thorpedo #5 thorpedo
#4 o la fiscalía de Madrid con su amiga Lastra.
La derecha está rabiosa porque lleva muchos sin gobernar y eso hace pupa a sus arcas ( recordad que según Pablo Casado decía que no tenían pasta para pagar la sede de Génova )
6 K 66
ochoceros #24 ochoceros
#5 La ultraderecha a nivel autonómico está metiendo el cazo en sanidad, educación, obras varias, etc... Financiación no les falta. Otra cosa es que la avaricia siempre les hace querer más.
2 K 17
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
#1 Aborrece a los Pomelos son mas grandes y acidos
0 K 20
hongkongergwaylo #18 hongkongergwaylo
#1 Esto es respecto a un recurso que presentó EN 2023. Con que presente otro par de recursos más, o se jubila o seguro que acaba prescribiendo antes de que la puedan juzgar de nada.
1 K 11
Harkon #27 Harkon
#1 ya aborrece también la sandía :troll:
1 K 19
#28 miraqueereslinda
#1 déjete de fruta y contesta a esto. Entonces, ¿la justicia es facha o no es facha?
0 K 6
#19 Porrancho
Es gracioso, ya sale algun comentario diciendo : "ahora si estais contentos con la justicia , eh so hipocritas!! os pille ladinos!"

Siempre sale.

Pero la realidad es que (aunque de cuando en cuando salga una noticia de estas y de vez en cuando se enchirone alguno) el PPpass con la justicia funciona.

Tu no ves un caso como el de Alberto Rodriguez en la derecha, algo parecido ,como podria ser el caso de Esperanza Aguirre, no pasa de pequeño aviso sin muchas ganas.

Tenemos nazis a…   » ver todo el comentario
8 K 80
el_Tupac #26 el_Tupac
#19 los tontos son muy dados a la lógica booleana: o funciona o no funciona. Que esté amañada, funcione mal, sólo funcione medio bien en contadas ocasiones, esté corrompida en la mayoría de sus capas... Todo eso es demasiado complicado, parecen decir, "soy un pobre de derechas con las capacidades mermadas, a mí dame cosas fáciles de entender ¿Funciona o no?"
0 K 11
Lutin #6 Lutin
Menuda pájara psicópata, a ver si la entruñan pero mucho lo dudo por el mensaje que están mandando los togados rancios del país de a esta tía ni tocarla.
6 K 48
HeilHynkel #20 HeilHynkel
Tranquilos, que en breve saldrá que el fiscal o el juez se llevó un boli a casa, lo denuncia manos sucias y un juez afín lo sanciona.
1 K 31
ChatGPT #3 ChatGPT *
en paralelo a la noticia. me llama la atención que cuando se habla de vivienda, siempre acaban diciendo (los de cierto sesgo) que aunque PDR SNCHZ haya prometido miles de viviendas,no puede hacerlas porque el gobierno no tiene competencias ya que están transferidas, en cambio en este tema, en el que también están transferidas, parece que aún así sí tiene herramientas...
2 K 25
Thornton #9 Thornton
Habrá que estar pendiente de lo que le pueda pasar al juez.
0 K 20
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
La justicia esta llena de injusticia igual que aqui en Meneame hay mucho abducido somo tu.
0 K 20
MisturaFina #2 MisturaFina
A x la mafia!!!
1 K 17
#10 DenisseJoel
¿Qué tendrá que ocultar?
1 K 14
#17 dclunedo
¿Ahora saldrán todos los que han estado acusando a la judicatura de apoyar a la derecha a calificar este fallo como lawfare?. Ah no eso otro día..... :troll:
1 K 12
#21 UNX
Si aún van por los muertos de la pandemia, esperaremos otros 2 años más para la lista de médicos objetores...
0 K 12
ur_quan_master #11 ur_quan_master
Le suda el chichi
0 K 11
TodasHieren... #23 TodasHieren...
Y a la frutera cuando la empluman? para esta no hay prisa señores jueces?
0 K 10
#8 Emotivo
Una política con un discurso agresivo e insultante nunca puede ser una buena política.
1 K 10
#13 trasparente
#8 Bueno, Margaret Tatcher no se si era una buena política, pero s discurso era agresivo e insultante, y se le dió la oportunidad de reventar el país.
0 K 8
Ainur #29 Ainur *
5 putos años desde el protocolo de la vergüenza y no se ha avanzado apenas judicialmente

Luego que si tenemos que respetar las decisiones de la justicia
0 K 9
Ormuzd #14 Ormuzd
¿Y se castiga a alguien? Asi yo tambien desobedezco las leyes si solo me obligan a cumplirlas cuando me pillan.
0 K 9
manc0ntr0 #25 manc0ntr0
#_7 y aquí estás tú, trabajando un sábado por un puñado de cacahuetes.
No vales ni pa cuchar patatas, parásito
0 K 7
#12 ercharli
Que foto más reveladora, miedo me da lo que está pensando. :tinfoil:
0 K 7
#22 khain
No tenemos la sentencia pero ya estamos seguro que esta mal y que se va a recurrir.
0 K 6
alcama #7 alcama
Hoy toca que la justicia no sea facha.
Y así todo
5 K -19

menéame