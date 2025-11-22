La justicia tumba los argumentos del Gobierno de Ayuso para no entregar las actas de inspección de las residencias en lo peor de la pandemia

El TSJM rechaza un recurso de Madrid de 2023 contra un dictamen del Consejo de Transparencia. Así se explicita en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al que acudió el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en 2023 para impedir que salieran a la luz los relatos de primera mano de unos días trágicos en los que miles de residentes murieron sin recibir atención hospitalaria.
| etiquetas: ayuso , residencias , tsjm , actas
La derecha está rabiosa porque lleva muchos sin gobernar y eso hace pupa a sus arcas ( recordad que según Pablo Casado decía que no tenían pasta para pagar la sede de Génova )
Siempre sale.
Pero la realidad es que (aunque de cuando en cuando salga una noticia de estas y de vez en cuando se enchirone alguno) el PPpass con la justicia funciona.
Tu no ves un caso como el de Alberto Rodriguez en la derecha, algo parecido ,como podria ser el caso de Esperanza Aguirre, no pasa de pequeño aviso sin muchas ganas.
Tenemos nazis a… » ver todo el comentario
Luego que si tenemos que respetar las decisiones de la justicia
