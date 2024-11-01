edición general
Los mercados globales se desploman mientras se intensifica la venta masiva de acciones de IA

Los mercados bursátiles globales se desplomaron el 15-16 de diciembre cuando los inversores huyeron de las acciones de inteligencia artificial. La venta masiva se intensificó después de resultados decepcionantes de Oracle y Broadcom la semana pasada que expusieron costos crecientes de infraestructura de IA sin retornos inmediatos, mientras que gigantes tecnológicos incluyendo Alibaba, Tencent ,y Nvidia lideraron las caídas del lunes.

angelitoMagno #1 angelitoMagno
Hasta los bots de trading basados en IA estarán vendiendo ya :-P
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Bueno, todo huele a una venta de activos para obtener liquidez con la que poder diversificar mientras se va produciendo una corrección del mercado respecto a una sobrexposición en un único sector.

El mercado siempre gana, muchachos.
Torrezzno #4 Torrezzno *
#2 por eso hay que comprar el mercado. Un indexado al mundo es la clave. No es emocionante, no da retornos brutales, pero es caballo ganador si vas a largo
#3 Pitchford
Tampoco ha sido para tanto el "desplome".. Igual lo recuperan mañana.
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
"El Nasdaq Composite cayó un 0,6% el lunes hasta 23.057, marcando su tercer día consecutivo de pérdidas y representando una caída del 2,5% durante ese período. Los mercados asiáticos extendieron la debacle el martes, con el Nikkei 225 de Japón cayendo un 1,6%, el índice Hang Seng de Hong Kong deslizándose un 1,5% para entrar en territorio de corrección técnica, y el Kospi de Corea del Sur desplomándose un 2,2%."

Desplome dice el titular...
angelitoMagno #7 angelitoMagno
Por cierto, ¿esto es un artículo generado por IA? :shit:
Lord_Cromwell #8 Lord_Cromwell *
#7 Si lo es :troll:
#5 Zamarro
Alarmarse pq un dia pierden un 3%.
No decir que venimos desde una subida del 50-200%, en los ultimos años y OCULTAR QUE NVIDIA ha subido un 1500% en los ultimos 5 años.

Pero oye que baja un 3%, y ya significa que se cae todo :-)
