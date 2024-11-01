Los mercados globales se desploman mientras se intensifica la venta masiva de acciones de IA

Los mercados bursátiles globales se desplomaron el 15-16 de diciembre cuando los inversores huyeron de las acciones de inteligencia artificial. La venta masiva se intensificó después de resultados decepcionantes de Oracle y Broadcom la semana pasada que expusieron costos crecientes de infraestructura de IA sin retornos inmediatos, mientras que gigantes tecnológicos incluyendo Alibaba, Tencent ,y Nvidia lideraron las caídas del lunes.
| etiquetas: mercados , bolsas , desplome , ia , acciones , venta
El mercado siempre gana, muchachos.
Desplome dice el titular...
No decir que venimos desde una subida del 50-200%, en los ultimos años y OCULTAR QUE NVIDIA ha subido un 1500% en los ultimos 5 años.
Pero oye que baja un 3%, y ya significa que se cae todo