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Masiva advertencia directa a las tropas de marines instándolas a estar listas para el combate inmediato [eng]

Masiva advertencia directa a las tropas de marines instándolas a estar listas para el combate inmediato [eng]

En la carta a los merines se les advierte que "la preparación se dará por sentada, no se cuestionará" ante la posibilidad real de una movilización a gran escala. Esta instrucción se produce en un contexto de alta tensión militar, particularmente relacionado con operaciones en Oriente Próximo e Irán. Se ha instado a los marines a "preparar a su familia" con la misma seriedad que sus deberes tácticos. Esto implica asegurar que los asuntos personales y administrativos estén en orden para un despliegue inmediato.

| etiquetas: geoestrategia , ataque , guerra , petróleo , militar
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12 comentarios
9 2 0 K 137 actualidad
BastardWolf #1 BastardWolf
Ojala se derrame mucha sangre americana
2 K 43
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 Si ha de correr sangre, que sea la de quienes han iniciado esta guerra: USA e Israel.
La sociedad civil norteamericana, ya esta tardando en parar todo esto.
3 K 61
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#1 El problema es que la mayoria de la sangre sera de hispanos y negros de clase baja que entran al ejercito a ganar 4 duros y morir por los ricachones politicos.
1 K 31
#7 lectordigital
#5 lo mismo que la población irani reclutada que no está de acuerdo con su régimen, incluido los menores iranies que también serán reclutados por los fundamentalistas extremistas que muchos rojillos de meneame defienden
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Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#7 Correcto. Pero Iran no inicio la guerra.
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#10 lectordigital
#8 Irán no lleva desde la existencia de los Ayatolá negando la existencia de Israel ? y lanzando misiles a troche y moche a ese país, y hasta a sus países vecinos? Financiando incluso a terroristas... Hay que ser un poco más objetivo
1 K -3
#12 DotorMaster
#10 no intoxiques, irán lanza misiles en respuesta a que ha sido atacado primero
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joffer #9 joffer
#7 #5 gente dándose cuenta de quienes mueren en una guerra son los pobres.
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#11 DotorMaster
#7 claro, porque al que le parezca mal esta guerra es un rojillo, en cambio el que justifica a mataniñas actúa correctamente
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#6 lectordigital
#1 hombre mejor sería desear que no se derrame sangre en ningún bando. Porque desear lo contrario solo hace demostrar lo retorcido y mezquino de gente como tu
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azathothruna #2 azathothruna
Seria epico que algun coronel o algo digan "no voy a ir, ni mis hombres"
A ver que bardo se arma
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pitercio #4 pitercio
Espera que no estén avisándoles para lanzarles en una guerra civil.
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menéame