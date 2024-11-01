Masiva advertencia directa a las tropas de marines instándolas a estar listas para el combate inmediato [eng]

En la carta a los merines se les advierte que "la preparación se dará por sentada, no se cuestionará" ante la posibilidad real de una movilización a gran escala. Esta instrucción se produce en un contexto de alta tensión militar, particularmente relacionado con operaciones en Oriente Próximo e Irán. Se ha instado a los marines a "preparar a su familia" con la misma seriedad que sus deberes tácticos. Esto implica asegurar que los asuntos personales y administrativos estén en orden para un despliegue inmediato.