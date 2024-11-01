Mi más sincera enhorabuena al equipo de Menéame  

Mi más sentida enhorabuena al equipo de Menéame por su admirable logro en el arte de la reinvención digital. No es tarea menor transformar un espacio otrora dedicado a la agregación de contenidos en una refinada exposición de estímulos publicitarios, donde la información, discreta y pudorosa, ha optado por retirarse a un segundo plano.
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Celebro, pues, esta audaz apuesta por la esencialidad económica del medio, que redefine con elegancia la relación entre contenido y continente. No todos los días se presencia una metamorfosis tan coherente: de agregador de noticias a santuario del banner.
Enhorabuena y que sigan los éxitos.
A mi me da igual, perdieron la posibilidad de que soltase un euro cuando me metieron mi primer strike de forma arbitraria tras quince años por aqui. Y si encima hacen estas gañanadas, pues adblock. Y ya que me baneen si asi lo consideran, pero ni me importa tanto esta web como antes, ni respeto tanto a la administracion como antes.
Y si tienes un usuario puedes configurarlo para usar siempre esta versión, la buena.
Vaya...ha sido escribirlo y empezar a salirme banners. Que curioso!
Adjunto captura de cuando estaba escribiendo esto.
Aprovechando el tema de la IA igual puedo cambiarlo para que se ajuste automáticamente al espacio disponible.
Todo un detallazo por parte de los admins!!