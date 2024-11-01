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Mi más sincera enhorabuena al equipo de Menéame

Mi más sincera enhorabuena al equipo de Menéame  

Mi más sentida enhorabuena al equipo de Menéame por su admirable logro en el arte de la reinvención digital. No es tarea menor transformar un espacio otrora dedicado a la agregación de contenidos en una refinada exposición de estímulos publicitarios, donde la información, discreta y pudorosa, ha optado por retirarse a un segundo plano.

| etiquetas: enhorabuena , visibilidad , menéame
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23 comentarios
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Comentarios destacados:      
ThePato #1 ThePato
Resulta verdaderamente fascinante comprobar cómo, al acceder a la página, el usuario es inmediatamente envuelto en un despliegue tan generoso de anuncios que apenas queda margen para distracciones innecesarias como noticias, enlaces o debates. Una experiencia inmersiva, sin duda, donde la publicidad deja de ser acompañamiento para erigirse en protagonista absoluta.
Celebro, pues, esta audaz apuesta por la esencialidad económica del medio, que redefine con elegancia la relación entre contenido y continente. No todos los días se presencia una metamorfosis tan coherente: de agregador de noticias a santuario del banner.
Enhorabuena y que sigan los éxitos.  media
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Doisneau #2 Doisneau
La verdad es que lo de la publicidad de meneame esta a la altura de forocoches que aun no se ha aplicado el cambio de hora :-D

A mi me da igual, perdieron la posibilidad de que soltase un euro cuando me metieron mi primer strike de forma arbitraria tras quince años por aqui. Y si encima hacen estas gañanadas, pues adblock. Y ya que me baneen si asi lo consideran, pero ni me importa tanto esta web como antes, ni respeto tanto a la administracion como antes.
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Lugon #3 Lugon
Quien no conoce reddit, a cualquier santo le reza :troll:
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#6 hipernes
#3 ahora reddit vía web está capado, has de usar la app si o si. Y meneame no tiene publi con adblock así que no veo el drama
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ahoraquelodices #20 ahoraquelodices *
#6 old.reddit.com/
Y si tienes un usuario puedes configurarlo para usar siempre esta versión, la buena.
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wata #4 wata *
Yo no veo ninguna publicidad... o_o
Vaya...ha sido escribirlo y empezar a salirme banners. Que curioso!
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ThePato #5 ThePato
#4 a que estás escribiendo y te sale un banner justo cuando le vas a dar al botón de enviar y pinchas sin querer el enlace a la publicidad? Pero somos los usuarios que somos torpes y le damos sin querer, no es que haya una política de lograr clicks de publicidad a costa de molestar al usuario, que agradecidos debemos estar por el empeño de los administradores en guiarnos por la red y mostrarnos nuevas e interesantes páginas!
Adjunto captura de cuando estaba escribiendo esto.  media
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wata #7 wata
#5 Ah...no. Me salen de los grandes. Pero muchos de ellos en blanco. Y no sé por qué.
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alfema #16 alfema *
#7 Si tienes activada la protección contra rastreo (Firefox), seguramente los anunciantes no son capaces de mostrarte la publicidad, a mi sólo me sale la de "Más allá del tabú" y la de "ORM", pero mal ajustadas, reservan un espacio (<div class="ads-interlinks">) de tamaño fijo a 975 puntos de ancho por 255 puntos de alto, si tienes el zum a más del 100% o la ventana del navegador más pequeña, la ventana de la publicidad no se autoajusta y sale mal, pero bueno, es algo que reporté hace tiempo y ni puto caso.

Aprovechando el tema de la IA igual puedo cambiarlo para que se ajuste automáticamente al espacio disponible.
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ThePato #18 ThePato
#14 Bueno, esa es tu opinión.
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elmakina #19 elmakina
#18 deja de autoengañarte. Tus lloriqueos no tienen nada de digno. No es cuestión de "opinión".
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#15 Nusku
Menéame es, sin duda, mi página favorita de publicidad..., a veces, si buscas bien entre los banners, te encuentran hasta un enlace a una noticia.
Todo un detallazo por parte de los admins!!
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Manuel.G #9 Manuel.G
Lo noto cada vez que entro en Menéame en el trabajo... donde no tengo el AdBlocker.
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sieteymedio #12 sieteymedio
Creo que está siendo sarcástico.
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Pablosky #17 Pablosky
#12 no hombre no, ¿qué te hace pensar eso?
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#13 juanac
Me hace hasta gracia recordar aquel "nos obligan a avisarte de que usamos cookies". Luego resulta que venden tus datos a 200 empresas...
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Luis_F #21 Luis_F
#13 la ultima vez que lo vi eran 1722 (mil setecientas veintidós, sí)
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#8 hackerman *
Ni me.habia dado cuenta de ese pedazo banner en medio de todo jiji ignoro la publicidad por defecto, y con el advlock se navega que da gusto...
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Razorworks #22 Razorworks
A mí lo que me gustaría saber es por qué cojones el anuncios, en lugar de ser rectangular, es cuadrado con un montón de espacio en blanco desperdiciado y "dando por culo".
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#23 juanac
#22 Supongo que una muestra de dejadez y de nula atención al detalle de sus nuevos dueños.
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elmakina #10 elmakina
#0 págate el premium o lárgate a Renegados si no te gusta la publicidad.
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ThePato #11 ThePato
#10 Así se habla, como si fueras a heredar el chiringuito, la dignidad es para los pobres !
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elmakina #14 elmakina
#11 no, que la dignidad es publicar un artículo diciendo "mimimimimimi"...
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