La mala praxis de Peinado, bochorno telegrafiado ante Europa: “Lawfare’ in Spain”

Las autoridades alemanas o la prensa internacional han apercibido distintas actuaciones del magistrado. Las actuaciones de Juan Carlos Peinado, juez que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, no pasan desapercibidas en Europa. El caso al que el magistrado insiste en intentar dar forma sin éxito ha traspasado nuestras fronteras y llegado a países, medios de comunicación e instituciones del continente e incluso de fuera de él. Sin embargo, y si bien la instrucción más mediática del juez es la que rodea a su esposa, algunas ya habían

vicus.
Por esos motivos la justicia española es vista en europa como la antigua Inquisición, por eso Puchi está donde está, porque no se le garantizaba sus derecho a un juicio imparcial.
4
themarquesito
#3 Ningún tribunal de Europa ha afirmado tal cosa, y a los tribunales belgas les han enmendado la plana por hacer lo que les sale de las narices con las euroórdenes.
El tribunal de Schleswig-Holstein estaba por la labor de extraditar a Puigdemont por malversación, pero no por el cargo de rebelión ya que no parecía haber doble tipificación en concordancia con la legislación alemana. El Tribunal Supremo se negó a aceptar una extradición incompleta ya que afectaría a la integridad de la causa.
0
Quillotro
Mira. Tú escucha por las mañanas a primera hora a Herrera. Luego mira un rato el programa de Ana Rosa. Después lee el periódico de Inda. O el de Marhuenda, para contrastar. Por la noche presta atención a las noticias de Vallés y no te vayas a la cama sin ver la tertulia de la Trece. Y verás cómo todo eso que dice Europa es mentira. El único desprestigio de España para Europa es Perro Sanxe. En serio. Pero ojo, no se te ocurra luego leer algún medio "rojo", que te adoctrinan y tal...
3
mcfgdbbn3
#2: Hay uno que escuchándolo parece que estás en el anuncio de Apple de 1984. :palm:
0
Antipalancas21
Pienado ya tuvo problemas con u na investigación contra el ex jugador del Real Madrid, Raúl González Blanco, el llamado ‘caso CDR’ (Comités de Defensa de la República), un contrato de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) del Ayuntamiento de Madrid con la editora de OKdiario, Dos Mil Palabras SL,ese juez ha llegado a imputar a personas como Juan José Güemes, directivo del IE por unas declaraciones en el juzgado que nunca se produjeron; ordenó un registro en la habitación del hospital de un empresario gravemente enfermo que fue anulado por la Audiencia Provincial por vulnerar derechos.
2
Antipalancas21
Un ejemplo de ello se produjo durante su investigación del triple crimen de Usera (Madrid) en un bufete de abogados.. Tras aquel asesinato, que tuvo lugar en 2016, Peinado no dudó en irse de vacaciones en un momento decisivo y abandonando una decisión que él mismo había adoptado a pesar de que nadie la entendía, tampoco los cuerpos internacionales que trabajaron también en la resolución del caso.
1
oghaio
#1 revisa las etiquetas, tienen errores.
0
Antipalancas21
#6 Vale gracias
0
Mala
#1 Vaya una mierda de noticia.
"...La decisión provocó desconcierto incluso en Alemania, que reprocharon como inacción las actuaciones del magistrado Y no fue el único, dado que ya más allá de Europa, desde Cuba también se pronunciaron en contra en tanto en cuanto el padre de una de las víctimas era teniente coronel de inteligencia de Raúl Castro,". Sin especificar si desconcerto a todos los alemanes, a unos pocos a los medios o a cuales ni a cuantos. Yo podría añdir que causo…   » ver todo el comentario
2
Antipalancas21
#15 Sera para ti. :-D
0
Cincocuatrotres
Peinado es muy malo y no está legitimado para juzgar a Santa Begoña, la esposa de San Pedro, da por saco la manipulación.
2
Antipalancas21
La prensa internacional se hizo eco también de la situación con Begoña Gómez, que ocupó titulares como el del Financial Times, que titulaba de la siguiente manera: Lawfare’ in Spain: the cases against the Sánchez familia.
0
MiguelDeUnamano
Algo que cualquier persona con un mínimo de decencia puede señalar, un motivo de orgullo para la derecha española.
0
pirat
Los carcamales franquistas avergonzando y perjudicando a toda la sociedad española.
Jueces, notarios, registradores, policías, ejército, medios de intoxicación,,, acaparados por esta lacra nostálgica... y económicamente interesada en parasitar.
0
XtrMnIO
Si el juecezuelo Peinardo no te ha puesto una demanda, no eres nadie en España.

Yo ya tengo una, por no dejar que se colase en la cola de la pescadería.
0
pirat
#9 Yo también, pero como con Bego, se confundió de persona...
0
reithor
De esperpento nacional a vergüenza internacional. Siempre exportamos lo mejor de nuestro humor.
0
Joan_Pikutara
¡Juan Carlos Peinado es una puta mierda de criminal de mierda, una especie de El Dioni, pero con un fuerte componente de traición!
0
Oliram
208 D. Peinado

Cronometrador oficial
0

menéame