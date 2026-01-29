edición general
24 meneos
89 clics
“Sus majestades los Reyes Magos aún no han entrado”: el gran lapsus en la SER en pleno funeral de Adamuz

“Sus majestades los Reyes Magos aún no han entrado”: el gran lapsus en la SER en pleno funeral de Adamuz  

Una locutora confunde a los Reyes de España con los Reyes Magos en directo a las 18:00 mientras cubría la misa por las víctimas del accidente ferroviario ...

| etiquetas: reyes magos , reyes , ser , adamuz
20 4 1 K 257 actualidad
13 comentarios
20 4 1 K 257 actualidad
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
No es magia, son tus impuestos.
4 K 60
ur_quan_master #1 ur_quan_master *
Los Reyes Vagos de España, da igual cuando leas esto.
2 K 33
#5 unocualquierax
Entre no existir y no hacer nada tampoco hay mucha diferencia.
1 K 30
#10 UNX
Por desgracia, en el sitio en el que estoy está puesta la tele con la misa. Da vergüenza ajena ver cómo alaban a la monarquía en una misa para las víctimas, pero supongo que eso no se considera "politización".
1 K 27
asola33 #13 asola33
#10 Ya es vergüenza que se cèlebre una misa oficial siendo un país teóricamente laico.
Quizás Andalucía es distinto en temas religiosos.
0 K 14
YSiguesLeyendo #9 YSiguesLeyendo
no fue un lapsus, la reportera quería reflejar la ridiculez de una institución como la monarquía y la asemejó a los Reyes Magos. es inteligente, eso sí, y lo disfrazó de lapsus
1 K 21
jonolulu #3 jonolulu
No hay que jugar con la gente que aún cree a los reyes
0 K 16
#12 okeil
Es igual, para lo que pintan, que les llamen como quieran.
0 K 10
#11 dagda
Los magos "trabajan" un dia al año.

Estos trabajan mucho mas, si consideras robar un trabajo
0 K 9
Andreham #4 Andreham
A nadie le importan si entraban o si estaban en un resort a la tumbona.
0 K 7
#7 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Un poco magos si que son, justificar su trabajo es casi magia.
0 K 7
salchipapa77 #8 salchipapa77
Lapsus...la SER....claro claro :roll:
0 K 7

menéame