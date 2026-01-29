·
24
meneos
89
clics
"Sus majestades los Reyes Magos aún no han entrado": el gran lapsus en la SER en pleno funeral de Adamuz
Una locutora confunde a los Reyes de España con los Reyes Magos en directo a las 18:00 mientras cubría la misa por las víctimas del accidente ferroviario ...
|
etiquetas
:
reyes magos
,
reyes
,
ser
,
adamuz
20
4
1
K
257
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
20
4
1
K
257
actualidad
#2
Jointhouse_Blues
No es magia, son tus impuestos.
4
K
60
#1
ur_quan_master
*
Los Reyes Vagos de España, da igual cuando leas esto.
2
K
33
#5
unocualquierax
Entre no existir y no hacer nada tampoco hay mucha diferencia.
1
K
30
#10
UNX
Por desgracia, en el sitio en el que estoy está puesta la tele con la misa. Da vergüenza ajena ver cómo alaban a la monarquía en una misa para las víctimas, pero supongo que eso no se considera "politización".
1
K
27
#13
asola33
#10
Ya es vergüenza que se cèlebre una misa oficial siendo un país teóricamente laico.
Quizás Andalucía es distinto en temas religiosos.
0
K
14
#9
YSiguesLeyendo
no fue un lapsus, la reportera quería reflejar la ridiculez de una institución como la monarquía y la asemejó a los Reyes Magos. es inteligente, eso sí, y lo disfrazó de lapsus
1
K
21
#3
jonolulu
No hay que jugar con la gente que aún cree a los reyes
0
K
16
#6
BoosterFelix
La locutora no va muy desencaminada
.
.
0
K
12
#12
okeil
Es igual, para lo que pintan, que les llamen como quieran.
0
K
10
#11
dagda
Los magos "trabajan" un dia al año.
Estos trabajan mucho mas, si consideras robar un trabajo
0
K
9
#4
Andreham
A nadie le importan si entraban o si estaban en un resort a la tumbona.
0
K
7
#7
PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Un poco magos si que son, justificar su trabajo es casi magia.
0
K
7
#8
salchipapa77
Lapsus...la SER....claro claro
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
