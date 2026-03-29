La lección de soberanía del pueblo iraní al mundo entero [eng]

Resulta impactante para cualquiera que vea las imágenes que salen de Irán estos días. Junto a la destrucción y los bombardeos, a veces apocalípticos, se ven manifestaciones populares diarias que desafían a los agresores. Literalmente todos los días se pueden ver enormes multitudes en varias ciudades en apoyo a la defensa de la soberanía del país. Ver esa multitud manifestándose bajo las bombas me avergüenza como europeo, me avergüenza ante el espectáculo de una dimensión de orgullo colectivo y de fuerza de espíritu popular de la que carecemos.
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www.lemonde.fr/un-si-proche-orient/article/2026/03/29/et-si-trump-et-n
- El asesinato de ciento y pico niña/niños en una escuela en los primeros ataques mientras había conversaciones de paz en curso
- Ser el país atacado, siempre da puntos extra de moral respecto a los atacantes para seguir luchando
PS: El chaval tiene en ignore a medio MNM, no le gusta que le digan cuatro verdades a la cara
www.newtral.es/juan-antonio-aguilar-investigacion-inaki-aguirre-falang
El director: geoestrategia.eu/quienes-somos
Es curioso ver como los rusoplanistas dais palmas con las orejas por estos nazis que tanto os encanta leer...
Si es que al final canta a leguas de que patita ultra cojeais todos los propagandistas antioccidentales.
Por cierto, tus comentarios suelen ser todos intentos de desviar el hilo para que no se hable del argumento que se presenta: llenos de mentiras y falacias. ¿No eres capaz de presentar algún argumento racional para discutir sobre hechos?
Lo único bueno de esta guerra es que Trump le da tanto asco a tanta gente que no solo nos nos vamos a implicar, sino que ni siquiera nos pondremos tristes cuando eeuu la pierda, es que nos alegraremos, y nos abre los ojos para profundizar en la soberanía estratégica comunitaria, cosa que el panfleto que subes detesta y contra la que lucha activamente.
También Zazis de MNM: ¡¡¡VIVA EL AYATOLÁ JAMENEI!!! ¡¡¡VIVA EL OTRO AYATOLÁ JAMENEI!!! ¡¡¡VIVA EL CONSEJO DE GUARDIANES!!! ¡¡¡VIVA LOS GUARDIANES DE LA REVOLUCIÓN!!! ¡¡¡ES LA VERDADERA DEMOCRACIA!!! ¡¡¡LA SOBERANÍA DEL PUEBLO IRANÍ ES INVIOLABLE!!!
Maduro sera un imbecil, pero un titere gringo sera peor
- sociedades individualistas donde a la gente sólo le importa su persona y el presente
- sociedades colectivas donde a la gente le importa el futuro de sus familiares y son capaces de cualquier sacrificio por ellos
Al mismo tiempo, al menos otras 22 personas se enfrentan ahora a la pena de muerte. Lo más alarmante es que entre ellas hay dos niños.
Las autoridades están tramitando estos casos con urgencia. Según informes, los funcionarios se basaron en "confesiones" obtenidas… » ver todo el comentario