La lección de soberanía del pueblo iraní al mundo entero [eng]

Resulta impactante para cualquiera que vea las imágenes que salen de Irán estos días. Junto a la destrucción y los bombardeos, a veces apocalípticos, se ven manifestaciones populares diarias que desafían a los agresores. Literalmente todos los días se pueden ver enormes multitudes en varias ciudades en apoyo a la defensa de la soberanía del país. Ver esa multitud manifestándose bajo las bombas me avergüenza como europeo, me avergüenza ante el espectáculo de una dimensión de orgullo colectivo y de fuerza de espíritu popular de la que carecemos.