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La lección de soberanía del pueblo iraní al mundo entero [eng]

La lección de soberanía del pueblo iraní al mundo entero [eng]

Resulta impactante para cualquiera que vea las imágenes que salen de Irán estos días. Junto a la destrucción y los bombardeos, a veces apocalípticos, se ven manifestaciones populares diarias que desafían a los agresores. Literalmente todos los días se pueden ver enormes multitudes en varias ciudades en apoyo a la defensa de la soberanía del país. Ver esa multitud manifestándose bajo las bombas me avergüenza como europeo, me avergüenza ante el espectáculo de una dimensión de orgullo colectivo y de fuerza de espíritu popular de la que carecemos.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , libertad , irán , manifestaciones , resistencia
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
alehopio #1 alehopio
Un mes de bombardeos israelí-estadounidenses no solo no provocó el colapso del régimen de los ayatolás, sino que ahora una nueva generación, tan radical como decidida, está al mando, observa el historiador Jean-Pierre Filiu en su columna.

www.lemonde.fr/un-si-proche-orient/article/2026/03/29/et-si-trump-et-n
6 K 96
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#1 Siendo iraní del último que me fiaría es del régimen actual de los ayatolás, pero los siguientes en la lista serían USA e Israel.
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YoSoyTuPadre #8 YoSoyTuPadre
#1 Y motivados con:

- El asesinato de ciento y pico niña/niños en una escuela en los primeros ataques mientras había conversaciones de paz en curso

- Ser el país atacado, siempre da puntos extra de moral respecto a los atacantes para seguir luchando
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#5 elyari *
#_2 Un reloj roto da la hora dos veces. Puedes tener perfectamente razón y a la vez este artículo en particular no ser propaganda nazi ni tiene nada que ver con Rusia ni ninguno de tus temores.

PS: El chaval tiene en ignore a medio MNM, no le gusta que le digan cuatro verdades a la cara
3 K 56
#2 pozz
Geoestrategia, panfleto de propaganda dirigido por un neonazi español.

www.newtral.es/juan-antonio-aguilar-investigacion-inaki-aguirre-falang
El director: geoestrategia.eu/quienes-somos

Es curioso ver como los rusoplanistas dais palmas con las orejas por estos nazis que tanto os encanta leer... :roll:
4 K 54
azathothruna #11 azathothruna
#2 Un icono de tu bando es henry ford, el elon musk de hace un siglo.
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#12 pozz *
#11 Aqui quien menea un panfleto de propaganda dirigido por un neonazi, eres tu.
Si es que al final canta a leguas de que patita ultra cojeais todos los propagandistas antioccidentales. :roll:
3 K 43
alehopio #7 alehopio *
#_2 ¿Algún otro argumento que no sea una falacia ad hominem? Ya sabes que la verdad es la verdad, la diga Agamenon o su Porquero.

Por cierto, tus comentarios suelen ser todos intentos de desviar el hilo para que no se hable del argumento que se presenta: llenos de mentiras y falacias. ¿No eres capaz de presentar algún argumento racional para discutir sobre hechos?
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Enésimo_strike #17 Enésimo_strike *
#7 eso de Agamenón y su porquero siempre lo leo cuando defendéis a chusma como orban, personajes como Scott Ritter, al panfleto del nazi de mierda este o cualquier otro ultraderechista anti UE, que es de lo que va el panfleto que subes. Curioso.

Lo único bueno de esta guerra es que Trump le da tanto asco a tanta gente que no solo nos nos vamos a implicar, sino que ni siquiera nos pondremos tristes cuando eeuu la pierda, es que nos alegraremos, y nos abre los ojos para profundizar en la soberanía estratégica comunitaria, cosa que el panfleto que subes detesta y contra la que lucha activamente.
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Supercinexin #3 Supercinexin
Gran articulo que dice lo que muchos pensamos.
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suppiluliuma #14 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Zelenski es un gobernante ilegítimo! ¡Sin elecciones! ¡Como los nazis! ¡Rusia tiene perfecto derecho a invadir a un país dictatorial como Ucrania!
También Zazis de MNM: ¡¡¡VIVA EL AYATOLÁ JAMENEI!!! ¡¡¡VIVA EL OTRO AYATOLÁ JAMENEI!!! ¡¡¡VIVA EL CONSEJO DE GUARDIANES!!! ¡¡¡VIVA LOS GUARDIANES DE LA REVOLUCIÓN!!! ¡¡¡ES LA VERDADERA DEMOCRACIA!!! ¡¡¡LA SOBERANÍA DEL PUEBLO IRANÍ ES INVIOLABLE!!!
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azathothruna #6 azathothruna
Ojala que los venezolanos aprendieran esto
Maduro sera un imbecil, pero un titere gringo sera peor
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alehopio #9 alehopio
#6 Creo que depende mucho de los valores que te haya inculcado la sociedad en la que vives:

- sociedades individualistas donde a la gente sólo le importa su persona y el presente

- sociedades colectivas donde a la gente le importa el futuro de sus familiares y son capaces de cualquier sacrificio por ellos
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Herumel #10 Herumel
A todo esto, ¿cómo queda el pueblo Venezolano?
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#13 Cincocuatrotres
A nadie le gustan los chuloputas ni los que matan a niños como a perros y en general la gente se alegra cuando esta gente sale escaldada, IRAN se va a convertir en un referente de pais que intenta mantener con dignidad su soberania frente a paises matones
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Don_Pixote #16 Don_Pixote
Hay un poco de artículo en está propaganda
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ElBeaver #15 ElBeaver
Las autoridades iraníes han intensificado la represión tras el levantamiento de enero de 2026. Después de amenazar repetidamente con ejecuciones sumarias, condenaron a muerte al menos a ocho personas en febrero de 2026.

Al mismo tiempo, al menos otras 22 personas se enfrentan ahora a la pena de muerte. Lo más alarmante es que entre ellas hay dos niños.

Las autoridades están tramitando estos casos con urgencia. Según informes, los funcionarios se basaron en "confesiones" obtenidas…   » ver todo el comentario
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menéame