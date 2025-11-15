Jupol exige que la NFL asuma el coste del dispositivo policial y denuncia un operativo absolutamente desmesurado

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha denunciado el desproporcionado dispositivo policial que se ha ordenado para el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders y los espectáculos vinculados al evento de la NFL en el entorno del estadio Santiago Bernabéu este domingo. Jupol considera que el dispositivo es "excesivo para la naturaleza del evento" y que será financiado por los ciudadanos pese a tratarse de una actividad privada con fines lucrativos.