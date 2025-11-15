edición general
Jupol exige que la NFL asuma el coste del dispositivo policial y denuncia un operativo absolutamente desmesurado

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha denunciado el desproporcionado dispositivo policial que se ha ordenado para el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders y los espectáculos vinculados al evento de la NFL en el entorno del estadio Santiago Bernabéu este domingo. Jupol considera que el dispositivo es "excesivo para la naturaleza del evento" y que será financiado por los ciudadanos pese a tratarse de una actividad privada con fines lucrativos.

7 comentarios
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Eso habría que aplicarlo a todos los partidos de fútbol.

Pero el furgol no ze toca :troll:
#2 metalico_zgz
Esta noticia ganaría si detallaran cuál es el dispositivo policial en un partido normal del Real Madrid, para comparar.
frg #3 frg
#2 Ganaría también si no fueran los imbéciles de Jupol los que critican sólo este despliegue. Parece que quieren alguna migaja, pero tampoco quieren enemistarse con el "papaaa" Floren.
Dragstat #5 Dragstat
#2 no creo que para un partido de la NFL en Europa se necesite tanta seguridad como en uno de fútbol. Los equipos de fútbol vienen con ultras incorporados. Y en algunos casos vienen sin entrada simplemente a causar desperfectos, emborracharse, quedan con los de la afición rival para pelearse entre ellos y sencillamente liarla a costa de los contribuyentes.
#1 Klamp
Y no hacer business a cargo de costes públicos? Estamos locos o que?
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
"No costará un céntimo a los ciudadanos", como todo lo del PP.
#7 diablos_maiq
#6 a los ciudadanos ... de bien :troll:
